2470 mètres, 88 %, Joris Segonds rayonne et c'est Bayonne qui en profite en TOP 14

L’Aviron ne lâche rien, surtout à la maison. Malgré un effectif amoindri, Bayonne reste intraitable à Jean-Dauger. Et avec un Joris Segonds en feu, Clermont devra sortir le bleu de chauffe pour espérer exister.

Ce samedi, Clermont se déplace à Bayonne en ouverture de la 7ᵉ journée de Top 14. Un déplacement piégeux face à une équipe de l’Aviron qui, malgré un effectif décimé par les blessures, reste intraitable à domicile. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : les Basques n’ont plus perdu à Jean-Dauger depuis le 8 juin 2024, face à Castres, soit 70 semaines d’invincibilité. Autant dire que les Auvergnats savent à quoi s’attendre.

Segonds, le métronome basque

S’il y a bien un homme qui symbolise la réussite bayonnaise, c’est Joris Segonds. L’ancien ouvreur du Stade Français, arrivé en 2024 pour succéder à Camille Lopez, s’est rapidement imposé comme la plaque tournante du jeu basque.

Joris Segonds, sniper du TOP 14 🎯



Avec 2004 mètres gagnés au pied et 71 points inscrits, le buteur bayonnais domine toutes les stats du championnat !#AvantMatch📊 pic.twitter.com/PA8jcECmsK — TOP 14 Rugby (@top14rugby) October 11, 2025

Meilleur marqueur du championnat avec 80 points après six journées, Segonds tourne à 88 % de réussite face aux perches, un taux qui ferait pâlir plus d’un buteur du Top 14. Mais le natif de Decazeville ne se contente pas de claquer des points : il use son pied comme une arme stratégique. VIDEO. 67 points pour la folie du dimanche soir : le RCT crucifié par un drop du ''sniper'' Segonds à la 80èmeSelon les données compilées par l’ASM sur son site officiel, Segonds est le joueur qui utilise le plus son pied (68 fois) et gagne le plus de mètres au pied (2470 m) depuis le début de saison. Une stat qui illustre sa capacité à inverser la pression et à faire reculer les défenses adverses.

Une succession assumée et un avenir bleu ?

À 28 ans, Segonds assume pleinement la succession de Lopez maintenant que ce dernier est passé dans le staff. Dans les colonnes de Sud Ouest, il confiait que « Camille [lui] donnait déjà des conseils comme un coach ». Un héritage qu’il honore avec brio, jusqu’à devenir un sérieux candidat à une place chez les Bleus, lui qui a connu ses premières capes lors de la tournée estivale en Nouvelle-Zélande.

Placé derrière Ntamack et Jalibert, l’ouvreur bayonnais se positionne comme le 3ᵉ homme du XV de France. Et si ses performances se confirment, il pourrait bien venir bousculer la hiérarchie à moyen terme. L'histoire récente a également montré qu'aucun joueur, aussi installé soit-il, n'avait pas une place assurée chez les Bleus. XV de France. Après les All Blacks, Joris Segonds a-t-il une carte à jouer chez les Bleus ?Et ce, à cause d'une potentielle blessure, comme Romain Ntamack a pu le connaître avant le Mondial 2023. Qu'en raison des choix du staff. L'hiver dernier, Galthié et ses adjoints n'avaient en effet pas hésité à sortir Damian Penaud de la feuille de match durant le Tournoi des 6 Nations. Rien ne garantit donc que le maillot de numéro 10 soit réservé au Toulousain et au Bordelais jusqu'à la Coupe du monde en Australie.

Clermont sur ses gardes

Du côté de Clermont, on se montre lucide. « Bayonne, c’est solide, c’est intelligent dans le jeu au pied et ça défend fort », résume le site officiel des Jaunards. L’ASM sait que pour ramener quelque chose de Jean-Dauger, il faudra être précis, discipliné et opportuniste. Car à Bayonne, le public pousse, le vent tourne, et Segonds fait souvent la différence. TOP 14. Aviron Bayonnais : Camille Lopez passe le relais, Segonds prend les clésLe duel potentiel avec l'ouvreur clermontois Harry Plummer pourrait être particulièrement savoureux. Le Néo-Zélandais a très rapidement fait son trou à Clermont. Avec 76 points au compteur, il talonne Segonds au classement des meilleurs réalisateurs. Il n'est également pas en reste dans le jeu courant avec un impact ballon en main et au pied qui fait souvent la différence.

Urios pourrait cependant être tenté de le laisser au repos après l'avoir aligné à six reprises comme titulaire depuis le début de la saison. Du côté de l'Aviron, pas question de se priver de Segonds malgré son temps de jeu élevé tant il pèse sur les performances des Basques.