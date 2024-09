AMATEUR. 147 matchs professionnels : l’explosive paire de centres 100% fidjienne de ce club de Fédérale 2

Promu dans la poule 3 de Fédérale 2 cette saison, l’US Cavaillon dispose tout de même de sacrés arguments du Pacifique pour déjouer les pronostics.

Il y a quelques années, corrélé à l’ère du temps, un proverbe disait que chaque club professionnel français possédait son ailier fidjien. Et ce pour des raisons évidentes de rapport qualité/prix souvent exceptionnel, en bout de ligne…

Aujourd’hui, celui qui dit que tout club amateur ambitieux a son 3/4 fidjien tiendrait probablement la corde également. Car les colosses du Pacifique ne foulent plus uniquement les pelouses de Top 14, ProD2 et Nationale, voire du top niveau Fédérale, aujourd’hui.

Désormais, nombreux sont les phénomènes physiques venus de l’autre bout de la planète à battre le pavé avec des formations de Fédérale 2, 3, voire même de Régionale, souvent en suivant le chemin de "l’insertion sociale" proposée par les clubs.

A ce titre, mention spéciale à celui des Sables d’Olonne, dont le numéro de département (85) laisse penser à la Vendée mais qui, au nom de la douzaine de Fidjiens qui composaient son effectif en 2023/2024, aurait très bien pu afficher des cartes postales du Pacifique Sud à la place de celles de l’Atlantique, dans son club house.

Les Fidjiens de Cavaillon

De son côté et pour préparer la montée en Fédérale 2, l’US Cavaillon s’est équipé en conséquence également. Aux côtés de Mala Ravulo où d’Eroni Narumasa, qui garnissaient déjà les rangs des Cavares, est donc venu se greffer un certain Akuila Tabualevu.

CV ? 50 matchs de ProD2, 35 de Nationale et 7 clubs professionnels français dont le dernier en date, Soyau-Angoulême, ou encore un passage au Stade Rochelais en tant que joker coupe du monde en 2023. Un beau bébé de bientôt 30 ans et de 1m90 pour 100kg, utilisé à l’arrière pour le premier match de la saison et qui ce week-end, était aligné au centre.

Pour former probablement le milieu de terrain le plus intimidant de l’Hexagone en Fédérale 2 cette saison, aux côtés de Narumasa. Car entre l’ancien facteur X de Provence Rugby et lui, la paire de centres affiche tout de même près de 110kg de sur la balance, et compte 100 matchs de ProD2 ainsi que 12 de Top 14.

Pas encore suffisant pour remporter le derby face aux Angles (23 à 17) et décrocher sa première victoire de la saison. Mais nul doute qu’avec un tel équipement, les Vauclusiens n’auront pas pour longtemps l’apparence d’un promu, cette saison. Nom d’un kava !