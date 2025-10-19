VIDEO. La décision assumée qui a tout changé pour la Section Paloise : Toulouse crucifié

Dans cette 7ᵉ journée du Top 14, la Section Paloise a offert un spectacle digne d’un film d’action : au bout du suspense, elle s’impose 30-26 face au Stade Toulousain samedi soir au Hameau.
Menés au score après une entame tonitruante des Rouge et Noir (essais de Julien Marchand à la 3ᵉ minute et d'Ange Capuozzo à la 12ᵉ), les Palois ont su digérer ce départ express. Patience, conquête et lucidité auront été les clés de ce succès aussi épique que mérité.
Le cœur, l’engagement, et le choix audacieux
Après avoir encaissé deux essais rapides, la Section a relevé la tête, montant d’un cran en intensité et récupérant des ballons précieux sur les renvois ou encore en touche. Gailleton (13e) puis Grandidier (46e) ont permis aux locaux d'être dans la partie.
Le moment décisif ? À la 79ᵉ, Pau choisit la touche plutôt que les trois points du match nul alors que Toulouse menait 26 à 23. Un choix fort. Derrière le maul, c’est Jimi Maximin qui plante l’essai libérateur sur la sirène. Le Hameau explose.
Une action qui en dit long sur l’état d’esprit de cette équipe : conquérante, solidaire, et portée par un public incandescent.
Toulouse frustré, Pau au sommet
Du côté toulousain, c’est la frustration qui domine. Après une première période maîtrisée, les hommes d’Ugo Mola se sont peu à peu déréglés, laissant la Section revenir dans le match. Le coach toulousain a reconnu la performance adverse, saluant « une équipe qui a mis les bons ingrédients ».
Cette victoire propulse Pau en tête du Top 14, devant Bayonne, et à trois points du Stade. Une récompense logique pour une équipe qui a su allier le courage à l’intelligence de jeu. Ce match restera comme un tournant de ce début de saison. La Section n’est plus une surprise : c’est un prétendant.
Papatch
Une belle équipe de Pau et un Toulouse qui n'est pas au diapason. Concernant l'arbitrage, il a été convenable pour les deux cotés, laxiste sur les chocs à la tête.
Pau voulait gagner et profite des 14 points lâchés par le Stade Toulousain . La deuxième mi-temps du Stade a manqué d'intelligence de jeu. Le choix du 10 est une erreur pour moi, Romain distribue mieux le jeu que Kinghorn qui n'a pas démérité mais qui n'est pas un vrai 10. J e trouve que certaines actions étaient limites pour la violence et je pense que l'arbitre aurait du prévenir les capitaines et sévir sur les actions hautes. Pour le suspens par contre c'était un régal.
Web-helice
D'accord pour dire que la Section mérite sa victoire, pour l'envie qu'ils ont mise tout au long du match, pour y avoir toujours cru et pour avoir tenu en défense à quelques moments clés où le Stade aurait pu creuser un écart définitif. Et c'est vrai qu'il fallait du cran pour aller en touche au lieu de se contenter des 2 points du nul !..
Chapeau !
D'accord aussi pour constater (et se réjouir) que l’ambiance et la ferveur du public ont compté, surtout à la fin.
Mais quand-même, objectivement, ce match, c'est le Stade qui l'a donné. Ces deux réceptions catastrophiques sur coup de renvoi, ça fait 14 points pour zéro passe !
Et cette dernière penaltouche, elle était parfaitement évitable sans perdre un peu bêtement la balle qu'il suffisait de garder jusqu'à la sirène.
7 journées, c'est encore très tôt dans la saison. Je sais bien que le championnat est devenu beaucoup plus serré et que chaque point va compter à la fin mais on aura beau répéter ça aux joueurs à longueur de temps, l'équipe n'est pas encore en mode "Gagner à tout prix".
Après tout, tout le monde peut trouver un sujet de satisfaction à cette soirée. Le spectateur a vu un beau match, le Stade a joué à un niveau qui aurait dû à peu de choses près, le faire gagner à l'extérieur. Et il a quand-même prix un point et reste troisième, .
La Section est première et plus euphorique que jamais. Bon courage à ses futurs adversaires.
