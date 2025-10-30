Perpignan dans le rouge, Labit en sauveur ? L’USAP a besoin d’un nouveau souffle après une série noire

Un vent de renouveau à l’horizon pour l’USAP ?
À 57 ans, Laurent Labit — ancien adjoint du XV de France avec Fabien Galthié puis entraîneur principal du Stade Français — apparaît comme le favori pour reprendre les rênes de l’USAP. Selon des sources concordantes, le président François Rivière aurait accéléré les discussions pour recomposer son staff.
Une situation critique à redresser
L’USAP traverse une phase extrêmement difficile : huit défaites de rang en Top 14, la sensation d’un « cercle vicieux » qui pourrait voir les Catalans enchaîner les revers de manière dramatique. Résultat : la mise en retrait d'Azéma a été actée cette semaine, et le club catalan est dans l’urgence de se réinventer.
Pourquoi Labit serait le bon choix
Labit, c’est un technicien affûté, un profil expérimenté — à la fois sur la scène internationale et en club — capable, en théorie, de ramener une nouvelle exigence.8 matchs, 0 victoire, 3 départs : le 'dramatico' fatal à Franck Azéma
Le président Rivière lui aurait proposé un contrat « sur plusieurs saisons » selon le Midi Olympique. Il arriverait dans un contexte où la tête du groupe pro exige un nouveau souffle. L'Anglais Joe Worsley est annoncé pour prendre en charge la défense. Selon l'Indépendant, le CV de Jean-Baptiste Élissalde circulait également.
Les enjeux pour l’USAP
Si l’arrivée de Labit se confirme, cela pourrait signifier un tournant stratégique : remettre la conquête, les rucks, la bataille au près au cœur de l’USAP, redonner confiance au vestiaire et relancer un club en souffrance.
Le dossier n’est pas encore officiellement bouclé mais les signaux sont forts : l’USAP veut tourner la page Azéma et mise sur un technicien de haut niveau pour redresser la barre.
Pour Laurent Labit, c’est une vraie mission : relancer une institution, redonner des couleurs à un club en crise. Lequel pourrait bien connaître une neuvième défaite de rang ce samedi sur la pelouse de Pau. La trêve internationale qui se profile va faire le plus grand bien aux Catalans.
Gruntattitude
Il n'y a pas de mauvaise série pour l'Usap. Ils sont dans le même marigot nauséabond depuis 5 ans. Au mieux une dixiéme place, sinon trois places d'avant-dernier, dont une victoire de deux points en match d'accession suite à une pénalité en fin de match...
Garou-gorille
Certains proches du Stade Français disent que Labit ne fait pas le moine !
potemkine09
Quelle est la valeur d'un contrat sur plusieurs années quand il peut être cassé à n'importe quel moment ?
Yonolan
C'est surtout une valeur financière
En effet si ce CDD est rompu, le club devra quand même le payer en totalité et ça permet par exemple à Azema de pouvoir digérer un certain temps et de voir venir
D'autant que le manque de résultats est difficilement assimilable à une faute lourde
Altrad , alors jeune président s'y était essayé avec Galtoche et ca lui avait couté dans les 300 Ke ( de mémoire) aux prudhommes
C'est quand même une vraie garantie pour le manager de ne pas se retrouver du jour au lendemain à la rue par le fait du prince
Hormis cet aspect financier, effectivement cet engagement n'est en rien une parole donnée et une garantie de construction d'un projet sur la durée
Yonolan
En tous cas je tiens à saluer Labit
En effet il fut contacté par l'USAP mais refusa de démarrer quelques approches ou négos que ce soit avant que le sort d'Azéma soit réglé
Démarche saine et respectueuse qu'il faut souligner à sa juste valeur et rareté