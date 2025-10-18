« Des chèvres », « C’est juste honteux », les supporters de l’ASM craquent, ceux de Bayonne jubilent

Ambiance bouillante, défense absente, supporters en fusion : #ABASM a fait vibrer Jean-Dauger… et les réseaux. Tour d’horizon des réactions les plus savoureuses.

Choc à Jean-Dauger ce samedi entre Bayonne et Clermont. Deux formations pas épargnées par les blessures en ce début de saison. Mais qui ne peuvent pas se permettre de lever au pied au classement pour rester dans la course au top 6. Une rencontre jouée dans une très grosse ambiance sous le soleil basque.

Ce #ABASM a peu d’importance. Faut revenir sans blessés, et que le XV de départ ne lâche pas le match.



Que le jeune banc ait du mal à partir de la 50/60e c’est pas grave, mais si ce sont les titulaires qui font n’imp, c’est deux pas en arrière après un an en avant contre Toulon. — NM 🌋🧢 (@nelsTDM63) October 18, 2025

Y a pas à dire, cette Pena Baiona c’est quand même quelque chose ! #ABASM — Yohan PAS 🇪🇺 (@Passelaigue5) October 18, 2025

Clermont inscrit les premiers points au pied après une très bonne entame.

#abasm Clermont a un immunité pour les placages hauts October 18, 2025

La réponse de Bayonne grâce à Segonds.

une ambiance vrm pepite mrc la pena #ABASM — Noah (@noahv_10) October 18, 2025

Pourquoi on insiste pas avec les mauls ? 😩 #yellowarmy #ABASM — Jérémy 💛💙 (@JDaumard) October 18, 2025

L'Aviron marque le premier essai par Capilla après une superbe passe au pied de Segonds.

#ABASM Ce coup de pied est SUBLIME — Maxime (@valery_max81387) October 18, 2025

#ABASM Bordel il est où Newsome ce couillon ??? — Le corinthien (@MorpheusDream10) October 18, 2025

J'ai vu partir la passe au pied de Joris, je me suis dit "euh..."

Mais en fait quel génie #ABASM — le chat empoté (@chlooochlooo_) October 18, 2025

Bayonne double la mise !

#ABASM 18mn c est plié pfff — Hich13005 (@ContactApsi) October 18, 2025

#ABASM ça sent la valise à l'extérieur comme d'habitude, pourtant Urios nous met l'équipe type à chaque fois — Paillade15 (@maitreobiwanken) October 18, 2025

Bayonne très propre pour le moment #ABASM — ParlonsOvalie (@ParlonsOvalie) October 18, 2025

Ça circule à 2 à l’heure en défense et ça fait pas mal sur les impacts, y’a pas photo pour l’instant #ABASM — P-Y (@djib58) October 18, 2025

Vraiment bien amené cet essai 👏🏻 #ABASM — FCGB ⭐️ (@FCGB89900832) October 18, 2025

On fait absolument TOUT à l’envers dans cette première MT #ABASM — Baaps (@baapsss) October 18, 2025

#ABASM Jauneau.... 1 bon match sur 3. — Paillade15 (@maitreobiwanken) October 18, 2025

Mais on peut s’approcher en touche et on tente une pénalité de plus de 50metres qui passe pas, je comprends pas le choix #ABASM — Rambo6305 (@rambo6305) October 18, 2025

On est asphyxié par le rideau défensif bayonnais, on a dominé aucune collision pour le moment...#ABASM — Gilles Rondin (@cheickinho4051) October 18, 2025

on se fait bouffer c’est dingue vraiment #ABASM — Titou ☨🇫🇷 (@titouan_lch_) October 18, 2025

C’est vraiment bien à regarder jouer les Bayônnais #ABASM — seb🏉 (@sebastienp12) October 18, 2025

Les supporters clermontois ne sont pas tendres avec leurs joueurs.

#ABASM Nos prestations a l'extérieur sont catastrophiques depuis trop longtemps... Ça ressemble à rien du tout ... — Jérémy Izt (@jeremyizoulet) October 18, 2025

Derrière y a rien et devant non plus. Ça va être compliqué ce match. #abasm — fabby37 (@fabby37) October 18, 2025

Germain incroyable sa 1MT #ABASM — ParlonsOvalie (@ParlonsOvalie) October 18, 2025

Clermont a l’extérieur c’est digne de la prod2 😭 #ABASM — 𝕷 (@Leaadelg) October 18, 2025

Toujours ce même putain de lancement de jeu et on recule à chaque fois #ABASM — Baaps (@baapsss) October 18, 2025

Bon ben si on arrive à gagner a l'extérieur cette année ça sera un miracle !

