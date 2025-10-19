VIDEO. ''Pas eu une bonne équipe'', Urios a vu quelque chose de très inquiétant à Bayonne (et il le dit cash)

Encore une claque à l’extérieur pour Clermont, balayé par une équipe bayonnaise sans pitié. Urios n’a pas mâché ses mots après ce nouveau naufrage.

Christophe Urios n’avait pas la langue dans sa poche samedi soir, après la lourde défaite de Clermont face à Bayonne (44-17) à Jean-Dauger. Une nouvelle gifle à l’extérieur, et surtout, une rechute inquiétante pour une équipe auvergnate qui pensait avoir trouvé un semblant de stabilité grâce à ses succès à la maison.

“Aujourd’hui, on n’est pas une bonne équipe de rugby” : les mots forts de Christophe Urios après la lourde défaite de Clermont à Bayonne (44-17). pic.twitter.com/nxoxJwsYPE — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 18, 2025

Un air de déjà-vu

"Je n'ai pas vraiment d'explications à donner si ce n'est une redite de nos matchs à l'extérieur", a lâché via La Montagne un Urios lucide et amer après la rencontre. Une fois encore, l’ASM est passée complètement à côté de son entame, dominée dans l’intensité, les collisions et même en mêlée, là où elle espérait faire la loi. "En mêlée, on n'a pas réussi à s'en sortir alors que c'est un secteur où on pensait les attraper", a-t-il concédé.

Le mal est mental

Ce revers n’est pas qu’une affaire de stratégie ou de banc. Pour Urios, c’est d’abord une question d’état d’esprit. "Mentalement, on n’arrive pas à se projeter sur les déplacements." Un constat qui fait mal, mais qui résume bien l’incapacité chronique de Clermont à exister loin de Marcel-Michelin depuis le début de saison.

Le cinq de devant ciblé

Dès la mi-temps, le technicien a tenté de secouer ses troupes. "Il fallait changer des choses. Je trouvais que notre cinq de devant ne se déplaçait pas vite, ne travaillait pas fort." À l’image d’une conquête défaillante et d’un rideau défensif trop permissif, l’ASM a subi dans tous les secteurs.

Clermont a aussi payé cher ses absents, ce qu’Urios n’a pas cherché à cacher tout en pointant un manque de maturité collective : "Aujourd'hui, on n'a pas eu une bonne équipe de rugby parce que les absents nous ont manqués."

À ce rythme, l’ASM devra vite apprendre à voyager si elle veut éviter une saison galère.