Tout va pour le mieux mais la saison est longue...
stef7
La relance de Kinghorn en fin de match est une catastrophe.
Pour avoir jouer longtemps au rugby, je ne comprends pas cette volonté de ne pas contester les touches, surtout les pénaltouches. C'était gros comme une maison qu'ils allaient tout enfoncer...
Piri-we-poo
On a vraiment un championnat très intéressant cette année, comme en ProD2 d'ailleurs 🙂
Par contre, pour moi, garder Graou plutôt qu'un Germain a été une erreur. Il n'attaque jamais, mais vraiment jamais la ligne ou les bords de ruck, le regarder se déplacer c'est vraiment frustrant, surtour sur les points de fixation. ll vient, porte la balle latérallement et ensuite distribue au 10. Il n'est là que pour distribuer et pourtant il n'est pas forcément le premier sur les rucks. Bref, je trouve qu'il plafonne et beaucoup de soucis partent de là pour les arrières.
stef7
Le problème pour l'instant chez Graou reste la constance de performance. L'an dernier il a réussi a sortir des matchs inintéressants.
Après passer après Toto n'est pas facile...
Jacques-Tati-en-EDF
Je vous trouve un peu dur avec lui, je trouve qu'il effectue un bon début de saison. Il n'est pas responsable de l'inconstance du ST.
Yonolan
Un match d'une vraie intensité et indécis jusqu'au bout
Des Palois qui méritent de gagner en ayant la volonté d'aller chercher à la dernière minute la victoire au lieu du nul possible
Toulouse n'a pas fait une contre performance et c'est bien les Palois qui sont au niveau avec
un banc qui leur a fait aussi du bien et dans l'intensité et dans la volonté
La seule chose qui étonne pour ce ST c'est qu'il perd ses deux dernières sorties sur 4 fautes (2 à Bayonne et 2 à Pau) inhabituelles pour eux
Par contre il me semble que ca tape vraiment fort sur beaucoup de matchs en ce début de championnat et la saison risque d'être longue pour les organismes , voire cassante
Et un championnat totalement resserré qui va rendre chaque journée importante
Tant mieux pour le spectacle
pascalbulroland
Félicitations aux Palois, qui méritent leur victoire...Ils ont su avoir plus d'envie et ont profité de toutes les erreurs Toulousaines pour rester dans le match et finir par l'emporter aux bout du suspens...
Côté rouge et noir, j'avais critiqué la titularisation à l'ouverture de Kinghorn, et j'avoue qu'il m'a surpris.
Je n'ai pas compris le coaching par contre...Barassi s'est-il blessé ? Lebel est-il passé à côté de son match..? Je dis cela car pour moi, les entrées de NTK et Thomas n'ont rien amené...
Le blanc n'a rien amené en fait, contrairement au banc Palois, et on notera que l'absence d'un Flament voir d'un Roumat, cela a fortement perturbé la réception des renvois sur lesquels Toulouse prend 2 essais...
C'est dommage pour Toulouse, y avait la place pour la victoire, mais comme à Bayonne, la fin du match est mal gérée, tout se délite, et ce qui aurait pu être une belle victoire se transforme en une amer défaite...le staff a beaucoup de travail et doit réfléchir aussi à ce qui ne va pas comme la touche par exemple, ça fait trop longtemps qu'ils se font contrer, ils perdent trop de ballons sur cette phase si importante...Bouilhou, si tu me lis... 😉
JFMA
En même temps, s'envoyer l'Aviron et la Section dans leurs maisons en ce moment, ce n'est pas le calendrier le plus confortable...
J'ai adoré le match, pour ma part. Bravo aux 2 équipes.
Erèbe
Rien a voir avec le confort.
Toulouse doit gagner les deux.
JFMA
Inspirez... soufflez.
Il reste les matchs-retour.
JFMA
Toulouse or not to loose, that is the Section.
potemkine09
Belle victoire de la Section, ils ont été la chercher !
Le Stade s'est bien battu, il n'a pas lâché comme à Montpellier.
C'était un beau match, même si la fin fut cruelle pour les supporters stadistes.
