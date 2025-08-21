TOP 14. 28 fois ! Et si le joueur le plus irremplaçable du Stade Toulousain n’était pas celui que vous croyez ?

À Toulouse, Jack Willis n’est pas seulement un cadre. Il est surtout le meilleur gratteur de ballons de la planète, avec 28 rucks volés en une saison. Un atout indispensable.

Comme l'ensemble des clubs du TOP 14, le Stade Toulousain est sur le pont pour lancer la saison 2025/2026 sur un gros rythme. Cette semaine, les hommes d'Ugo Mola sont en Bretagne à l'occasion du match amical contre Vannes ce jeudi soir. L'occasion pour les fans locaux de voir les différentes stars du club.

Nouvel entraînement en Bretagne 🙌



Un beau moment de partage avec les écoles de rugby des Côtes d’Armor 🤩 pic.twitter.com/ZgCeNPUw32 — Stade Toulousain (@StadeToulousain) August 20, 2025

En effet, Antoine Dupont ou encore Thomas Ramos, Romain Ntamack et les autres Tricolores étaient bien présents, tout comme les recrues rochelaises Teddy Thomas et Colombe, ou encore l'un des éléments les plus importants du collectif toulousain.

Dans les rucks, il joue à domicile partout

Si c'est collectivement que les Rouge et Noir gagnent des titres. Certains joueurs peuvent faire basculer des rencontres à eux tout seul. Et on ne peut éluder l'impact incroyable de Jack Willis sur les performances de Toulouse ces dernières années.

L'ancien joueur des Wasps est devenu l'un des cadres de la machine haut-garonnaise. Jusqu'à être désigné capitaine à plusieurs reprises. Une juste récompense tant l'Anglais est exemplaire sur le pré tant dans l'engagement que dans le leadership. TOP 14. Comment le fonctionnement du Stade Toulousain inspire les Rochelais pour performerMais s'il est un domaine où Willis excelle, c'est bien en défense et plus particulièrement les rucks. A l'heure actuelle, et malgré une concurrence féroce dans ce domaine, c'est LA référence au niveau mondiale lorsqu'on parle de gratter des ballons au sol.

Willis, la machine à gratter

Selon le spécialiste des statistiques, Jack Willis est celui qui "volé" le plus de ballons dans les rucks la saison dernière parmi tous les joueurs de TOP 14, de Premiership, d'URC et de Super Rugby. Son total ? 28 !

Il se place devant les All Blacks Du'Plessis Kirifi (22), Ardie Savea (17) ou encore l'Anglais Will Evans (18). Notez que son dauphin n'est pas un avant, mais un… ailier. Il s'agit de Timoci Tavatavanawai, joueur des Huricanes, qui a gratté 25 ballons en 2024/2025.

Il n'est d'ailleurs pas le seul 3/4 dans ce classement puisqu'on retrouve aussi Arthur Retière (14) ainsi que le Bayonnais Maqala (13). Preuve que les arrières savent aussi mettre les mains dans le cambouis. TOP 14. En attendant Dupont, Romain Ntamack de retour avec le groupe du Stade Toulousain !Une chose est sûre, si le Stade Toulousain veut se hisser en finale cette année encore, il aura besoin de son serial gatteur Jack Willis au meilleur de sa forme. Et comme le XV de la Rose ne veut pas de lui, c'est tout benef' pour les Rouge et Noir.