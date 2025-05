RUGBY AMATEUR. Saint-Malo frappe fort, Niort célèbre: 16e de Fédérale 2 et 8e de Fédérale 1, les résultats des phases finales

En ce début de mois de mai, le rugby amateur a continué à rendre son verdict aux quatre coins de l'Hexagone, là où les divisions Fédérales prennent place.

Alors que le rugby professionnel tente encore de trouver une issue à sa saison régulière, les divisions amateurs ont déjà bien entamé les phases finales. Ce week-end du 10 et 11 mai, la Fédérale 3 a pris congés, tandis que les deux divisions supérieures ne se sont fait aucun cadeau pour décider des vainqueurs et des vaincus. En Fédérale 2, les seizièmes de finale se lançaient et les équipes qualifiées pour les quarts de finale de Fédérale 1 sont désormais connues.

Seizièmes de finale aller de Fédérale 2 :

Pour lancer les seizièmes de finale de Fédérale 2, quelques scores impressionnants ou atypiques ont été immortalisés, ce dimanche 11 mai. Par exemple, le CJF Saint-Malo est allé remporter une victoire XXL (08-41) du côté du FC Yonnais. Hors de ses bases, le FC Villefranche XV a également réussi à repartir avec une victoire par le plus petit des écarts du côté de Rieumes (17-18). Enfin, plusieurs équipes n'ont pas réussi à se départager et de multiples match-nuls annoncent une phase retour sous très haute tension.

Gennevilliers 33-33 Paris Université Club

La Roche-sur-Yon 08 -41 Saint-Malo

Hasparren 16- 10 Cahors

10 Cahors Mérignac 30- 15 Rion-Morcenx

15 Rion-Morcenx Le Rheu 17 -23 Tours

Plaisir 25- 18 Le Creusot

18 Le Creusot Casteljaloux 11 -18 Soustons

Aramits 18- 13 Bergerac

13 Bergerac Monaco - Annecy Aravis

Bièvre Saint-Geoirs 15- 09 Pézenas

09 Pézenas Coarraze Nay 19-19 Saint-Girons

Salanque Côte-Radieuse 24- 18 Léguevin

18 Léguevin Rugby Club Méditerranée Palavas 23- 22 Les Angles

22 Les Angles Avignon le Pontet 26- 18 Vinay

18 Vinay Saverdun 20-20 Pont Long

Rieumes 17-18 Villefranche-de-Lauragais

Huitièmes de finale retour de Fédérale 1 :

Pour ces rencontres retour des huitièmes de finale de Fédérale 1, certaines formations se sont démarquées. Par exemple, US Seynoise a réussi à renverser Blagnac Rugby dans la périphérie de Toulouse, alors qu'ils s'étaient séparés par le plus petit des écarts une semaine plus tôt dans le Var. Ensuite, l'US Saint-Sulpice a montré qu'elle dominait les débats contre le CS Annonay en sortant vainqueur de son déplacement en Ardèche, ce dimanche.

Drancy Saint-Denis 27- 20 Saint-Médard-en-Jalles

20 Saint-Médard-en-Jalles Bagnères-de-Bigorre 39- 07 Sarlat-la-Caneda

07 Sarlat-la-Caneda L'Isle-Jourdain 33- 30 Céret

30 Céret Annonay 03 -16 Saint-Sulpice-sur-Lèze

Tricastin 18- 15 Gaillac

15 Gaillac Blagnac 12 -15 La-Seyne-sur-Mer

Tyrosse 40- 16 Limoges

16 Limoges Issoire 06-06 Peyrehorade

Après des huitièmes de finale acharnés, huit équipes ont obtenu leurs billets pour les quarts de finale de Fédérale 1, prévus pour les 18 et 25 mai prochain. Ainsi, l'Union Drancy Saint-Denis, l'US Seynoise, le Peyrehorade SR, l'US Saint-Sulpice, le Stade Bagnérais, l'US L'Isle-Jourdain, l'UA Gaillac, l'US Tyrosse vont se disputer une place en demi-finale.

Verdict rendu en Nationale

Sur l'échelon supérieur du rugby français, les deux divisions nationales voient leurs phases finales arriver à leurs conclusions, à moins d'être d'ores et déjà terminées. C'est notamment le cas de la Nationale 2 qui a vu le Rennes Étudiant Club être sacré champion. Ainsi, les Bretons pourront retrouver la troisième division française. Relégués en 2023, ils s'affirment comme l'une des équipes en forme, loin des régions historiques du ballon ovale. Les Rennais sont venus à bout du Niort RC (19-10), le 4 mai dernier à Tours.

Pour décider du sort de la formation finaliste, un barrage a été organisé face à l'avant-dernier de Nationale, soit la modeste, mais courageuse équipe du Stade Langonnais. Alors qu'elle évoluait encore en Fédérale 2 au début de l'année 2020, l'équipe de cette petite ville de Gironde a gravi les échelons jusqu'à arriver aux portes du professionnalisme. Ancien pensionnaire de première division au siècle dernier, son adversaire veut replacer la ville de Niort sur la carte de l'ovalie. Après un match sous-tension, ce dimanche 11 mai, c'est l'équipe des Deux-Sèvres qui arrache sa montée en Nationale (29-17).

Enfin, au troisième échelon du rugby français, la Nationale a choisi ses finalistes. Déjà vainqueurs d'Albi (18-00), Carcassonne frappe fort à l'occasion du derby audois. Les Jaune et Noir ont signé un match plein à Narbonne (22-40), face à un RCN qui échoue de nouveau dans sa quête de montée en Pro D2. En parallèle, le SO Chambéry a assuré à domicile contre Rouen (39-22) et conserve ses espoirs de devenir la première équipe savoyarde à obtenir sa place dans une division professionnelle.

