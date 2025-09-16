XV de France. ''C’est mort'' : Yoram Moefana officialise son absence pour plusieurs mois et son forfait pour les tests

Pas de faux suspense. Avec franchise, le centre de l’UBB Yoram Moefana a annoncé qu’il serait absent plusieurs mois, et donc forfait pour la tournée automnale du XV de France.

Touché à l’épaule droite en août dernier lors du match de préparation contre Montauban, Yoram Moefana ne reverra pas les terrains tout de suite. Le centre international de l’Union Bordeaux-Bègles a confirmé lui-même sur TV7 qu’il ne pourrait pas tenir sa place pour les tests d’automne avec le XV de France.

« C’est mort » pour la tournée

Lucide et franc, Moefana n’a pas cherché à entretenir le suspense. « Je pense que c'est mort. C'est mort parce que j'en ai pour 3 mois. Je ne serai largement pas prêt pour la tournée de novembre. » Une officialisation qui devrait rebattre les cartes au centre chez les Bleus.

Le Bordelais manquera donc les affiches de prestige contre l’Afrique du Sud (8 novembre), les Fidji (15 novembre) et l’Australie (22 novembre). Trois rendez-vous importants pour Fabien Galthié et son staff, qui devront composer sans l’un de leurs cadres.

Quelle sera la paire titulaire ? Son coéquipier Nicolas Depoortère a une vraie carte à jouer sans oublier le vétéran Gaël Fickou encore le percutant Pierre-Louis Barassi et le Palois Émilien Gailleton.

L’espoir du Tournoi

S’il est déçu, Moefana garde malgré tout la tête froide : « Après il y a des super joueurs qui jouent tous les weekends. Concernant le 6 Nations, j'espère pouvoir jouer, j'espère y être et défendre ce titre du XV de France. » Le message est clair : il compte revenir fort pour l’hiver, avec en ligne de mire la défense du trophée remporté l’an passé.

Du côté de l’UBB, cette absence s’ajoute à une infirmerie déjà bien garnie en ce début de saison puisque Lucu est aussi absent. Si le club girondin a appris à composer sans certains de ses internationaux, perdre un joueur de l’impact et de l’expérience de Moefana n'arrange pas les affaires de Yannick Bru.

Pour le joueur de 25 ans, ce contretemps est surtout un test de patience. Peu habitué aux blessures de longue durée, il devra serrer les dents avant de retrouver le terrain et le maillot bleu.