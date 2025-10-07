VIDEO. 100%, 26 points : Anthony Belleau régale et retrouve des couleurs en Angleterre

Comme dans son jardin, le Français Anthony Belleau s'éclate en Premiership avec Northampton.

Anthony Belleau s’éclate à Northampton. Comme Louis Picamoles en 2016, le numéro 10 tricolore a fait le choix de s’exiler dans les Midlands pour découvrir autre chose. A la différence près que l’ancien toulonnais en avait lui besoin pour se relancer après des saisons compliquées, quand King Louis était alors au sommet de sa carrière.

Belleau, 29 ans, a donc débarqué dans un nouvel environnement cet été, avec l’impatience qui en découlait. Il y a découvert une intersaison beaucoup plus longue qu’en France et un championnat qui a repris il y a seulement 10 jours.

The penalty kick that edged it for @SaintsRugby 🎯



Anthony Belleau - calm, clinical, clutch 💪

Lui qui profite d’ailleurs de l’absence du demi d’ouverture de l’Angleterre Finn Smith pour emmagasiner du temps de jeu et trouver des repères à la conduite du jeu des Saints. Et avec brio puisque en 2 matchs officiels, l’ouvreur aux 17 sélections a déjà inscrit 26 points, montré toutes ses qualités défensives et une partie de sa palette offensive.

Mieux, il a inscrit le coup de pied (pas évident) de la gagne à la 74ème minute face à Gloucester. Qui venait conclure un 7/7 face au but pour une victoire 37 à 35.

"Je ne voulais pas rater l’occasion de gagner le match", a-t-il confié au site de Northampton après la rencontre."J’étais confiant, je connaissais bien le ballon, j’ai juste levé les yeux et attendu une ou deux secondes. J’ai vu la trajectoire et elle est passée."

La confiance, Antho semble justement la retrouver en ce début de saison, dans un environnement différent et tout enthousiaste à l’idée d’avoir l’ancien ouvreur titulaire des Bleus dans ses rangs. Si les places au poste sont très chères en France, peut-être qu’à terme, l’exil lui permettra au moins de retrouver Marcoussis de temps à autre.

Après tout, sans son expérience au Leinster, tout le monde est unanime pour dire que Rabah Slimani, pilier droit de 36 ans de son état, n’aurait jamais été rappelé par Fabien Galthié…