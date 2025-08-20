Top 14. ''Il faut deux numéros un à Bordeaux'' : Gaëtan Barlot (UBB) n'est pas là pour être dans l'ombre de Lamothe

Arrivé à Bordeaux en provenance de Castres, Gaëtan Barlot affiche d'emblée ses ambitions avec l'UBB. Il a faim de titres, et pourquoi pas du XV de France.

L'un des gros recrutements de cette intersaison se nomme Gaëtan Barlot. Le talonneur a quitté le Castres Olympique pour rejoindre l'ambitieux Union Bordeaux-Bègles.

Le club n'est pas le seul à être ambitieux puisque l'international français l'est également. À Bordeaux, il rejoint un certain Maxime Lamothe à son poste. Barlot n'arrive pas pour jouer les seconds en revanche, et souhaite gagner avec la même formule que le Stade Toulousain.

TOP 14. Clermont ou Toulon ? Baptiste Jauneau (ASM) a fait son choix

"J'avais envie de viser des titres" : faire ce qu'il n'a pas fait à Castres

Engagé depuis 5 ans au CO, Gaëtan Barlot avait besoin de renouveau dans sa carrière. Il avait "envie de [se] mettre en danger et de viser des titres", déclare-t-il en conférence de presse.

À 28 ans, il n'a, en effet, "toujours pas de titres à [son] actif", admettait-il au Midol récemment. Barlot arrive donc à Bordeaux pour "jouer tous les ans le haut du tableau", poursuit-il. Ce qu'il n'a pas vraiment eu l'occasion de faire à Castres.

TOP 14. ''Le formater au haut niveau'' : le jeune Valentin Hutteau (UBB) avec Lucu comme mentor

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Union Bordeaux Bègles (@ubbrugby)

"Il faut deux numéros un" : pas là pour jouer les seconds rôles

Gaëtan Barlot a surtout affiché son ambition personnelle. Il voit son arrivée à Bordeaux comme un "challenge excitant" où il pourra "élever son niveau de jeu", notamment face à la "belle concurrence", dit-il au Midol.

Car, justement, il devra faire face à Maxime Lamothe à Bordeaux. Un cadre de cette équipe bordelaise qui s'est installé comme un des tout meilleurs talonneurs de France. Et concernant cela, Barlot rétorque en conférence de presse que l'UBB a besoin de "deux numéros un."



5 clichés tenaces sur le rugby féminin qui s'effondrent face à la réalité

Si Bordeaux veut jouer sur tous les tableaux, il faut deux numéros un. C'est la norme dans un grand club. Regardez Toulouse, ils ont deux grands joueurs à ce poste. - Gaëtan Barlot en conférence de presse

Cette concurrence, il l'accueille avec sérénité, car il l'a un peu cherché. Si lui et Lamothe se tirent la bourre, au travers d'une émulation positive, "c'est aussi ce qui peut [lui] ouvrir à nouveau les portes de l'équipe de France", conclut-il. Barlot se trouve maintenant à "un tournant de [sa] carrière" qui pourrait bien lui faire changer de statut.

Mbappé, Riner… Ou se situe Antoine Dupont dans le sport français en termes de salaire ?