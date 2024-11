VIDÉO. TOP 14. Avec intensité, Bayonne renverse Toulouse dans un match de costauds

Bayonne a trouvé la solution face à Toulouse en s’imposant grâce à un doublé de son centre Sireli Maqala.

Pas le temps de respirer, ni vraiment de marquer. Ce dimanche 3 novembre, la 9ᵉ journée de Top 14 s’est conclue avec une rencontre forte en intensité entre l’Aviron Bayonnais et le Stade Toulousain. Résultats des courses, les Basques signent une quatrième victoire consécutive (12-8) grâce à un doublé de Sireli Maqala.

Bayonne enchaîne, Toulouse à bout de souffle

Les différents acteurs de la rencontre ont mis beaucoup d’énergie dans la bataille. Dès les premières minutes, les hommes d’Ugo Mola ont été accueillis avec attention. Ouvreur du soir, Juan Cruz Mallía a notamment dû se réveiller avec quelques douleurs aux côtes ce lundi matin. La bataille des rucks a aussi fait rage à Jean Dauger et les avants toulousains ont parfois paru à court de jus pour répondre au défi basque.

Signe d’énervement dû à l’énergie dégagée lors de la rencontre, Anthony Jelonch s’est rendu coupable d’un geste d’anti-jeu (33ᵉ). Le Tricolore a envoyé son épaule dans la tête d’un Giovanni Habel-Küffner qui distribuait des caramels à tout-va depuis l’entame. Libéré par le XV de France, l’ancien Castrais était proche du carton rouge. Heureusement pour lui et pour Galthié le numéro 8 bayonnais était baissé, atténuant la sanction.

Après la rencontre, le manager bayonnais Grégory Patat a confié que cette intensité n’était pas forcément le jeu qu’il voulait pratiquer ce dimanche, mais ils ont réussi à s’adapter. “Je suis surtout fier, soulagé aussi. Fier, parce qu’on a fait preuve de beaucoup de caractère. Il y a eu beaucoup d’intensité sur les 20 premières minutes, ça a tapé fort et les Toulousains en ont eu la possession. On ne voulait pas jouer à ce jeu-là. On a été mis à mal, mais on n’a pas lâché le bras de fer”, confiait-il en conférence de presse, selon des propos rapportés par Rugbyrama.

Flying Fijians on the grass

Alors que les courses se multipliaient, les arrivées en Terre promise se faisaient rares. Non loin de la Nive, les Fidjiens s’en sont donnés à cœur joie. Pour les Toulousains, c’est Setareki Bituniyata qui est le seul Rouge et Noir à être allé au bout, à l’heure de jeu. Mais s’il y a bien un Mélanésien qui a brillé hier, c’est Sireli Maqala.

Véritable funambule, l’ancien joueur de sevens a d’abord profité d’un cafouillage général pour inscrire le premier essai de la soirée (16ᵉ). En fin de match, le second centre a profité d’une belle sautée de Tom Spring pour s’illustrer (78ᵉ).

SIRELI MAQALA FAIT EXPLOSER JEAN DAUGER 🔥



Avec 8 essais en autant de match de Top 14, Sireli Maqala signe un début de saison XXL qu’il pourrait concrétiser avec sa sélection cet automne. Attendu, il pourrait être aligné à Cardiff face au pays de Galles (10 novembre), avant d’aller défier la sélection espagnole le 16 novembre. Une tournée d’automne qui se conclura à Dublin face à l’Irlande (23 novembre).

