L’USAP en plein cauchemar, quand Montauban croit en son rêve de Top 14

Alors que l’USAP et l’US Montauban semblent destinés à se battre pour le maintien, les Catalans accusent un retard critique sur leurs rivaux.

Les amateurs de Top 14 n’ont pas l’habitude de voir un ‘match de la peur’ dès l’automne. Pourtant, la victoire de l’US Montauban à Sapiac (29-22) y ressemblait cruellement. Ainsi, c’est l’USAP qui récolte les doutes et les craintes, ce samedi 25 octobre, pour la huitième journée de Top 14. En difficulté, les Catalans n’ont pas su garder le match en main, face à des Montalbanais affamés, alors qu’ils dominaient dans le premier acte.

L’USAP, dernier inattendu

Avec cette défaite, sans bonus défensif, chez leur concurrent direct au maintien, l’USAP fait face à un constat terrible. En huit journées, Franck Azéma et son staff n’ont récolté aucun point au classement de Top 14. Pas de bonus, pas de match nul et aucune victoire. Désormais, l’US Montauban peut même se réconforter, puisqu’ils sont parvenus à creuser l’écart face aux Sang et Or. Avec sept points en poche dans le Tarn-et-Garonne, ils sont à l’abri d’une potentielle victoire catalane.

Pourtant, l’USAP semblait s’être renforcée cet été. De nombreux joueurs de classe internationale sont arrivés dans les Pyrénées-Orientales, comme le troisième ligne écossais Jamie Ritchie ou le colossal fidjien Peceli Yato. Cependant, rien n’y fait. Le navire catalan n'arrive pas à s’extirper du maelström et les semaines défilent. Avec ce week-end, c’est presque un tiers de la saison régulière qui est déjà partie en fumée, sans qu’ils décrochent la moindre unité au classement.

En conférence de presse, le manager Franck Azéma n’arrive plus à trouver les mots. Bien qu’il soit fréquemment conforté par sa direction, qui souhaite l’inscrire dans un projet à long terme, il peine à trouver les mots. Après la défaite à Montauban, il confiait même qu’il s’agissait de “la fin d’une ère” pour sa formation, selon le Midi Olympique. Si les désillusions continuent à Aimé Giral et ailleurs, l’avenir pourrait s’écrire sans l’ancienne tête pensante de l’ASM Clermont Auvergne, qui semble en manque de solution.

Montauban en quête du maintien ?

Avant la saison, l’US Montauban voulait rester réaliste. Le club quercynois avait conscience que sa montée dans l’élite était une anomalie. Pas que ses joueurs ne la méritaient pas, mais surtout qu’elle relevait d’un exploit, sûrement, encore jamais vu à ce niveau. Ainsi, il n’y a pas eu de recrutement ambitieux et aucun objectif n’a été clairement fixé. Les “On verra.” étaient la norme dans le Tarn-et-Garonne, alors que les locaux ne savaient pas à quelle sauce ils allaient être mangés. Toutefois, ni la direction, ni le staff n'avaient besoin de mots forts pour motiver les Sapiacains. Les joueurs vivent un rêve éveillé dans l'élite et défendent durement leur bout de gras.

Tandis que près d’un tiers de la saison régulière est déjà passée, les premiers constats peuvent être faits. Après deux mois en Top 14, l’US Montauban n’est pas ridicule, loin de là. Ils ont récolté quelques unités, avec un match nul contre le MHR, un bonus défensif contre le Castres Olympique (28-32) et la récente victoire contre l’USAP (29-22). Ainsi, avec sept points d’avance sur la lanterne rouge, ils peuvent se permettre de regarder derrière et devant eux. Néanmoins, il faudrait un miracle pour sortir du bas de classement.

Dans la quête du maintien, les deux dernières places sont à éviter, évidemment. Cependant, la pénultième position est un avantage dont l’équipe de Sébastien Tillous-Borde peut profiter. Toutefois, le ‘train des maintenus’ semble déjà être passé. Douzième au classement de Top 14, le LOU Rugby (18 points) est déjà à onze unités supplémentaires de l’US Montauban (7 points). Ainsi, l’objectif semble clair, dorénavant, le but devrait être de maintenir l’USAP à distance et le match du 24 ou 25 janvier 2026, à Perpignan, s’annonce déjà comme un rendez-vous à ne pas manquer.

