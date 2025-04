RUGBY AMATEUR. Rodez dominant, La Seyne assure, etc. Les résultats des phases finales de Fédérale 1 et 3

Ce 26 et 27 avril, la phase finale de la saison 2024-2025 de Fédérale 1 s’est lancée, alors que celle de Fédérale 3 enchaîne avec les 32e de finale.

Le rugby amateur français connaît sa meilleure période de l’année, celle des phases finales. Tandis que le printemps s’affirme, les clubs du niveau fédéral connaissent les joies et les peines des ultimes rencontres de la saison. Cette semaine, la Fédérale 1 entre dans la danse, avant que la Fédérale 2 ne fasse de même en mai.

La Fédérale 1 lance les hostilités

En effet, la première division fédérale du rugby français voit ses barrages se réaliser sur ce dimanche 27 avril. Au programme, ce sont 16 formations repêchées qui espèrent pouvoir continuer leur saison. En parallèle, les équipes les mieux classées de la saison régulière s’épargnent une rencontre sous tension en aller simple.

Parmi les équipes qualifiées d'office pour les huitièmes de finale, on retrouve les deux formations les mieux classées de chaque groupe. Ainsi, au "nord" de la carte de l'Ovalie française, l'Union Drancy Saint-Denis, premier, et l'US Issoire, deuxième, ont profité de la rétrogradation de Chartres pour dominer la poule 1.

Si l'on descend davantage au sud, le deuxième groupe met en lumière le RC Tricastin dans sa quête de retrouver le plus haut niveau possible. À la deuxième place, le CS Annonay a devancé l'US Seynoise d'un tout petit point pour s'offrir une qualification directe en huitièmes.

Dans le Sud-Ouest, c'est l'US L'Isle-Jourdain qui prend les devants de la poule 3. À quelques longueurs, le Blagnac SCR est son dauphin. Le club de Haute-Garonne espère profiter de cette belle saison pour se relever de la faillite connue par le club la saison passée.

Enfin, la dernière poule oppose les formations de Nouvelle-Aquitaine et quelques autres basées dans les Pyrénées. Parmi les 12 formations en place, c'est l'US Tyrosse qui s'est imposé en tête de la poule 4. Derrière elle, le Stade Bagnérais obtient son billet pour les huitièmes de finale directs.

Résultats des barrages de Fédérale 1 :

Saint Médard en Jalles 35 - 34 Barbezieux Jonzac

34 Barbezieux Jonzac Sarlat la Caneda 25 - 20 Oloron

- 20 Oloron Montmélian 17 - 21 Céret

Saint-Sulpice sur Lèze 20 - 06 Châteaurenard

06 Châteaurenard Gaillac 31 - 18 Nuits Saint Georges

18 Nuits Saint Georges La-Seyne-sur-Mer 28 - 10 Mazamet

10 Mazamet Limoges 19 - 18 Nafarroa

18 Nafarroa Peyrehorade 30 - 20 Courbevoie

La Fédérale 3 rentre dans le dur

Pour ce qui de la Fédérale 3, les résultats des trente-deuxièmes de finale aller sont tombés. Après que Montélimar et Draguignan aient ouvert les hostilités ce samedi, certaines formations ont fait forte impression. Par exemple, Rodez Rugby s’est largement imposé face au SC Nègrepelisse (15-49). Dans un duel 100 % Sud Ouest, le RC de la Saudrune et l’US Vallée du Lot ont également livré un combat animé (68-27).

Résultats des 32e de finale aller de Fédérale 3 :