XV de France. Deux nouveaux Tricolores du Stade Toulousain touchés juste avant l'annonce de Galthié

Ils voulaient marquer des points pour les Bleus, ils finissent sur le flanc : Barassi et Lebel blessés à Pau, une vraie tuile pour Toulouse… et peut-être pour le XV de France.

Alors que le Stade Toulousain espérait ramener autre chose qu’un point de bonus défensif de son déplacement à Pau (défaite 30-26), la soirée de samedi a laissé des traces bien plus profondes que celles du tableau d’affichage.

Deux éléments importants, Pierre-Louis Barassi et Matthis Lebel, ont dû quitter prématurément la pelouse du Hameau, visiblement touchés. À quelques jours de l'annonce du groupe France pour la tournée d'automne, l'info ne passe pas inaperçue.

Barassi stoppé net, Lebel souffrant du dos

Titulaire au centre, Barassi a ressenti une douleur à une cuisse en première mi-temps. Gêné musculairement, il n’a pas été en mesure de poursuivre après la pause. "On n'a pas pris de risque, mais ça ne paraissait pas top", a confié Mola via L'Equipe. Même scénario pour Lebel qui a cédé sa place à la 45e minute, le dos en vrac.

Si le staff toulousain n’a pas encore communiqué la durée d’indisponibilité des deux joueurs, les premiers échos sont plutôt prudents. Et pour cause, cette double sortie intervient à seulement quelques jours de la liste de Fabien Galthié pour affronter l'Afrique du Sud, les Fidji et l'Australie en novembre.

Des places à prendre ?

Ces blessures pourraient bien rebattre les cartes dans la tête du sélectionneur. Barassi, qui évolue à un très bon niveau avec Toulouse, semblait bien placé pour être titulaire. Pour rappel, Moefana ne sera pas là et Fickou n'a pas vraiment de temps de jeu au Racing. Gailleton et Depoortère pourraient en profiter. Quant à Lebel, même s'il part de beaucoup plus loin avec une dernière sélection en novembre 2022, il y avait peut-être une place à prendre dans le groupe. Villière ou encore Attissogbe étant déjà forfait pour les tests. Les Bordelais Penaud et Bielle-Biarrey seront sans aucun doute titulaires.

Dans un Top 14 aussi dense, chaque absence pèse. Et côté Bleus, il va encore falloir serrer les dents. La liste d'absents, déjà longue, pourrait encore s'allonger d'ici aux premiers matchs face aux Boks.