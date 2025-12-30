11 mois, 5 opérations, 24 minutes : la performance d'Antoine Aucagne à la loupe face à Toulon

Après plusieurs pépins importants, le polyvalent arrière et ouvreur de l’USAP est de retour et, face à Toulon, il n’a pas fait dans la dentelle.

On n’a pas pu s’empêcher de garder un œil sur lui lors de sa rentrée en jeu, pile onze mois après son dernier match de Top 14. Antoine Aucagne était de retour sur les terrains de l’élite, pour le plus grand bonheur de ses coéquipiers et du peuple catalan.

Arrivé en provenance d’Aurillac, il s’était rapidement affirmé comme un jeune joueur prommeteur, en enchaînant les bonnes performances et en affichant une grande précision au pied.

Alors, dans quel état avons-nous retrouvé le petit prodige de l’USAP ? Après analyse, ce retour apparaît plein de promesses.

Antoine Aucagne, l’hyperactif de l’USAP face à Toulon

Malgré la défaite de son équipe, Antoine Aucagne n’a cessé de multiplier les efforts. Quelques secondes seulement après son entrée en jeu, il s’est déjà montré très dangereux.

Positionné à l’arrière, il ne tarde pas à s’exprimer en distillant un premier coup de pied dans le dos de la défense toulonnaise. Bien couvert par Mathis Ferté, celui-ci évite de peu le 50/22 mais se voit contraint de concéder une touche intéressante à Perpignan dans sa moitié de terrain.

C’est toute la patte d'Antoine Aucagne : du flair, de la précision et quelques coups de folie. À l’image de cette action où, après un jeu au pied de pression bien dosé par Albornoz, il élimine d’un crochet trois défenseurs toulonnais, dont Gabin Villière.

Encore une fois, Antoine Aucagne parvient à libérer son équipe en renvoyant le jeu dans le camp adverse, malgré une forte pression des Toulonnais.

En fin de rencontre, Toulon inscrira deux essais, scellant la défaite des Catalans à Mayol. Sur ces actions, Antoine Aucagne n’a toutefois pas réellement été mis en cause.

En montant au contre sur la transformation de l’essai de Brian Alainu’uese, il confirme sa débauche d’énergie dans les tâches les plus ingrates. Pour son retour, il affiche un 100 % de réussite au plaquage, avec trois tentatives réussies.

Par ailleurs, on l’a aussi vu se distinguer par des gestes de classe, comme ce contre dès le renvoi à la 76e minute, ou encore cette passe claquée à la 80e, pas vraiment utile mais qui a eu le mérite de faire se lever la foule de Mayol.

Cinq opérations en moins d’un an

Et si sa performance fut plutôt excellente, elle est aussi à mettre en regard de cette longue traversée du désert, durant laquelle il a enchaîné, en onze mois, cinq opérations sur deux zones distinctes.

Pour Rugbyrama, ce dernier explique avoir subi trois chirurgies au pouce et deux au dos, suite à des douleurs sciatiques.

“J’ai eu une fracture ouverte, le pouce était à la limite d’être sectionné puis j’ai été opéré d’urgence à Clermont. S’en sont suivis quasiment deux mois d’inactivité complète pour la cicatrisation. J’ai été opéré, en tout, trois fois du pouce. Quand j’ai repris l’entraînement, fin mai, j’ai commencé à avoir une grosse douleur au niveau du sciatique gauche".

"On a mis un protocole en place, avec le staff médical et je me suis dit que j’allais pouvoir faire passer cette douleur-là. Je suis revenu donc mi-juillet et c’était de pire en pire. J’ai vu un chirurgien qui a décidé de m’opérer fin juillet. Dès lors, mon absence était estimée à trois ou quatre mois environ. J’étais donc censé revenir début novembre. J’ai fait un IRM de contrôle qui montrait que j’avais récidivé au niveau de l’hernie discale. Je subis donc une deuxième opération du dos le 5 septembre. J’ai repris l’entraînement collectif au début du mois de décembre”, souligne-t-il à Rubyrama.

Un retour au bon moment pour l’USAP, qui retrouve des couleurs

Emmenée par un paquet d’avants redoutable, et notamment par un Giorgi Beria efficace, très bien aidé par la paire Velarte-Hicks, l’USAP peut regarder devant pour 2026.

Pour autant, quelques réglages sont encore nécessaires pour assurer le maintien de l’USAP, et là encore, Antoine Aucagne a tout pour tirer son épingle du jeu.

Car en effet, difficile de jeter la pierre à la charnière Tom Ecochard – Hugo Reus, mais pour leur deuxième feuille de match ensemble, cette doublette n’a pas convaincu par son jeu au pied, subissant la dure loi du jeune Marius Domon, excellent dans le jeu long.

Aux côtés de Benjamin Urdapilleta, Antoine Aucagne pourrait bien faire valoir ses qualités dans ce domaine, lui qui nous a gratifiés de son "gros coup de pantoufle", comme lors de sa troisième apparition sous le maillot catalan face à Pau, offrant la victoire à son équipe grâce à une pénalité de plus de 40 mètres à sept minutes du terme.

Bref, si son sang-froid n’a d’égal que son talent, l’USAP pourrait bien avoir trouvé en lui un véritable match-winner, chose qui a terriblement manqué aux joueurs de Laurent Labit en début de saison.