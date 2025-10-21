Enfin ! L'USAP va récupérer son arme de destruction massive pour le match de la peur face à Montauban

Gêné par des blessures à répétition depuis 1 an, Tuilagi voudra à coup sûr marquer les esprits pour son retour.

À Perpignan, on commence à manquer de doigts pour compter les blessés. Sept défaites en sept journées, un effectif décimé, et une infirmerie qui affiche complet : l’USAP vit un début de saison cauchemardesque. Entre les coups du sort et les croisés qui lâchent, Aimé-Giral fait grise mine.

Dernier épisode en date : le genou de Della Schiava, qui pourrait le tenir éloigné des terrains six à sept mois, a expliqué Franck Azéma sur 100% USAP. Adrien Warion, lui, a quitté la pelouse contre l’UBB, cheville en vrac. Et comme si cela ne suffisait pas, Peceli Yato et Théo Forner ont rejoint la liste des absents.

Mais au milieu de ce champ de ruines, une bonne nouvelle redonne un peu de couleur aux sang et or. Posolo Tuilagi est enfin prêt à refouler la pelouse. Le colosse de 145 kilos, absent depuis le début de saison pour une fracture de fatigue, est remis sur pied.

Montauban dans le viseur du tank

Son retour tombe à pic : entre les blessés en deuxième ligne et la nécessité de retrouver un peu de densité dans le combat, le fiston de Henry est très attendu en Catalogne.

Sa puissance, sa dextérité et son aura pourraient bien redonner confiance à un groupe qui doute et qui vient encore de subir une lourde défaite à domicile, face à l'UBB.

Gêné par des blessures à répétition depuis 1 an, Tuilagi voudra à coup sûr marquer les esprits pour son retour. D'autant plus pour le match de la peur sur la pelouse de Montauban.

Le perdant sera en effet bon dernier du Top 14 et aura laissé passé là une chance rare de glaner sa première victoire de la saison dans ce Top 14 impitoyable.