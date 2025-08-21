TOP 14. 28 fois ! Et si le joueur le plus irremplaçable du Stade Toulousain n’était pas celui que vous croyez ?
Jack Willis n’a pas attendu longtemps pour marquer de son empreinte le Top 14. Crédit image : Screenshot Youtube
À Toulouse, Jack Willis n’est pas seulement un cadre. Il est surtout le meilleur gratteur de ballons de la planète, avec 28 rucks volés en une saison. Un atout indispensable.

Comme l'ensemble des clubs du TOP 14, le Stade Toulousain est sur le pont pour lancer la saison 2025/2026 sur un gros rythme. Cette semaine, les hommes d'Ugo Mola sont en Bretagne à l'occasion du match amical contre Vannes ce jeudi soir. L'occasion pour les fans locaux de voir les différentes stars du club. 

En effet, Antoine Dupont ou encore Thomas Ramos, Romain Ntamack et les autres Tricolores étaient bien présents, tout comme les recrues rochelaises Teddy Thomas et Colombe, ou encore l'un des éléments les plus importants du collectif toulousain.

Dans les rucks, il joue à domicile partout

Si c'est collectivement que les Rouge et Noir gagnent des titres. Certains joueurs peuvent faire basculer des rencontres à eux tout seul. Et on ne peut éluder l'impact incroyable de Jack Willis sur les performances de Toulouse ces dernières années.

L'ancien joueur des Wasps est devenu l'un des cadres de la machine haut-garonnaise. Jusqu'à être désigné capitaine à plusieurs reprises. Une juste récompense tant l'Anglais est exemplaire sur le pré tant dans l'engagement que dans le leadership. TOP 14. Comment le fonctionnement du Stade Toulousain inspire les Rochelais pour performerTOP 14. Comment le fonctionnement du Stade Toulousain inspire les Rochelais pour performerMais s'il est un domaine où Willis excelle, c'est bien en défense et plus particulièrement les rucks. A l'heure actuelle, et malgré une concurrence féroce dans ce domaine, c'est LA référence au niveau mondiale lorsqu'on parle de gratter des ballons au sol.

Willis, la machine à gratter

Selon le spécialiste des statistiques, Jack Willis est celui qui "volé" le plus de ballons dans les rucks la saison dernière parmi tous les joueurs de TOP 14, de Premiership, d'URC et de Super Rugby. Son total ? 28 !

Il se place devant les All Blacks Du'Plessis Kirifi (22), Ardie Savea (17) ou encore l'Anglais Will Evans (18). Notez que son dauphin n'est pas un avant, mais un… ailier. Il s'agit de Timoci Tavatavanawai, joueur des Huricanes, qui a gratté 25 ballons en 2024/2025.

Il n'est d'ailleurs pas le seul 3/4 dans ce classement puisqu'on retrouve aussi Arthur Retière (14) ainsi que le Bayonnais Maqala (13). Preuve que les arrières savent aussi mettre les mains dans le cambouis.TOP 14. En attendant Dupont, Romain Ntamack de retour avec le groupe du Stade Toulousain !TOP 14. En attendant Dupont, Romain Ntamack de retour avec le groupe du Stade Toulousain !Une chose est sûre, si le Stade Toulousain veut se hisser en finale cette année encore, il aura besoin de son serial gatteur Jack Willis au meilleur de sa forme. Et comme le XV de la Rose ne veut pas de lui, c'est tout benef' pour les Rouge et Noir. 

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
  • balobal
    20830 points
  • il y a 5 secondes

Il a perdu Colombe non ?

Il va s'envoler s'il continue.

  • il y a 5 secondes

Derniers articles

 News
TOP 14. ''Je ne suis pas bodybuilder'', 5 semaines sans ballon : l’été rochelais aux allures de camp militaire
News
TOP 14. Le constat brutal de Grégory Alldritt : le Stade Rochelais est-il rentré dans le rang ?
News
''On ne pourra pas continuer à faire jouer 30 matchs à Maxime Lucu'' : l'UBB sait où elle doit encore progresser
News
Top 14. ''Il faut deux numéros un à Bordeaux'' : Gaëtan Barlot (UBB) n'est pas là pour être dans l'ombre de Lamothe
News
VIDEO. TOP 14. Soulagement à Toulon : Le détail qui change tout sur le nouveau maillot du RCT
News
Mbappé, Riner… Ou se situe Antoine Dupont dans le sport français en termes de salaire ?
Transferts
TOP 14. TRANSFERTS. Clermont ou Toulon ? Baptiste Jauneau (ASM) a fait son choix
News
TOP 14. ''Le formater au haut niveau'' : le jeune Valentin Hutteau (UBB) avec Lucu comme mentor
News
Combien de temps dure un match de Rugby ? FAQ
News
Et le titre du plus gros cartoucheur du monde en 2024/2025 est attribué à… un 3ème ligne du XV de France
News
TOP 14. ''Je suis encore un novice'' : Nicolas Mas, professeur de luxe qui doit encore apprendre