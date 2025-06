TOP 14. Aviron Bayonnais : Camille Lopez passe le relais, Segonds prend les clés

L’un tire sa révérence, l’autre s’affirme. Camille Lopez vit ses derniers instants de joueur, pendant que Joris Segonds enchaîne les titularisations à l’ouverture.

Camille Lopez veut profiter à fond de ce barrage face à Clermont. Pourtant, le contexte est chargé : dernier match à Jean-Dauger, peut-être dernier de sa carrière et un défi immense face à son ancien club. Le tout sur fond de passage de témoin avec Joris Segonds.

L’émotion est là, mais les basques ne veulent pas s’arrêter là. « Ce n’est pas le moment de se dire que si on perd, ce n’est pas grave », pose Lopez dans les colonnes de Rugbyrama.

🔵⚪️ Camille Lopez sur le barrage:"En arrivant il y a trois ans, jamais je n'aurais pensé vivre ce moment, donc là, nous sommes, forcément excités comme des gamins à Noël"

June 13, 2025

Depuis son arrivée à Bayonne en 2022, l’ancien Clermontois a porté l’Aviron à bout de pied. Son impact a été tel qu’on parlait de "Lopez-dépendance" sur la Nive. Jusqu’à cet été. Le recrutement de Segonds, en provenance du Stade Français, a tout changé. Bayonne a désormais deux ouvreurs de calibre Top 14, deux profils complémentaires et une rotation qui renforce le groupe.

Deux 10, une vision commune

Sur le papier, le risque était bien présent. Deux buteurs, deux personnalités, deux statuts. Pourtant, l’alchimie a pris. « Joris est top humainement », glisse Lopez. « Camille m’a mis à l’aise dès mon arrivée », renchérit Segonds, toujours pour Rugbyrama. Il n’y a pas de rivalité malsaine entre ces deux-là.

L’alternance fonctionne. Lopez est lucide : « Si je dois faire 18 matches au lieu de 26 pour être plus frais et plus performant, tant mieux. » De son côté, Segonds enchaîne les titularisations depuis plusieurs mois. L’un a la vision du jeu et des espaces, l’autre un jeu au pied de mammouth. Ensemble, ils élèvent le niveau général de l’Aviron. Le choix du roi, vraiment.

Dernier tour de piste pour Lopez

Face à Clermont, Lopez sera remplaçant. Une décision qu’il accueille avec sérénité. « Joris a fait une grosse saison, c’est normal qu’il soit titulaire. Je suis juste content d’être sur la feuille. » Le ton est donné. Mais derrière, l’envie de bien finir est évidente. Car ce barrage, sera peut-être le point final de 18 saisons pros, 28 sélections en équipe de France et un Brennus.

La classe et le fair-play de Camille Lopez 👏 #TOP14 pic.twitter.com/PjAVecVH4N — TOP 14 Rugby (@top14rugby) April 4, 2024

L’ouvreur a beaucoup cogité ces derniers mois. Physiquement entamé, il a fini par dire stop. « Quand tu subis les entraînements, c’est le moment. » Une blessure contre Vannes a failli précipiter la fin. Mais le corps a tenu bon, et Lopez peut désormais sortir par la grande porte, sur une saison historique. Il aura même droit à une dernière ovation de Jean-Dauger, un stade qui ne l’a presque jamais vu perdre.

Le relais est prêt

L’avenir, lui, a déjà commencé. Segonds, 27 ans, est sous contrat jusqu’en 2028. Il a trouvé sa place dans le système bayonnais. Moins leader de vestiaire que Lopez, mais tout aussi influent sur le terrain. Plus direct, plus vertical, son profil offre une autre option, tout aussi efficace. On imagine que le staff apprécie ce duo qui permet d’adapter les plans selon l’adversaire.

Même si on va me tomber dessus:

- à partir du match gagné à Anoeta face à Pau la place dans les 6 était acquise sachant que vous êtes intraitable à domicile

- c'est pas ce que vous avez fait face à Toulon (venu jouer à 60/70%) qui était beau mais plutôt le sérieux sur la saison — Pepi To (@Pepito01102010) June 11, 2025

Lopez ne part pas très loin, d’ailleurs. Il intègre le staff dès la saison prochaine, dans un rôle technique et relationnel. « Je ne fais pas l’équipe, je serai dans l’ombre. Mais je connais bien le groupe, je peux créer du lien. » La transition est déjà pensée.

Dans cette phase finale, Bayonne aborde son barrage avec deux armes : l’expérience de Lopez, la fraîcheur de Segonds. Deux ouvreurs, un même objectif : écrire une page historique pour l’Aviron. Et peu importe qui tape le drop ou passe la pénalité décisive. À Bayonne, le 10 est un poste partagé.