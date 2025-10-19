XV de France. Deux nouveaux Tricolores du Stade Toulousain touchés juste avant l'annonce de Galthié

Alors que le Stade Toulousain espérait ramener autre chose qu’un point de bonus défensif de son déplacement à Pau (défaite 30-26), la soirée de samedi a laissé des traces bien plus profondes que celles du tableau d’affichage.
Deux éléments importants, Pierre-Louis Barassi et Matthis Lebel, ont dû quitter prématurément la pelouse du Hameau, visiblement touchés. À quelques jours de l’annonce du groupe France pour la tournée d’automne, l’info ne passe pas inaperçue. VIDEO. La décision assumée qui a tout changé pour la Section Paloise : Toulouse crucifié
Barassi stoppé net, Lebel souffrant du dos
Titulaire au centre, Barassi a ressenti une douleur à une cuisse en première mi-temps. Gêné musculairement, il n’a pas été en mesure de poursuivre après la pause. "On n'a pas pris de risque, mais ça ne paraissait pas top", a confié Mola via L'Equipe. Même scénario pour Lebel qui a cédé sa place à la 45e minute, le dos en vrac.
Si le staff toulousain n’a pas encore communiqué la durée d’indisponibilité des deux joueurs, les premiers échos sont plutôt prudents. Et pour cause, cette double sortie intervient à seulement quelques jours de la liste de Fabien Galthié pour affronter l'Afrique du Sud, les Fidji et l'Australie en novembre.
Des places à prendre ?
Ces blessures pourraient bien rebattre les cartes dans la tête du sélectionneur. Barassi, qui évolue à un très bon niveau avec Toulouse, semblait bien placé pour être titulaire. Pour rappel, Moefana ne sera pas là et Fickou n'a pas vraiment de temps de jeu au Racing. Gailleton et Depoortère pourraient en profiter.''C’est mort'' : Moefana officialise son absence pour plusieurs mois et son forfait avec le XV de FranceQuant à Lebel, même s'il part de beaucoup plus loin avec une dernière sélection en novembre 2022, il y avait peut-être une place à prendre dans le groupe. Villière ou encore Attissogbe étant déjà forfait pour les tests. Les Bordelais Penaud et Bielle-Biarrey seront sans aucun doute titulaires.
Dans un Top 14 aussi dense, chaque absence pèse. Et côté Bleus, il va encore falloir serrer les dents. La liste d'absents, déjà longue, pourrait encore s'allonger d'ici aux premiers matchs face aux Boks.
La petite Huguette
"Deux Tricolores sur le flanc au pire moment : Barassi et Lebel blessés à Pau." ...
... avec en illustration une photo de Ramos ???
pascalbulroland
Ahh ben là je comprends mieux le coaching d'hier soir...bon j'ai raté le 1er quart d'heure de la seconde période aussi...
Pour Lebel, son mal de dos est récurrent , c'est Barassi qui m'inquiète, son association avec Gourgues m'a bien plu, et ses courses sont toujours aussi dangereuses, se blesser à ce moment là n'a pas aidé son équipe qui a été bien désorganisé dans le jeu de 3/4 ensuite...
Je pense qu'on ne le verra pas en novembre en Bleu, dommage pour lui...
jujudethil
Par contre, si il y en a un qui a explosé au stade toulousain, c’est bien Gourgues…
pascalbulroland
Avec la sortie de Barassi , on l'a beaucoup moins vu, tout a été désorganisé avec cette sortie...dommage.
O'Livey
Concernant Gourgues, il me semble surtout qu'il a été magnifiquement tenu en échec par Brau-Boirie. Il y a eu beaucoup de bruit depuis le début de saison sur Gourgues, et sur son éventuelle convocation avec le XV de France pour Novembre. Mais pour moi, c'est Brau-Boirie qui doit être appelé avant. Au vu des absences déjà actées, et éventuellement celle de Barassi qui risque de s'y ajouter, il y a de fortes chances que les deux soient appelés. Mais s'il devait n'y en avoir qu'un, ce serait FBB.
pascalbulroland
Avez vous vu une attaque placé d'un côté comme de l'autre..??
Les paires de centres se sont neutralisés mutuellement et j'ai plus vu Barassi pour ma part que FBB...malheureusement , ça n'a duré qu'une mi-temps