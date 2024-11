VIDÉO. Russell et Kinghorn absents ? No Problem, l’Écosse pulvérise les Fidji dans un match à 11 essais

Au nord du Royaume-Uni, l’Écosse regorge de magiciens du ballon ovale et Adam Hastings en fait partie. Ce samedi, Murrayfield accueillait une sélection remaniée des Fidji pour lancer la tournée d’automne 2024 de la sélection écossaise. Sans plusieurs de ses cadres, le XV du Chardon a brillé devant son public, signant une victoire 57 à 17.

En 80 minutes, le public a eu l’occasion de voir plusieurs actions de haut niveau. Par exemple, l’ouvreur Adam Hastings a réalisé un geste de grande classe, une chistera magnifique. Il a réveillé Murrayfield à la 72ᵉ minute pour envoyer Duhan van der Merwe en Terre promise.

⌚️ The pass from Adam Hastings timed to a T to put Duhan Van Der Merwe away for the try for Scotland 🤩#Breitling @Breitling #DefiningMoment pic.twitter.com/ucDLRxgFNi