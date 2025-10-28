8 matchs, 0 victoire, 3 départs : le 'dramatico' fatal à Franck Azéma

L’USAP tangue, et les têtes continuent de tomber. Après David Marty et Gérald Bastide début octobre, c’est au tour de Franck Azéma de quitter la barre du navire catalan. L’ancien manager de Clermont ou encore Toulon a été officiellement mis en retrait ce lundi par la direction perpignanaise.
Azéma, clap de fin
Huit défaites en autant de journées : le bilan est brutal pour Perpignan, bon dernier du Top 14. Le revers concédé à Montauban dans le "dramatico" ce week-end a été celui de trop.L’USAP en plein cauchemar, quand Montauban croit en son rêve de Top 14
Dans un communiqué sobre, l’USAP a confirmé la mise à l’écart d’Azéma, précisant qu’une nouvelle organisation sportive serait dévoilée ultérieurement.
En interne, la préparation du prochain déplacement à Pau est désormais confiée au reste du staff en place, sous la houlette de Mathieu Cidre, en charge des avants.
Un choix fort, mais dans la lignée d’une direction qui cherche un électrochoc. Sur la sellette, Franck Azéma n’aura pas réussi à décrocher un premier succès dans cette saison qui s'annonce plus relevée que jamais.
Vers un nouveau cycle
Ce départ marque la fin d’un cycle où les attentes étaient grandes. L’USAP semble vouloir tourner la page pour repartir sur des bases plus saines. Reste à savoir qui sera choisi pour prendre la suite et remettre de l’ordre dans une maison sang et or en pleine tempête.
En attendant, les joueurs devront se mobiliser rapidement. Le prochain match à Pau, une formation qui tourne très fort, s’annonce une fois de plus très compliqué à aborder. La saison pourrait être très longue. Et chaque revers concédé aura forcément un impact psychologique sur le groupe.
gilbertgilles
L'entraineur a toujours été le fusible programmé, même si ça ne marche pas à tous les coups en termes de résultat! Dans le cas de l'USAP, il me semble (d'après ce que j'ai pu lire ailleurs) que c'est Azéma lui même qui, constatant qu'il n'arrivait pas à faire passer son message, a proposé son départ " si cela pouvait faire avancer les choses".
mic4619
F Azema trouvera un point de chute sans problème, quand il se sera "ressourcé", les propositions vont tomber quand on connaît son parcours, en particulier à Clermont !
Jak3192
Le déplacement à Pau s'annonce dans les meilleures conditions...
potemkine09
Comment un coach qui avait réussi à amener l'USAP aux portes des phases finales il y a deux ans peut maintenant être le responsable de la déroute de l'équipe cette année ?
Non pas que je nie sa responsabilité, mais je voudrais comprendre pourquoi une telle différence en deux ans.
gilbertgilles
"Mon pauvre Yorrik, il y a plus de mystères sur la terre et dans le ciel que ton esprit ne peut en concevoir" ( Hamlet- Shakespeare-) 😉
Yonolan
Chronique d'une mort annoncée ...
Azema n'a pas su allumer l'étincelle comme il le dit lui-même
Et il est assez honnête et respectueux de ce club pour en tirer les conséquences et ne pas crier au scandale
Quant à Riviere, que pouvait il faire d'autre face à ce triste constat comptable et cette incapacité à trouver des leviers d'espoir ?
Espérons que l'Usap saura casser cette spirale négative et que Franck Azema pourra trouver un nouveau challenge quand il se sera ressourcé car lui aussi le mérite
Uther
Effectivement !
Autant, je ne suis pas fan des clubs qui se débarrassent de leur coach aux premiers vents contraires, autant là, ça ne peut plus continuer comme cela et comme on ne peut pas changer les joueurs... On change le coach.
Je ne suis pas certain que ça change grand chose mais au moins ça se fait sans drame et tous les acteurs semblent en ligne pour extraire l'USAP de cette très mauvaise passe.