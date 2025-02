VIDÉO. Culot, appuis, pied à la James Lowe : revivez les débuts tonitruants du basque de l'UBB Jon Echegaray en Top 14

Le jeune arrière de l’UBB Jon Echegaray a réalisé des débuts en Top 14 époustouflants face à Bayonne. On ne demande qu’à le revoir…

Si l’on a coutume de dire qu’en Nouvelle-Zélande les talents poussent sur les arbres, bientôt, en avancera-t-on autant au sujet des arrières basques virevoltants ? Probablement.

Car après Max et Tom Spring, Yohan Orabé, Xan Mousques et d’autres à moindre échelle, la 16ᵉ journée de Top 14 nous peut-être fait découvrir un futur grand talent de notre championnat. Son nom ? Jon Echegaray.

Un patronyme dont la sonorité ne laisse pas de place au doute quant à l’origine du garçon de 19 ans, formé du côté de Bidart avant de rejoindre Biarritz. C'est d’ailleurs chez l’historique rival bayonnais et devant sa famille, sur la pelouse de Jean-Dauger, que l’arrière à la fine moustache a vécu son baptême du feu.

Des appuis électriques, un pied à la James Lowe

Propulsé titulaire en numéro 15 sous le maillot de l’UBB suite aux absences de Louis Bielle-Biarrey, Romain Buros et Nans Ducuing, le capitaine des Espoirs bordelais a plus que répondu présent à la chance qui lui était donnée. Mais aussi à la pression qu’il avait sur les épaules.

Culotté comme deux, Echegaray n'a pas eu l'air perturbé par l’événement en s’offrant, sur son premier ballon de pression, une relance folle pour traverser la défense bayonnaise.

L’arrière de 19 ans n’allait pas trop loin, levait la tête puis manœuvrait Tiberghien, avant de distiller une merveille de jeu au pied rasant dans le champ profond pour son coéquipier Nicolas Depoortère, qui finissait le coup avec grinta.

Auteur également d’un essai grâce à un beau décalage négocié par Arthur Retière a surtout fait forte impression de par sa capacité à tenter, la qualité de ses appuis, sa fiabilité sous les ballons hauts et un coup de pompe comparable à celui de James Lowe.

En chiffres, cela donne 75 mètres parcourus ballon en mains, 1 franchissement, 4 défenseurs battus, 1 essai et 1 passe décisive en 65 minutes passées sur le pré. Pas mal, non ?

Papa c'est quoi l'audace ! Ma fille je vais te raconter l'histoire de Jon Echegaray, lors de sa première à Bayonne (équipe du top 4), regarde 🥰 pic.twitter.com/fEXGQeFLa0 — Yann UBB LG (@tuisovaubb) February 16, 2025

"Franchement il a fait un super match, reconnaissait son capitaine Maxime Lucu en conférence de presse après le match, comme relayé par France Bleu. Je suis fier de lui. (…) On lui a juste dit de se libérer, de faire parler ses qualités et de donner tout ce qu'il avait. On a vu qu'il avait énormément de talent."

Et si tout ne fut pas (encore) parfait à l’image de ce plaquage manqué qui déboucha sur un essai bayonnais, au global, l’on se dit qu’on n'avait pas vu de tels débuts en Top 14 depuis ceux de Xan Mousques, justement. Un collègue basque qui à la côte et qui débarquera à l’UBB l’été prochain. Même si à en voir les promesses laissées par Etchegaray, c’en est presque à se demander pourquoi…