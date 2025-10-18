« Des chèvres », « C’est juste honteux », les supporters de l’ASM craquent, ceux de Bayonne jubilent
Le naufrage de Clermont vu par ses supporters : entre tristesse, sarcasme et résignation. Crédit image : Screenshot CANAL+ Sport
Ambiance bouillante, défense absente, supporters en fusion : #ABASM a fait vibrer Jean-Dauger… et les réseaux. Tour d’horizon des réactions les plus savoureuses.

Choc à Jean-Dauger ce samedi entre Bayonne et Clermont. Deux formations pas épargnées par les blessures en ce début de saison. Mais qui ne peuvent pas se permettre de lever au pied au classement pour rester dans la course au top 6. Une rencontre jouée dans une très grosse ambiance sous le soleil basque.

Clermont inscrit les premiers points au pied après une très bonne entame.

La réponse de Bayonne grâce à Segonds.

L'Aviron marque le premier essai par Capilla après une superbe passe au pied de Segonds.

Bayonne double la mise !

Les supporters clermontois ne sont pas tendres avec leurs joueurs.

Carton jaune pour Montagne juste avant la pause. Les affaires de l'ASM ne s'arrangent pas.

Germain trouve la faille et donne le bonus offensif provisoire à Bayonne, 25 à 3.

Premier essai de Clermont dès la reprise. Et la réponse immédiate.

Carreras double la mise.

Capilla enfonce le clou avant l'heure de jeu. C'est la démonstration.

La messe est dite, reste désormais à savoir si les Basques vont conserver leur bonus offensif.

Bayonne, malgré de nombreux blessés, a dominé son sujet et s'adjuge une très belle victoire bonifiée qui ne souffre aucune contestation.

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Cet article ne contient aucun commentaire, soyez le premier à en poster un !

Derniers articles

 News
TOP 14. +297 : l’écart fou entre Pau et le Stade Toulousain, la Section a-t-elle déjà gagné le duel tactique ?
News
TOP 14. Avec 11 absents, Clermont lance sa jeunesse à l’assaut de Bayonne
News
TOP 14. Stabilité à Bayonne : Grégory Patat prolonge sur la durée
News
Kinghorn en 10, Gourgues titulaire pour Toulouse, Pau avec Brau-Boirie et Gailleton au centre : les compos pour le choc
News
17 offloads, 28 ballons perdus : la stratégie risquée (mais payante) du Stade Toulousain en TOP 14
News
25 pénalités gagnées en 6 matchs, cette mêlée du TOP 14 écrase littéralement la concurrence
News
TOP 14. Bayonne frappe fort : Andy Bordelai scelle son avenir malgré l'intérêt de l'UBB
News
Pau/Toulouse : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le choc du Top 14 ?
News
Pourquoi Emmanuel Meafou a failli perdre goût au rugby (et comment il s’en est sorti)
News
Carbonel, Van Bost, Ory... que sont devenus les anciens Espoirs du RCT champions en 2019 ?
Transferts
TRANSFERT. Lucas Peyresblanques (Paris) bientôt de retour au Pays basque ?