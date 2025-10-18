« Des chèvres », « C’est juste honteux », les supporters de l’ASM craquent, ceux de Bayonne jubilent

Choc à Jean-Dauger ce samedi entre Bayonne et Clermont. Deux formations pas épargnées par les blessures en ce début de saison. Mais qui ne peuvent pas se permettre de lever au pied au classement pour rester dans la course au top 6. Une rencontre jouée dans une très grosse ambiance sous le soleil basque.
Ce #ABASM a peu d’importance. Faut revenir sans blessés, et que le XV de départ ne lâche pas le match.— NM 🌋🧢 (@nelsTDM63) October 18, 2025
Que le jeune banc ait du mal à partir de la 50/60e c’est pas grave, mais si ce sont les titulaires qui font n’imp, c’est deux pas en arrière après un an en avant contre Toulon.
Y a pas à dire, cette Pena Baiona c’est quand même quelque chose ! #ABASM— Yohan PAS 🇪🇺 (@Passelaigue5) October 18, 2025
UNE ENTAME DE BONHOMMES !!! #ABASM— Paul Blaque (@PaulBlaque1) October 18, 2025
Clermont inscrit les premiers points au pied après une très bonne entame.
#abasm Clermont a un immunité pour les placages hauts— I had a dream 🔴⚫ (@albe6565) October 18, 2025
La réponse de Bayonne grâce à Segonds.
une ambiance vrm pepite mrc la pena #ABASM— Noah (@noahv_10) October 18, 2025
Pourquoi on insiste pas avec les mauls ? 😩 #yellowarmy #ABASM— Jérémy 💛💙 (@JDaumard) October 18, 2025
L'Aviron marque le premier essai par Capilla après une superbe passe au pied de Segonds.
#ABASM Ce coup de pied est SUBLIME— Maxime (@valery_max81387) October 18, 2025
#ABASM Bordel il est où Newsome ce couillon ???— Le corinthien (@MorpheusDream10) October 18, 2025
J'ai vu partir la passe au pied de Joris, je me suis dit "euh..."— le chat empoté (@chlooochlooo_) October 18, 2025
Mais en fait quel génie #ABASM
Bayonne double la mise !
#ABASM 18mn c est plié pfff— Hich13005 (@ContactApsi) October 18, 2025
#ABASM ça sent la valise à l'extérieur comme d'habitude, pourtant Urios nous met l'équipe type à chaque fois— Paillade15 (@maitreobiwanken) October 18, 2025
Bayonne très propre pour le moment #ABASM— ParlonsOvalie (@ParlonsOvalie) October 18, 2025
Ça circule à 2 à l’heure en défense et ça fait pas mal sur les impacts, y’a pas photo pour l’instant #ABASM— P-Y (@djib58) October 18, 2025
Vraiment bien amené cet essai 👏🏻 #ABASM— FCGB ⭐️ (@FCGB89900832) October 18, 2025
On fait absolument TOUT à l’envers dans cette première MT #ABASM— Baaps (@baapsss) October 18, 2025
#ABASM Jauneau.... 1 bon match sur 3.— Paillade15 (@maitreobiwanken) October 18, 2025
Mais on peut s’approcher en touche et on tente une pénalité de plus de 50metres qui passe pas, je comprends pas le choix #ABASM— Rambo6305 (@rambo6305) October 18, 2025
On est asphyxié par le rideau défensif bayonnais, on a dominé aucune collision pour le moment...#ABASM— Gilles Rondin (@cheickinho4051) October 18, 2025
on se fait bouffer c’est dingue vraiment #ABASM— Titou ☨🇫🇷 (@titouan_lch_) October 18, 2025
C’est vraiment bien à regarder jouer les Bayônnais #ABASM— seb🏉 (@sebastienp12) October 18, 2025
Les supporters clermontois ne sont pas tendres avec leurs joueurs.
#ABASM Nos prestations a l'extérieur sont catastrophiques depuis trop longtemps... Ça ressemble à rien du tout ...— Jérémy Izt (@jeremyizoulet) October 18, 2025
Derrière y a rien et devant non plus. Ça va être compliqué ce match. #abasm— fabby37 (@fabby37) October 18, 2025
Germain incroyable sa 1MT #ABASM— ParlonsOvalie (@ParlonsOvalie) October 18, 2025
Clermont a l’extérieur c’est digne de la prod2 😭 #ABASM— 𝕷 (@Leaadelg) October 18, 2025
Toujours ce même putain de lancement de jeu et on recule à chaque fois #ABASM— Baaps (@baapsss) October 18, 2025
Bon ben si on arrive à gagner a l'extérieur cette année ça sera un miracle !— Screech63 (@Screech631) October 18, 2025
A part Montauban ou Perpi, tous les autres on va prendre cher !#ABASM
Rassurez moi, le droitier Clermontois , c est un homonyme de celui qui censé en découdre avec Ox Noche en Novembre ? Hein ? #ABASM— adieu poux laid. (@a_booling) October 18, 2025
#ABASM de ces fautes ! C'est incroyable à ce niveau là !!!— Paillade15 (@maitreobiwanken) October 18, 2025
#ABASM Raffy ouvreur numéro 3 à Brive derrière Bosh et Olding en pro d2 l an dernier... titulaire cet après midi j ai du mal à saisir ce recrutement— Hich13005 (@ContactApsi) October 18, 2025
Carton jaune pour Montagne juste avant la pause. Les affaires de l'ASM ne s'arrangent pas.
