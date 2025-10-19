VIDEO. La décision assumée qui a tout changé pour la Section Paloise : Toulouse crucifié

Pau a fait chavirer le Hameau ! Menée par Toulouse, la Section a renversé le match à la sirène avec un essai de Maximin. Un succès épique qui propulse les Béarnais en tête du Top 14.

Dans cette 7ᵉ journée du Top 14, la Section Paloise a offert un spectacle digne d’un film d’action : au bout du suspense, elle s’impose 30-26 face au Stade Toulousain samedi soir au Hameau.

Menés au score après une entame tonitruante des Rouge et Noir (essais de Julien Marchand à la 3ᵉ minute et d'Ange Capuozzo à la 12ᵉ), les Palois ont su digérer ce départ express. Patience, conquête et lucidité auront été les clés de ce succès aussi épique que mérité.

Le cœur, l’engagement, et le choix audacieux

Après avoir encaissé deux essais rapides, la Section a relevé la tête, montant d’un cran en intensité et récupérant des ballons précieux sur les renvois ou encore en touche. Gailleton (13e) puis Grandidier (46e) ont permis aux locaux d'être dans la partie.

Le moment décisif ? À la 79ᵉ, Pau choisit la touche plutôt que les trois points du match nul alors que Toulouse menait 26 à 23. Un choix fort. Derrière le maul, c’est Jimi Maximin qui plante l’essai libérateur sur la sirène. Le Hameau explose.

Une action qui en dit long sur l’état d’esprit de cette équipe : conquérante, solidaire, et portée par un public incandescent.

Toulouse frustré, Pau au sommet

Du côté toulousain, c’est la frustration qui domine. Après une première période maîtrisée, les hommes d’Ugo Mola se sont peu à peu déréglés, laissant la Section revenir dans le match. Le coach toulousain a reconnu la performance adverse, saluant « une équipe qui a mis les bons ingrédients ».

Cette victoire propulse Pau en tête du Top 14, devant Bayonne, et à trois points du Stade. Une récompense logique pour une équipe qui a su allier le courage à l’intelligence de jeu. Ce match restera comme un tournant de ce début de saison. La Section n’est plus une surprise : c’est un prétendant.