Xan Mousques, le p’tit basque qui dynamitait les (meilleures) défenses du Top 14

Auteur d’un nouveau très bon match face à Toulouse, qu’il a bousculé grâce à ses appuis, le jeune Xan Mouques est l’homme en forme de l’Aviron Bayonnais.

Il rendait 15 cm et une bonne trentaine de kilos à son adversaire du soir. Pourtant, le p’tit basque Xan Mousques ne s’est pas échappé face au colosse tout de muscles vêtu, Setariki Bituniyata (29 ans, 1m94 pour 112kg).

Vaillant comme deux (il a d'ailleurs joué 50 minutes avec une fracture d'un doigt), l’ailier de 18 ans n’a d’ailleurs perdu aucun duel face au Fidjien de Toulouse. Mieux, il en a même gagné plusieurs ! Notamment offensivement où, électrique sur les appuis et puncheur sur son raffut, il mit plusieurs fois à mal la grande carcasse de l’ancien briviste.

VIDÉO. TOP 14. Avec intensité, Bayonne renverse Toulouse dans un match de costaudsC’est aussi lui qui sauve un essai en faisant commettre un en-avant à Guillaume Cramont sur un plaquage en plongeant dans ses jambes, à 2 mètres de la ligne. À l’aise sous les ballons hauts, dynamique ballon en main, il crée aussi la différence au début de l’action amenant l’essai de la gagne de Maqala.



Mousques et ses "frères" du Pays Basque

Et dire qu’il n’avait pu enchaîner face à Toulouse que grâce au départ précipité de Mateo Carreras en Argentine pour la naissance de sa fille. Sublime à Lyon, déjà, où il avait inscrit un doublé, le petit Xan (1m78 pour 80kg) avait donc été reconduit par Greg Patat et Gérard Fraser. Bien leur en a pris…

"J’avais eu la chance de jouer à Lyon alors que ce n’était pas forcément attendu, car j’étais censé être 24ème. Et cette semaine, j’ai eu la chance d’enchaîner, les coachs m’ont fait confiance, et aujourd’hui (dimanche), une belle victoire face à l’ogre toulousain", expliquait-il pour Canal Plus.

A laquelle a largement participé l’enfant de St-Etienne de Baigorri, donc. Comme ses compères du Pays Basque intérieur, Tom Spring et Yohan Orabé. Des minots tous nés au Pays Basque et choyés dans ses terres, par la formation basco-souletaine, puisque les deux premiers nommés sont de purs produits de Nafarroa quand Orabé touchait le cuir du côté de Mauléon.

Eux qui forment un trio de feu en Top 14 ces dernières semaines, en l’absence des Tiberghien, Carreras, Erbinategaray et consorts. "Erbi", justement originaire de la Soule (Barcus) et passé par Mauléon et la Fédérale 1 jusqu’à ses 21 ans. Lui aussi symbole d’une formation basque qui se porte mieux que jamais, et des liens forts qui l’unissent à l’Aviron Bayonnais. Car Bayonne aime désormais les stars, baina baita bere euskaldun txikiak ere.*

*mais aussi ses petits basques