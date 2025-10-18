Manu Tuilagi face à un choix crucial : rester à Bayonne ou tout quitter ?

Il devait être en fin de course, il est devenu un cadre : Tuilagi brille à Bayonne et voit les convoitises s'accumuler. Mais entre Japon, USA… et envie de rester, le suspense reste entier.

Arrivé à l’Aviron Bayonnais en provenance de Sale Sharks à l’été 2023, Manu Tuilagi a rapidement fait taire les doutes sur son état de forme. À 34 ans, le puissant centre anglais a retrouvé des jambes, de l’impact… et le plaisir de jouer. TOP 14. Stabilité à Bayonne : Grégory Patat prolonge sur la durée

Avec 25 matchs disputés toutes compétitions confondues, dont 23 titularisations, il s’est imposé comme un cadre de la ligne de trois-quarts basque.

Ces dernières semaines, la rumeur d’un retour à Leicester, son club de cœur où il a explosé entre 2009 et 2020, a fait surface. Mais rien n’est concret à ce jour. Les Tigres n’auraient pas formulé d’offre, et l'ancien international pourrait privilégier la continuité dans le projet bayonnais.

Le Japon ou la R360 ?

Cela n’a pas empêché plusieurs formations étrangères de se positionner. D’après RugbyPass, la ligue R360, qui ambitionne de devenir une alternative crédible aux championnats historiques, suit de près le dossier Tuilagi. TOP 14. Bayonne frappe fort : Andy Bordelai scelle son avenir malgré l'intérêt de l'UBB

Mais c’est surtout au Japon, où son profil de bulldozer est très recherché, que les sollicitations seraient les plus sérieuses. Plusieurs clubs de League One auraient déjà initié des contacts.

Bayonne garde la main

Côté Aviron, le joueur aurait confié son envie de rester au Pays basque, où il s’est parfaitement intégré. Le staff apprécie son professionnalisme, son expérience et son rôle auprès des jeunes. Rien n’est encore signé, mais une prolongation est bel et bien sur la table. 2470 mètres, 88 %, Joris Segonds rayonne et c'est Bayonne qui en profite en TOP 14La balle est désormais dans le camp du club. Et connaissant le tempérament de Tuilagi, on imagine qu’il ne tardera pas à plaquer les rumeurs.