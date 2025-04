AMATEUR. Fickou vs Ramos, pain au choc’ vs chocolatine : Je suis allé voir l’élite du rugby Fédéral pour vous

L’odeur des phases finales vous manque ? On a ce qu’il vous faut en stock, avec cet explosif barrage de Fédérale 1 entre La Seyne et Mazamet.

Cela faisait donc 10 mois que certains attendaient cela. L’odeur des barbecues le long de la main-courante, la traditionnelle transhumance des voitures, les bandas et, accessoirement, les meilleures équipes nationales qui se rencontrent : vous l’aurez compris, on cause évidemment des phases finales.

Ce "nouveau championnat" coloré, (normalement) réservé aux élites, qui débute toujours très tard dans une saison mais s’arrête parfois très tôt. Parfois même plus tôt qu’avant, encore, avec la mise en place de ces fameux "barrages" dans toutes les divisions fédérales depuis quelques années. Sans que certains n’aient même le temps de se chauffer les épaules…

C’est d’ailleurs ce qui allait arriver à l’un des 2 clubs de l’affiche La Seyne/Mazamet, plus belle affiche de rugby de la région PACA, ce dimanche 27 avril. Et, une fois n’est pas coutume, événement du jour pour nous, dans notre sud-est fétiche…

Coupo Santo et tutti quanti

Pourquoi ce match ? Parce qu’au-delà de représenter l’élite du rugby fédéral, l’USS face au SCM, c’est un peu le club de Gaël Fickou face à celui de Thomas Ramos. Soit, pour ceux qui sont capables de voir plus loin et en attendant l’affiche qui devrait rassembler 66 000 personnes au Vélodrome dans 12 jours, une petite revanche du dernier Toulon vs Toulouse en quart de finale de Champions Cup. Conclu par une pénalité du plus grand aboyeur du rugby français (et accessoirement Mazamétain au pied d’or), à la 80ème minute, pour faire gagner le Stade…

Même scénario à prévoir à Marquet, à même pas 6km à vol d’oiseau de Mayol ? En tous cas, la flotte a une nouvelle fois décidé de s’inviter à la fête, dans une région qui, niveau météo, ressemble plus au Pays Basque qu’à celui de Marcel Pagnol, en ce début d’année. Le truc, c’est que la Fédérale 1 n’est pas la Champions Cup non plus, d’autant que le seul joueur a avoir joué cette compétition dans un passé récent et qui aurait pu être sur le terrain ce dimanche ne l’est pas, la faute à une cheville récalcitrante. Julien Ory, si tu nous lis, bon rétablissement !

Heureusement, l’avant-match est dynamisé par de la musique à tout-va, Joker, la mascotte locale qui reprend du service, mais aussi la presence exceptionnelle du groupe Occi’Cant, venu chanter le traditionnel Coupo Santo qui résonne d’habitude à Mayol. Vous la sentez, l’odeur si particulière des phases finales ?

La Seyne plus réaliste

Quant au match en lui-même, qu’on oubliait presque face au charme et au théâtre d’émotions que provoquent l’environnement à nulle autre pareille de ce rugby du printemps, ce ne fut pas celui de l’année, comme le laissait craindre le ciel anthracite varois. Et ce malgré le début de rencontre tout feu tout flamme des Bleu et Rouge, qui marquaient grâce à leur flanker Graulier, à la réception d’une passe au pied, suite à une séquence de plus de 2 minutes.

La suite se résumerait surtout à de grosses phases de domination de "Maza" près des lignes, sans jamais parvenir à forcer le verrou seynois, solidaire et hermétique. A l’inverse des locaux, qui marquaient sans trop avoir à forcer après une pénaltouche, grâce à la malice de leur demi de mêlée Magnaval peu avant la mi-temps . Aux citrons, cela faisait 14 à 0.

L’averse arrêtée et les joueurs revenus sur le pré, on assistera à une seconde période plus disputée comptablement. Les Seynois accumulaient les fautes et prenaient des points, Mazamet était plus inspiré et voilà que le Sporting revenait à 14 à 10, rapidement.

Espoirs rapidement éteints, puisque l’ouvreur Caminati était contré par le troisième ligne Saragossi, qui s’arrachait sur 50 mètres et faisait admirer ses cannes pour aller planter un essai assassin. A l’heure de jeu, la messe était dite, et les Seynois allaient même inscrire une ultime banderille par leur talonneur Barberis, sur un ballon porté de 20 mètres qui fit plaisir aux anciens. Score final, 28 à 10 pour les locaux, plus pragmatiques que leurs homologues du Tarn.

Une victoire en barrage qui fit dire à Laurent Magnaval, honoré devant ses proches (dont Jérémy Sinzelle, pourtant rentré tard de Bretagne la veille) pour sa belle et longue carrière après le match : "que cela nous lance pour aller le plus loin possible dans ces phases finales et que je puisse finir avec plein de bons souvenirs en tête. Alors à la semaine prochaine."

Dimanche, en 8ème de finale aller, l’USS recevra en effet une autre entité du Sud-Ouest : Blagnac. Soit le club de Dimitri Delibes, après celui de Thomas Ramos. Qui compte lui aussi un 2ème ligne de plus de 40 ans dans son effectif, en la personne de Joe Tekori…