Fin de l’hégémonie toulousaine : et si la finale ESPOIRS révélait le vainqueur du Top 14 ?

Favoris comme les pros, les Espoirs du Stade Touloussin sont pourtant tombés en demi-finale face à l’UBB. Est-ce les prémices de ce qui nous attend en Top 14 ?

Puisque la santé des équipes Espoirs est souvent corrélée à celle des professionnels, notons que 3 des 4 formations qualifiées pour les demi-finales faisaient partie du Top 6 du Top 14. Exception faite du Stade Rochelais, éliminé aux portes des barrages par sa défaite à Pau samedi dernier.

Malgré tout, une rareté subsiste cette année : pour la première fois depuis 2019, le Stade Toulousain ne jouera pas la finale, prévue ce samedi à 15h à Leucate. Pourtant, les jeunes Stadistes avaient terminé 1er de leur poule à l’issue de la saison régulière, avant de se faire terrasser par une formation girondine plus réaliste au pied notamment, en demi-finale.

Avec un score final (29 à 40) qui paraissait lourd pour les coéquipiers d’Efrain Elias, auteurs de 5 essais contre 4.

Le RCT est dans une forme incroyable

Il faut aussi dire l’UBB, renforcée par les retours de l’homme montagne Zaccharie Affane (1m91 pour 132kg) à droite de sa mêlée et du zébulon Jon Echegaray en 15 - d’avantage aperçu avec les pros cette année et auteur de 5 essais en 6 titularisations avec eux - dispose d'une très belle équipe. Joueuse derrière, solide devant entre les Ibsaiene, Jacobs et consorts, et dotée d’un bon buteur.

Les Girondins peuvent-ils ainsi refaire le coup de la génération des Paiva, Tauleigne et Riva en 2016, et l’emporter pour potentiellement rêver d’un triplé historique Europe/Top14/Espoirs que seul le Stade Toulousain a déjà réalisé ? Pour cela, il faudra battre le RCT, auteur d’une saison remarquable en tous points.

La meilleure équipe de la phase régulière, qui a vaincu La Rochelle (16 à 12) à l’issue d’un sacré combat en demie, retrouvera donc la finale pour la première fois depuis 2019. Pour rêver de succéder à la génération des Carbonel, Zeghdar, Ory, Van Bost ou Gros, sacrée à l’époque, les Varois pourront compter sur une grosse confiance, un groupe soudé et des belles qualités. Avec notamment un pack composé des valeurs sûres Damond, Mezou ou encore de la brute épaisse Shioshvili, numéro 8 géorgien surpuissant de 19 ans (1m88 pour 115kg).

Et ce même si les talents supérieurs Joe Quéré Qaraba (commotion) et Oliver Cowie (cheville) sont absents et manqueront à coup sûr dans cette finale qui s’annonce relevée. Reste que le RCT devra régler la mire et ne pas laisser autant de points en route au pied qu’en demi-finale (8 points), sous peine d’être sanctionné. Pendant que le soir même, les pros recevront, eux, le Castres Olympique à Mayol en barrage du Top 14. Un autre championnat dans lequel Toulouse reste bel et bien le favori…