TOP 14. Vers un flop du barrage entre Toulon et Castres : pourquoi ce match ne passionne pas le public varois ?

Samedi, le match de barrage entre le RCT et Castres devrait réunir tout au plus 15 000 personnes à Mayol. Une vraie déception pour le club varois et son président Bernard Lemaitre…

Certes, que ce soit en en termes de popularité ou de jeu proposé, le Castres Olympique n’est pas le Stade Toulousain, on en convient. Reste que le club tarnais est une équipe très sérieuse, toujours aussi difficile à manœuvrer et qui devrait donc offrir une belle empoignade au RCT, ce samedi soir en barrage.

Dans un stade Mayol en ébullition ? Pas sûr. Car à tout juste plus de 2 jours du "quart de finale" face aux coéquipiers d’Adrien Séguret, il resterait 2500 places de disponibles selon le Midi Olympique. Un chiffre rare et famélique en Top 14, d’autant plus pour un match de phase finale, quand on sait que La Tribune Lafontan est - qui plus est - privée d’un millier de places depuis plusieurs mois suite à des travaux de rénovation réalisés.

A l’heure d’écrire ces lignes, moins de 15 000 places auraient donc trouvé preneur dans un stade Mayol qui peut, au complet, accueillir 18 200 personnes…

Est-ce du fait de l’opposition de ce samedi, face à une équipe loin d’être la plus populaire du Top 14 ? Peut-être un peu, quand on sait qu’au mois de mai dernier, le Stade Vélodrome fut rempli jusqu’à l’os pour la réception du Stade Toulousain avec un record d’affluence et 66 618 présentes en tribunes.

Mais pas que. Ici et là, dans le Var, on évoque notamment la mauvaise dynamique que vit actuellement le RCT, qui n’a remporté qu’un seul de ces 5 derniers matchs. Alors que la tarification (organisée par la LNR sur les matchs de phases finales) a aussi un rôle là-dedans.

Tandis que le podcast "les Causeries de La Rade" parlait même de la finale que joueront les Espoirs le même jour du côté de Leucate (11). Très honnêtement, on doute que parents des joueurs compris, ils soient plus d’un millier de supporters à faire le déplacement jusque dans l’Aude pour aller soutenir les coéquipiers de Pierre Damond…

Il reste donc jusqu’à samedi soir aux supporters toulonnais afin de remplir convenablement leur antre. Auquel cas, ce serait une sacrée déception et probablement un vrai manque à gagner pour pour le club au muguet.