A part Montauban ou Perpi, tous les autres on va prendre cher !#ABASM — Screech63 (@Screech631) October 18, 2025

Rassurez moi, le droitier Clermontois , c est un homonyme de celui qui censé en découdre avec Ox Noche en Novembre ? Hein ? #ABASM — adieu poux laid. (@a_booling) October 18, 2025

#ABASM de ces fautes ! C'est incroyable à ce niveau là !!! — Paillade15 (@maitreobiwanken) October 18, 2025

#ABASM Raffy ouvreur numéro 3 à Brive derrière Bosh et Olding en pro d2 l an dernier... titulaire cet après midi j ai du mal à saisir ce recrutement — Hich13005 (@ContactApsi) October 18, 2025

Carton jaune pour Montagne juste avant la pause. Les affaires de l'ASM ne s'arrangent pas.

Germain trouve la faille et donne le bonus offensif provisoire à Bayonne, 25 à 3.

Les attitudes sont désastreuses, aucune révolte, ça sent les 40 grains #ABASM — P-Y (@djib58) October 18, 2025

À des années lumière de pouvoir faire douter cette équipe bayonnaise. 1ere mi temps calamiteuse #ABASM — Olivier Bernasson (@obernasson) October 18, 2025

Si on a Germain qui progresse en plus#ABASM — Dr Pintxos (@AntoineOspital) October 18, 2025

#ABASM 50 grains dans la musette à la fin — Hich13005 (@ContactApsi) October 18, 2025

#ABASM Urios va user les titulaires tous les matchs pour de telles prestations ????? Fais tourner un peu bonhomme, les remplaçants ne feront pas pire et ça permettra de reposer certaines " stars " ! — Paillade15 (@maitreobiwanken) October 18, 2025

Toujours aussi catastrophique à l'extérieur. Ils laissent clairement le mental dans le bus à chaque sortie. Ça en devient presque risible. #ABASM — Ju' (@nanard_dupond) October 18, 2025

Capilla est sacrément monstrueux... un futur grand #ABASM — Champion Christophe 🇨🇵🏉🔴⚫ (@ChrCHAMPION) October 18, 2025

#ABASM Je suis rarement abattu mais quand tu vois ça ... Des choix constamment mauvais, un engagement nul, un n°10 qui a même pas le niveau Pro D2... Bref c'est rare mais j'éteins la télé je ne vais pas perdre mon temps à regarder cette bouillie tous les 15 j à l'extérieur... — Jérémy Izt (@jeremyizoulet) October 18, 2025

Premier essai de Clermont dès la reprise. Et la réponse immédiate.

Capilla c'est très très fort , quel joueur incroyable. #ABASM — Audrey (@AudreyLaff0rgue) October 18, 2025

Allez hop Capilla titu en 10 face aux Sud Afs. Désolé Ntamack et Jalib mais le débat est clos. #ABASM — Roro (@RoroBKTiste) October 18, 2025

Capilla, quel joueur vraiment, son début de saison est dingue #ABASM — VAR'iété_Rugby (@Variete_Rugby) October 18, 2025

Wow Capilla et Carreras sur cette action#ABASM — FCGB ⭐️ (@FCGB89900832) October 18, 2025

Carreras double la mise.

Bayonne ça joue ça charbonne dans tous les secteurs , c’est tôt mais on a peut être le nouveau concurrent de Toulouse #ABASM — Soulac77 (@Soulac77) October 18, 2025

Toutes les équipes de top 14 quand elles doivent recevoir Clermont : #ABASM pic.twitter.com/2bcBJTBtMR — 𝕷 (@Leaadelg) October 18, 2025

Capilla enfonce le clou avant l'heure de jeu. C'est la démonstration.

C’est peut être le temps de leur expliquer qu’ils jouent le match et qu’ils sont pas spectateur bon #ABASM — 𝕷 (@Leaadelg) October 18, 2025

Pire match que j’ai vu de Clermont apres ASM-Toulouse un certain 1er janvier 🤡#ABASM — 𝕷 (@Leaadelg) October 18, 2025

La messe est dite, reste désormais à savoir si les Basques vont conserver leur bonus offensif.

Bon, content d'avoir vu qques jeunes. Mais sinon y'a rien. Rien.

Faudra travailler la défense parce que depuis le début de saison hormis une mi-temps contre Toulon c'est cata.

Il faut 5pts contre le CO semaine pro, peu importe la manière. #ABASM 💛💙 — Jean Rimz (@JeannotRimaize) October 18, 2025

#ABASM On ne voulait pas de brebis, on aura eu des chèvres…🤡 — Guillemin Jc (@Jc_G18) October 18, 2025

Bayonne, malgré de nombreux blessés, a dominé son sujet et s'adjuge une très belle victoire bonifiée qui ne souffre aucune contestation.