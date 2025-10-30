Perpignan dans le rouge, Labit en sauveur ? L’USAP a besoin d’un nouveau souffle après une série noire

Un nom fort pour sortir l’USAP du chaos ? Laurent Labit serait en pole pour remplacer Azéma. L’ex-Bleu pourrait incarner le renouveau tant attendu à Perpignan.

Un vent de renouveau à l’horizon pour l’USAP ?

À 57 ans, Laurent Labit — ancien adjoint du XV de France avec Fabien Galthié puis entraîneur principal du Stade Français — apparaît comme le favori pour reprendre les rênes de l’USAP. Selon des sources concordantes, le président François Rivière aurait accéléré les discussions pour recomposer son staff.

Une situation critique à redresser

L’USAP traverse une phase extrêmement difficile : huit défaites de rang en Top 14, la sensation d’un « cercle vicieux » qui pourrait voir les Catalans enchaîner les revers de manière dramatique. Résultat : la mise en retrait d'Azéma a été actée cette semaine, et le club catalan est dans l’urgence de se réinventer.

Pourquoi Labit serait le bon choix

Labit, c’est un technicien affûté, un profil expérimenté — à la fois sur la scène internationale et en club — capable, en théorie, de ramener une nouvelle exigence. 8 matchs, 0 victoire, 3 départs : le 'dramatico' fatal à Franck Azéma

Le président Rivière lui aurait proposé un contrat « sur plusieurs saisons » selon le Midi Olympique. Il arriverait dans un contexte où la tête du groupe pro exige un nouveau souffle. L'Anglais Joe Worsley est annoncé pour prendre en charge la défense. Selon l'Indépendant, le CV de Jean-Baptiste Élissalde circulait également.

Les enjeux pour l’USAP

Si l’arrivée de Labit se confirme, cela pourrait signifier un tournant stratégique : remettre la conquête, les rucks, la bataille au près au cœur de l’USAP, redonner confiance au vestiaire et relancer un club en souffrance.

Le dossier n’est pas encore officiellement bouclé mais les signaux sont forts : l’USAP veut tourner la page Azéma et mise sur un technicien de haut niveau pour redresser la barre.

Pour Laurent Labit, c’est une vraie mission : relancer une institution, redonner des couleurs à un club en crise. Lequel pourrait bien connaître une neuvième défaite de rang ce samedi sur la pelouse de Pau. La trêve internationale qui se profile va faire le plus grand bien aux Catalans.