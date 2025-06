VIDEO. TOP 14. Lors du dernier barrage Toulon/Castres, Tuisova faisait lever Mayol d'une percu de l'espace

Les amateurs de finesse doivent s'en souvenir... En 2017, Josua Tuisova n'avait pas épargné son ancien coéquipier David Smith

Samedi, en recevant le Castres Olympique en barrage, le RCT va donc tenter de renouer avec les demi-finales du Top 14, qu'il n'a plus connues depuis 2017 ! Une éternité !



2017, c'est aussi la dernière fois que les Toulonnais avaient remporté un barrage à domicile. Et c'était justement face au CO, coriace et animé alors par un certain Christophe Urios. À l'époque, les Varois, presque en auto-gestion, avaient eu toutes les peines du monde à battre cette équipe tarnaise menée par sa charnière Kockott/Urdapilleta.



Score final ? 26 à 22 pour les protégés de Mayol, qui n'avaient dû leur victoire qu'à 13 points inscrits par leur arrière et buteur gallois Leigh Halfpenny en moins de 10 minutes. Son meilleur match sous les couleurs varoises...



Tuisova et Dupont intenables



Mais ce qui nous revient surtout en tête, 8 ans plus tard (déjà...), ce sont 2 choses. D'abord ce cul de l'espace infligé par Josua Tuisova à son ancien coéquipier David Smith à la suite d'une percée plein axe. L'ailier fidjien avait alors fait rugir Mayol, qui devait toutefois saluer le courage de "Smithy", loin de s'être échappé face aux 110kg de "Josh", lancés à plus de 30km/h...



Un barrage haletant qui fut aussi le dernier match d'Antoine Dupont sous les couleurs du CO. Le demi de mêlée de 20 ans à l'époque avait comme à son habitude dynamité la défense adverse lors de son entrée et fait frémir le public varois plus d'une fois, suite à ses percées au ras dont il a le secret.



Mais celui qui deviendrait plus tard le meilleur joueur du monde n'avait - malgré tous ses efforts - pas pu renverser le cours du match, face à un RCT laborieux mais déterminé. 8 ans plus tard, la donne a changée et il ne reste d'ailleurs plus personne ni d'un côté ni de l'autre, si ce n'est Ma'a Nonu (43 ans), qui ne devrait néanmoins pas être sur la feuille ce samedi si Jérémy Sinzelle peut tenir sa place.

TOP 14. Villière commotionné, quels sont les plans de Mignoni ? La composition probable de Toulon contre CastresMême si le score final, lui, ne devrait pas être trop éloigné de celui de l'époque (26 à 22)...