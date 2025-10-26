L’USAP en plein cauchemar, quand Montauban croit en son rêve de Top 14

Les amateurs de Top 14 n’ont pas l’habitude de voir un ‘match de la peur’ dès l’automne. Pourtant, la victoire de l’US Montauban à Sapiac (29-22) y ressemblait cruellement. Ainsi, c’est l’USAP qui récolte les doutes et les craintes, ce samedi 25 octobre, pour la huitième journée de Top 14. En difficulté, les Catalans n’ont pas su garder le match en main, face à des Montalbanais affamés, alors qu’ils dominaient dans le premier acte.
L’USAP, dernier inattendu
Avec cette défaite, sans bonus défensif, chez leur concurrent direct au maintien, l’USAP fait face à un constat terrible. En huit journées, Franck Azéma et son staff n’ont récolté aucun point au classement de Top 14. Pas de bonus, pas de match nul et aucune victoire. Désormais, l’US Montauban peut même se réconforter, puisqu’ils sont parvenus à creuser l’écart face aux Sang et Or. Avec sept points en poche dans le Tarn-et-Garonne, ils sont à l’abri d’une potentielle victoire catalane.
Pourtant, l’USAP semblait s’être renforcée cet été. De nombreux joueurs de classe internationale sont arrivés dans les Pyrénées-Orientales, comme le troisième ligne écossais Jamie Ritchie ou le colossal fidjien Peceli Yato. Cependant, rien n’y fait. Le navire catalan n'arrive pas à s’extirper du maelström et les semaines défilent. Avec ce week-end, c’est presque un tiers de la saison régulière qui est déjà partie en fumée, sans qu’ils décrochent la moindre unité au classement.
En conférence de presse, le manager Franck Azéma n’arrive plus à trouver les mots. Bien qu’il soit fréquemment conforté par sa direction, qui souhaite l’inscrire dans un projet à long terme, il peine à trouver les mots. Après la défaite à Montauban, il confiait même qu’il s’agissait de “la fin d’une ère” pour sa formation, selon le Midi Olympique. Si les désillusions continuent à Aimé Giral et ailleurs, l’avenir pourrait s’écrire sans l’ancienne tête pensante de l’ASM Clermont Auvergne, qui semble en manque de solution.
Montauban en quête du maintien ?
Avant la saison, l’US Montauban voulait rester réaliste. Le club quercynois avait conscience que sa montée dans l’élite était une anomalie. Pas que ses joueurs ne la méritaient pas, mais surtout qu’elle relevait d’un exploit, sûrement, encore jamais vu à ce niveau. Ainsi, il n’y a pas eu de recrutement ambitieux et aucun objectif n’a été clairement fixé. Les “On verra.” étaient la norme dans le Tarn-et-Garonne, alors que les locaux ne savaient pas à quelle sauce ils allaient être mangés. Toutefois, ni la direction, ni le staff n'avaient besoin de mots forts pour motiver les Sapiacains. Les joueurs vivent un rêve éveillé dans l'élite et défendent durement leur bout de gras.
Tandis que près d’un tiers de la saison régulière est déjà passée, les premiers constats peuvent être faits. Après deux mois en Top 14, l’US Montauban n’est pas ridicule, loin de là. Ils ont récolté quelques unités, avec un match nul contre le MHR, un bonus défensif contre le Castres Olympique (28-32) et la récente victoire contre l’USAP (29-22). Ainsi, avec sept points d’avance sur la lanterne rouge, ils peuvent se permettre de regarder derrière et devant eux. Néanmoins, il faudrait un miracle pour sortir du bas de classement.
Dans la quête du maintien, les deux dernières places sont à éviter, évidemment. Cependant, la pénultième position est un avantage dont l’équipe de Sébastien Tillous-Borde peut profiter. Toutefois, le ‘train des maintenus’ semble déjà être passé. Douzième au classement de Top 14, le LOU Rugby (18 points) est déjà à onze unités supplémentaires de l’US Montauban (7 points). Ainsi, l’objectif semble clair, dorénavant, le but devrait être de maintenir l’USAP à distance et le match du 24 ou 25 janvier 2026, à Perpignan, s’annonce déjà comme un rendez-vous à ne pas manquer.
pascalbulroland
Il y a le top 14 de Montauban et l'USAP, et le top 14 des 12 autres équipes qui se tiennent en 7 points après 8 journées...du jamais vu il me semble.
Ronnie64
Tedder a perdu son rugby, totalement à la ramasse jusqu'à sa sortie.
Jak3192
Montauban gagne à domicile...
L'écart n'est pas important ...
Perpignan toujours Fany...
Globalement,
on a un top 12 😄
Yonolan
C'est vrai que cela se complique pour l'USAP
Le premier électrochoc avec les départs de David Marty et Gérald Bastide ne semble pas avoir donné de résultats
Alors bien sur on se demande ce qui va advenir de Franck Azema et on devrait être fixé très rapidement sur les intentions de Riviere
Car son club vient de terminer à 0 point au bout de la 8 -ème journée et établir un nouveau record ,dont il se serait bien passé, depuis que le TOP 14 existe
Il reste 18 journées et un écart de 7 points avec Montauban et le match retour du 24 janvier en terres catalanes s'annonce comme vital
Et Azema semble impuissant à allumer l'étincelle comme il le dit lui-même
Bien triste situation
pascalbulroland
Selon L'Equipe, Azema serait prêt à partir dès ce week-end...
potemkine09
Un match de piètre qualité, autant au niveau du jeu que de l'arbitrage.
Beaucoup d'indisciplines et de fautes idiotes des deux côtés, l'enjeu a peut-être paralysés les joueurs.
dusqual
ouais alors on a fait qu'un tiers et l'usm n'a que 7 points, donc on va pas s'enflammer non plus. néanmoins, c'est une belle victoire face à son concurrent direct, mais c'est surtout une énorme déconvenue pour l'usap.
8e défaite sans point, c'est inimaginable.
mic4619
Surtout avec l'effectif !
Il y quand meme quelques joueurs avec, normalement, un gros niveau, surtout en comparaison avec l'effectif de Montauban.
dusqual
oui, c'est vrai qu'en plus y a quelques sacrés joueurs. même si ça fait pas tout, on est d'accord que la comparaison là dessus est sans appel.