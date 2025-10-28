8 matchs, 0 victoire, 3 départs : le 'dramatico' fatal à Franck Azéma
8 matchs, 0 victoire, 3 départs : le staff de l’USAP est décimé. Après Marty et Bastide, Azéma quitte à son tour le navire. Et maintenant ?
Ça bouge encore à l’USAP : Franck Azéma quitte son poste de manager, dans un club toujours sans victoire après 8 journées. Un nouveau coup de tonnerre à Aimé-Giral.

L’USAP tangue, et les têtes continuent de tomber. Après David Marty et Gérald Bastide début octobre, c’est au tour de Franck Azéma de quitter la barre du navire catalan. L’ancien manager de Clermont ou encore Toulon a été officiellement mis en retrait ce lundi par la direction perpignanaise.

Azéma, clap de fin

Huit défaites en autant de journées : le bilan est brutal pour Perpignan, bon dernier du Top 14. Le revers concédé à Montauban dans le "dramatico" ce week-end a été celui de trop.L’USAP en plein cauchemar, quand Montauban croit en son rêve de Top 14L’USAP en plein cauchemar, quand Montauban croit en son rêve de Top 14

Dans un communiqué sobre, l’USAP a confirmé la mise à l’écart d’Azéma, précisant qu’une nouvelle organisation sportive serait dévoilée ultérieurement.

En interne, la préparation du prochain déplacement à Pau est désormais confiée au reste du staff en place, sous la houlette de Mathieu Cidre, en charge des avants.

Un choix fort, mais dans la lignée d’une direction qui cherche un électrochoc. Sur la sellette, Franck Azéma n’aura pas réussi à décrocher un premier succès dans cette saison qui s'annonce plus relevée que jamais.

Vers un nouveau cycle

Ce départ marque la fin d’un cycle où les attentes étaient grandes. L’USAP semble vouloir tourner la page pour repartir sur des bases plus saines. Reste à savoir qui sera choisi pour prendre la suite et remettre de l’ordre dans une maison sang et or en pleine tempête.

En attendant, les joueurs devront se mobiliser rapidement. Le prochain match à Pau, une formation qui tourne très fort, s’annonce une fois de plus très compliqué à aborder. La saison pourrait être très longue. Et chaque revers concédé aura forcément un impact psychologique sur le groupe.

L'entraineur a toujours été le fusible programmé, même si ça ne marche pas à tous les coups en termes de résultat! Dans le cas de l'USAP, il me semble (d'après ce que j'ai pu lire ailleurs) que c'est Azéma lui même qui, constatant qu'il n'arrivait pas à faire passer son message, a proposé son départ " si cela pouvait faire avancer les choses".