#ABASM pic.twitter.com/EAVaS7pL5F— TheQueenOfTheSofa (@QueenOfTheSofa) October 18, 2025
Germain trouve la faille et donne le bonus offensif provisoire à Bayonne, 25 à 3.
Les attitudes sont désastreuses, aucune révolte, ça sent les 40 grains #ABASM— P-Y (@djib58) October 18, 2025
À des années lumière de pouvoir faire douter cette équipe bayonnaise. 1ere mi temps calamiteuse #ABASM— Olivier Bernasson (@obernasson) October 18, 2025
Si on a Germain qui progresse en plus#ABASM— Dr Pintxos (@AntoineOspital) October 18, 2025
#ABASM 50 grains dans la musette à la fin— Hich13005 (@ContactApsi) October 18, 2025
#ABASM Urios va user les titulaires tous les matchs pour de telles prestations ????? Fais tourner un peu bonhomme, les remplaçants ne feront pas pire et ça permettra de reposer certaines " stars " !— Paillade15 (@maitreobiwanken) October 18, 2025
Toujours aussi catastrophique à l'extérieur. Ils laissent clairement le mental dans le bus à chaque sortie. Ça en devient presque risible. #ABASM— Ju' (@nanard_dupond) October 18, 2025
Capilla est sacrément monstrueux... un futur grand #ABASM— Champion Christophe 🇨🇵🏉🔴⚫ (@ChrCHAMPION) October 18, 2025
#ABASM Je suis rarement abattu mais quand tu vois ça ... Des choix constamment mauvais, un engagement nul, un n°10 qui a même pas le niveau Pro D2... Bref c'est rare mais j'éteins la télé je ne vais pas perdre mon temps à regarder cette bouillie tous les 15 j à l'extérieur...— Jérémy Izt (@jeremyizoulet) October 18, 2025
Premier essai de Clermont dès la reprise. Et la réponse immédiate.
Capilla c'est très très fort , quel joueur incroyable. #ABASM— Audrey (@AudreyLaff0rgue) October 18, 2025
Allez hop Capilla titu en 10 face aux Sud Afs. Désolé Ntamack et Jalib mais le débat est clos. #ABASM— Roro (@RoroBKTiste) October 18, 2025
Capilla, quel joueur vraiment, son début de saison est dingue #ABASM— VAR'iété_Rugby (@Variete_Rugby) October 18, 2025
Wow Capilla et Carreras sur cette action#ABASM— FCGB ⭐️ (@FCGB89900832) October 18, 2025
Carreras double la mise.
Bayonne ça joue ça charbonne dans tous les secteurs , c’est tôt mais on a peut être le nouveau concurrent de Toulouse #ABASM— Soulac77 (@Soulac77) October 18, 2025
Le show bayonnais 😲#ABASM— loutarnai (@loutarnai) October 18, 2025
#ABASM Là c'est juste honteux en fait...ils jouent a quoi les joueurs là ? OH ? PUTAIN#asm #rugby #yellowarmy— Asm.support (@asmrugbysupport) October 18, 2025
Toutes les équipes de top 14 quand elles doivent recevoir Clermont : #ABASM pic.twitter.com/2bcBJTBtMR— 𝕷 (@Leaadelg) October 18, 2025
La défense clermontoise cet après midi : #ABASM pic.twitter.com/uQ3zZfDvsZ— Audrey (@AudreyLaff0rgue) October 18, 2025
Capilla enfonce le clou avant l'heure de jeu. C'est la démonstration.
Sacré poulet Esteban Capilla #ABASM— Julien Balidas (@JulienBalidas) October 18, 2025
C’est peut être le temps de leur expliquer qu’ils jouent le match et qu’ils sont pas spectateur bon #ABASM— 𝕷 (@Leaadelg) October 18, 2025
La concurrence en 3ieme ligne pour le XV de France c’est juste beau. Capilla c’est fou. #ABASM— Roro (@RoroBKTiste) October 18, 2025
Clermont cet après-midi 🫠#ABASM pic.twitter.com/TAl4qhV6po— William Grisez (@WillGr6) October 18, 2025
Pire match que j’ai vu de Clermont apres ASM-Toulouse un certain 1er janvier 🤡#ABASM— 𝕷 (@Leaadelg) October 18, 2025
La messe est dite, reste désormais à savoir si les Basques vont conserver leur bonus offensif.
"Un seul etre vous manque et tout est dépeuplé"@top14 @ASMOfficiel #ABASM pic.twitter.com/cXrAd3z0tr— D. B. (@DB63270) October 18, 2025
Bon, content d'avoir vu qques jeunes. Mais sinon y'a rien. Rien.— Jean Rimz (@JeannotRimaize) October 18, 2025
Faudra travailler la défense parce que depuis le début de saison hormis une mi-temps contre Toulon c'est cata.
Il faut 5pts contre le CO semaine pro, peu importe la manière. #ABASM 💛💙
#ABASM On ne voulait pas de brebis, on aura eu des chèvres…🤡— Guillemin Jc (@Jc_G18) October 18, 2025
Bayonne, malgré de nombreux blessés, a dominé son sujet et s'adjuge une très belle victoire bonifiée qui ne souffre aucune contestation.