Eirikr121
Ce début de saison est vraiment rafraîchissant. C'est très serré de la première à la 13e place. Bien sûr c'est un peu décevant de voir Perpignan et Montauban si vite largués, et Clermont est un poil en dessous. Mais qui aurait parié sur Pau et Bayonne aux deux premières places ? La fin de saison est encore loin mais si on retrouvait ces deux là en finale ce serait une première depuis 1982 pour Bayonne et 1964 pour Pau !! Perso je signe tout de suite.
pascalbulroland
C'est vrai que ça change un peu mais ces 2 clubs méritent amplement leur place...
Ils peuvent même y rester jusqu'à la fin de ce premier bloc de matchs.
Mais le top 14 est un marathon, les tests de novembre, la CC et le Tournois vont arriver, ainsi que l'hiver, et c'est au printemps que le classement donnera le réel potentiel de chaque club...
Cette saison semble montrer un resserrement au niveau du classement avec 12 équipes qui se tiennent en moins de 10 points, c'est super pour le suspens, mais en sera-t-il de même ne serait-ce qu'après les matchs de poule de la CC..?? Wait & see
Eirikr121
Effectivement la saison est encore longue. Mais pour l'instant le retour de Pau dans le haut du tableau me fait plaisir, j'étais un fan de l'équipe à la fin des années 90 quand ils jouaient la grande coupe d'Europe. Et puis Bayonne qui confirme après sa belle saison l'année dernière c'est aussi plaisant. J'aimerais bien les voir repasser devant le BO en terme de palmarès mais il y a encore un peu de marge.
lebonbernieCGunther
Un suspens haletant, digne des meilleurs "thrillers", et pour rester dans la métaphore cinématographique, je pense que NTK a gagné le droit d'accompagner Toto au prochain festival de Cannes pour son cinoche sur l'essai refusé aux palois!
guedin81
Il fut un temps où les problèmes se réglaient en dehors du regard de l’arbitre. Il est révolu à la lumière des enjeux financiers notamment. J’aurais préféré voir le capitaine parler à l’arbitre, mais là aussi j’ai le sentiment qu’il il y a parfois un manque de cohérence dans le suivi du TMO sur ce genre de gestes.
Quant à la manchette j’ai bien l’impression qu’il se la mange dans le visage plus que sur le torse.
potemkine09
L'essai est justement refusé, la manchette paloise n'a pas payé !
pascalbulroland
J'ai pas vu cela, j'ai raté le premier quart d'heure de la seconde période, mais son "cinéma" fait intervenir le TMO...et c'est de bonne guerre non ?
p.coutin
La manchette au visage y était, après il faudrait lui demander ce qu'il a ressenti ou pas.
Au dela de ça et sans vouloir dire que ça change ou pas au résultat, l'arbitrage est vraiment pitoyable. Deux pénalités en mêlée contre Toulouse avec un pillier gauche qui tire le coude vers le sol et un arbitre de touche qui ne voit rien... Une litanie d'arbitrages dans tous les sens démentis par la video ... Des hors jeux sifflés ou pas... Des grattages valides refusés et le contraire... Je plains les joueurs.
pascalbulroland
Les hors jeux sont pour moi la plaie de ce sport, comment un joueur peut recevoir le ballon sorti d'un ruck rapide et le défenseur adverse en même temps sans que ce dernier ne soit hors jeu...?
La règle de l'avantage sur pénalité m'emme... beaucoup aussi, je préférai l'ancienne règle où le gain de terrain annulait l'avantage et permettait au jeu de continuer.
p.coutin
... Celles là est quelques autres. Choc à la tête ? Rouge ou orange comme ils veulent mais le jaune est toujours sujet a contestation. Dans ce match toutes les mises en jeu ont des joueurs au delà de la ligne. Toutes les défenses anticipent; quand l'arbitre le voit, il siffle, sinon rien. Je suis aussi pour la pénalité qui arrête l'action...Et le carton au bout de 3. Et pour le grattage par tout joueur qui rentre dans l'axe après le ruck déclaré, et même à genoux. Le jeu aujourd'hui demande de faire tomber le gratteur et c'est dangereux, infernal à arbitrer... Dans ce Pau Toulouse, ou les deux équipes se sont envoyées l'arbitrage n'a fait que compenser et compenser... Mais au vu des règles, c'est compliquer d'arbitrer...