Rugby Amateur. Les phases finales commencent, les résultats complets des barrages de Fédérale 3

Pour lancer la saison des phases finales, la Fédérale 3 lance les hostilités avec des barrages à suspens synonymes de fin de saison pour certains.

Les beaux jours ne sont pas forcément au rendez-vous partout en France, mais les phases finales, elles, sont déjà-là ! Dans tout l’Hexagone, les barrages de Fédérale 3 ont démarré la plus belle période de l’ovalie tricolore. Pour fêter ça, voici les vainqueurs des matchs de ce dimanche 20 avril et quelques informations sur les clubs qui ont frappé fort durant la saison régulière.

Pour ces barrages, quelques clubs ont réussi à s'imposer loin de leurs terres. Par exemple, l'Union Sportive Bellegarde Coupy s'est incliné sur sa pelouse face aux valeureux de l'AS Saint Marcel Isle D'abeau (22-38). De la même manière, le SC Negrepelissien est sorti vainqueur d'un match fermé face à l'Ovalie Club Montlucon (6-11).

Parmi tous les matchs, le Stade Poitevin Rugby a frappé fort sur le terrain du RC Saint-Sebastien-Basse-Goulaine en signant un spectaculaire 20 à 46. Pour cause, les Néo-Aquitains ont marqué pas moins de sept essais dans les Pays-de-la-Loire. Les visiteurs ont notamment marqué trois essais en fin de match, pour alourdir le score.

Résultats des Barrages de Fédérale 3 :

Haguenau 27-25 Amiens

Aix les Bains 33-19 Viriat

Massif Central 35-33 Epernay

Saint Marcel Isle-d'Abeau 22-38 Bellegarde-Coupy

Vendres Lespignan 23-16 Véore

Pont du Casse 23-26 Elne-Latour-Théza

Quillan Limoux 29-27 Magnoac

Seyssins 21-18 SMUC

Montluçon 06-11 Nègrepelisse

Bardos 21-16 Laruns

Saint Cernin 20-21 Guéret

Hagetmau 16-19 Hendaye

Saint Sébastien Basse Goulaine 20-46 Poitiers

Petit Couronne 23-29 Le Mans

Puilboreau 54-13 Trignac

Blois 19-08 Boulogne-Billancourt

Cette saison, aucun club de Fédérale 3 n’a fini sa saison invincible. Cependant, le CS Clichy, le RC Sablais, l'Emak Hor Rugby et le Rodez Rugby sont les quatres clubs qui n'ont connu qu'un seul revers de la saison. Auteur d’un exercice particulièrement réussi, ces formations se sont logiquement directement qualifiées pour les 32e de finale.

VIDEO. AMATEUR. Du Caire à Oloron, Mohamed El Khamissy : pilier, plombier, guerrierToutefois, le club le plus performant de cette saison au niveau comptable reste de le RC Roubaix, dans la Poule 1. Au nord, les Roubaisiens ont perdu seulement deux rencontres de la saison régulière et ont signé pas moins de 11 bonus offensifs. Ils comptaient 79 points au classement après le 18e et ultime match. Désormais, reste à voir s’ils seront en mesure de poursuivre cette domination face à des adversaires d’autres régions.

Par ailleurs, certaines régions ont connu une saison de fédérale 3 2024-2025 avec un suspens marqué. Dans le Sud-Ouest, la Poule 9 a offert des scénarios sous tension. Dans ce groupe, seulement quatre petits points séparent le RS Mauvezin et le RC Bon-Encontre Boé. Pourtant, la première équipe était en position de relégable, mais jouera bien Fédérale 3 l’année prochaine, et la seconde est qualifiée pour les phases finales !

