121kg, brutal, et des stats à la Dupont : Caleb Timu, le numéro 8 qu’il vaut mieux avoir avec que contre soi

Après des saisons du côté de Montpellier, Bordeaux ou Clermont en Top 14, le titan de Michel-Bendichou impressionne et retrouve une seconde jeunesse en ProD2.

C’est donc à 30 ans que Caleb Timu a découvert la ProD2. À un âge où (à l’inverse de la France de Macron) certains anciens du Top 14 sont déjà en pré-retraite, le numéro 8 australien fait tout ce qui est en son possible pour permettre à Colomiers d’atteindre ses objectifs, lui.

88%, 176 points : qui est cette fine gâchette sur les traces du record ultime de Petitjean qui cartonne en Pro D2 ?

Et de quelle manière ! Depuis 1 saison et demi maintenant, l’éphémère Wallaby (2 sélections) remue de la viande et renverse tout sur son passage en 2ème division. Là où son physique de déménageur (1m90 pour 121kg) et ses lignes de courses lui permettent d’écraser la concurrence.

Des stats d'ailier en ProD2

En Haute-Garonne, l’ancien montpelliérain retrouve donc une seconde jeunesse, après avoir connu au total près de 2 années sans rugby entre 2021 et 2024. Auteur de 17 essais en 34 apparitions dans l’antichambre du Top 14 (!), Timu est rapidement devenu le numéro 8 perforant que se cherchait Colomiers à l’été 2024.

J’avais décidé de prendre ma retraite (en 2021) parce qu’à ce moment-là, je pensais avoir perdu ma passion pour le jeu. Je voulais lancer mon propre business et c’est que j’ai fait. Je suis rentré chez moi en Australie et j’ai commencé mon nouveau travail. Mais les affaires n’allaient pas comme je l’espérais et je devais trouver une nouvelle source de revenus pour subvenir aux besoins de ma famille. Donc j’ai décidé de revenir au rugby. Bordeaux m’a offert un contrat et j’étais de retour."

Au sein d’une équipe très athlétique et taillée pour le jeu de mouvement, l’Aucklander de naissance apporte énormément de puissance et de densité afin de resserrer les défenses. Derrière comme autour de lui, en leurre comme en point d’ancrage, le numéro 8 aux mille vies demeure la plaque tournante du système de jeu de Colomiers avec son compère Ray Nu’u, son véritable pendant dans la ligne de 3/4.

77% de victoires

Brutal, frontal et intelligent, les chiffres parlent pour lui : en 34 matchs sous le maillot bleu et blanc, l’ancien treiziste n’a d’ailleurs connu la défaite qu’a 8 petites reprises. Il est d’ailleurs le joueur de l’effectif avec le meilleur ratio de victoires sous les couleurs bleu et blanc.

C’est simple, avec lui, l’US Colomiers gagne. Et à l’aube de se déplacer chez une de Dax en net regain de couleurs ces dernières semaines puis de recevoir le 2ème Valence-Romans, le club haut-garonnais espère évidemment que son numéro 8 conservera des statistiques de victoire comparables à celles d’Antoine Dupont sous les couleurs du Stade Toulousain (vous pouvez vérifier).

104kg : qui est ce centre Néo-Zélandais de ProD2 qui fait tourner les têtes des clubs de Top 14 ?

Et pour cela, appuiera de toute sa puissance sur les défenses adverses pour faire avancer les siens et créer des brèches autour de lui. Il n’y a d’ailleurs qu’à revoir les combinaisons effectuées par Colomiers près des lignes face à Grenoble pour comprendre à quel point son numéro 8 est craint, dans l’univers de la ProD2. En même temps, la moitié des clubs de Top 14 l’envieraient à Colomiers…