TOP 14. Pas de miracle pour le métronome de la Section Paloise Joe Simmonds

L'ancien joueur d'Exeter ne devrait probablement pas refouler les pelouses du Top 14 avant la fin de la trêve, prévue fin novembre.

C’est un coup dur pour la Section Paloise. Le maître à jouer anglais Joe Simmonds, véritable métronome du jeu béarnais depuis son arrivée, va manquer plusieurs semaines de compétition.



Touché face à Toulouse, l’ouvreur de 28 ans était sorti en boitant lourdement après s'être fait mal seul, sur une reprise d'appui qui laisse imaginer une belle lésion musculaire, comme le confirme la République des Pyrénées.

Quid de son temps d'absence ? L'ancien joueur d'Exeter ne devrait probablement pas refouler les pelouses du Top 14 avant la fin de la trêve, prévue fin novembre.

Sa gestion du tempo et sa capacité à faire briller les flèches paloises vont manquer au dispositif de Sébastien Piqueronies. De même que sa précision face au but, lui qui est actuellement le 2ème meilleur réalisateur du championnat.

Un vrai casse-tête pour Piqueronies

Pau n’est pas épargné. Après les blessures de Robson et Attisogbe, voilà un troisième cadre des lignes arrière sur le flanc. Pour une équipe qui s’appuyait justement sur la fluidité de son animation offensive, la perte de son stratège complique forcément les plans.

La Section devra trouver d’autres relais, à l'image du jeune Desperes, qui a assumé lors de son entrée face à Toulouse. Malgré tout, l'ouvreur palois ne devrait manquer que 2 journées de Top 14 vu le calendrier qui arrive.

D’ici là, les Palois devront s’appuyer sur leur solidarité et cette culture de la gagne au Hameau qui les caractérise. Afin de profiter de vacances toujours dans son fauteuil de leader. Ce qui n'est jamais arrivé au club depuis la création de la poule unique.