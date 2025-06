TOP 14. Villière commotionné, quels sont les plans de Mignoni ? La composition probable de Toulon contre Castres

Commotionné contre Bayonne, Toulon devra faire sans Villière mais possède tout de même les armes pour battre Castres. Voici la composition toulonnaise probable.

On le sait, face au Castres Olympique, il faut faire la guerre. Malheureusement, Toulon a perdu l'un de ses plus féroces combattants contre Bayonne : Gabin Villière, sorti pour protocole commotion et donc privé de barrage.

Pour le remplacer, Pierre Mignoni devrait s'appuyer sur le feu follet Jiuta Wainiqolo, revenu en forme dernièrement, et Gaël Dréan, meilleur marqueur du RCT mais qui n'a disputé qu'un seul match sur les 4 dernières journées. À moins que l'ancien demi de mêlée ne préfère Setariki Tuicuvu à l'un ou l'autre.

Des choix de rois en première et deuxième ligne

Hormis Villière, Toulon n'a pas d'absences de dernière minute à déplorer pour le moment. Pour ce qui constitue le match le plus important de la saison toulonnaise, depuis le quart de finale de Champions Cup contre Toulouse, Pierre Mignoni ne risque pas de faire dans l'improvisation.

Devant, ce sera du classique. Baubigny, suppléé par Ivaldi, au talon. Priso, ayant les faveurs de son coach sur les grosses rencontres, devrait commencer à gauche de la mêlée, Jean-Baptiste Gros sur le banc. Et à droite, Gigashivili ou Sinckler se disputeront le numéro 3. Certainement que l'Anglais, par son expérience, débute avec une longueur d'avantage sur le Géorgien.

Le capitaine Ribbans enchaînera en deuxième ligne à côté d'Alainu'uese, à moins qu'Halagahu ne prenne la place de titulaire au profit du Samoan. Sans Ollivon derrière, Esteban Abadie et Lewis Ludlam occuperont les ailes de la troisième ligne, accompagnés par Facundo Isa : du classique !

Pas de surprise chez les trois-quarts

La charnière, là-aussi classique. Baptiste Serin, associé à Paolo Garbisi, pour mener à bien le bateau toulonnais. La paire de centre Sinzelle-Fainga'anuku, une surprise de cette année et qui n'a fait que confirmer tout au long de la saison. Et enfin, l'artilleur hors pair de la rade, Melvyn Jaminet, occupera l'arrière.

Seule interrogation, le poste d'ailier. Au vu de la forme de Wainiqolo et de la saison de Dréan, nul doute que si le breton est en forme, il sera aligné par Pierre Mignoni. Ben White et Marius Domon devraient prendre place sur le banc, accompagnés de Tuicuvu si c'est un 5-3.

En revanche, en cas de 6-2 comme contre Toulouse, Selevasio Tolofua devrait s'installer sur le banc des remplaçants, reléguant Tuicuvu hors de la feuille de match.