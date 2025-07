Exit les gros noms : la WRU fait confiance à un profil discret pour retrouver les sommets

Steve Tandy prend officiellement la tête du Pays de Galles. Loin des grands noms du coaching mondial, la fédération galloise attend cependant beaucoup de lui.

C’était dans les tuyaux, c’est désormais officiel : Steve Tandy prend officiellement la tête du Pays de Galles. Il prendra ses fonctions à partir du 1er septembre 2025, avec comme feuille de route claire : reconstruire une équipe compétitive pour la Coupe du Monde 2027 en Australie.

Une nomination attendue après des mois d’incertitude

Depuis l’éviction de Gatland pendant un Tournoi des 6 Nations catastrophique, les Gallois naviguaient à vue. Matt Sherratt avait assuré l’intérim, avec une victoire encourageante contre le Japon en juillet, mettant ainsi fin à une série noire de 18 défaites consécutives. Mais la Fédération galloise a choisi de miser sur la stabilité… et un homme du sérail.

Un profil connu et reconnu

Ancien entraîneur des Ospreys, Tandy connaît parfaitement la maison rouge. Il a aussi enrichi son CV en tant qu’adjoint chez Écosse et Lions Britanniques. “Devenir sélectionneur de mon pays d'origine est un immense honneur et un privilège", a-t-il confié via le communiqué officiel.

Il poursuit : “Je suis impatient de participer à la reconstruction du rugby gallois et de permettre à l'équipe nationale de se mesurer aux meilleures nations du monde.”

Objectif : redonner de l’identité

La WRU a également salué un technicien “très respecté, passionné par le rugby gallois” qui incarne “des standards élevés, une culture de travail intense et une capacité à créer un environnement collectif fort.”

À moyen terme, la mission est claire : rebâtir une équipe forte et identitaire, qui parlera au public gallois… et qui pourra rêver de titres dans les années à venir.

Les rencontres d'automne représentent une opportunité énorme et nous donnent l'occasion de nous mesurer à certaines des meilleures équipes du rugby mondial.

Avec Tandy, le Pays de Galles tourne une page. Et s’offre une occasion rare : celle de reconstruire sans pression immédiate. Les premiers choix de staff et de joueurs seront scrutés de près. Une chose est sûre : la reconstruction est lancée.