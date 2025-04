RUGBY. ‘‘Un phénomène’’ : le légendaire Bryan Habana adoube Louis Bielle-Biarrey

Légende du rugby, le Springbok Bryan Habana a évoqué les performances récentes de l’ailier du XV de France et de l’Union Bordeaux-Bègles, Louis Bielle-Biarrey.

Il y a des jugements qui importent plus que d’autres, notamment en raison de la légitimité de la personne qui l’énonce. Ce dimanche 20 avril, l’ancien ailier des Springboks Bryan Habana était l’invité de la radio RMC, dans l’émission Stephen Brunch. Dans cet entretien, il a évoqué les performances du joueur français du moment : Louis Bielle-Biarrey.

🏉🔥 Bryan Habana, légende sud-africaine du rugby, est en direct dans Stephen Brunch ! pic.twitter.com/IAaFAQAXKL — RMC Sport (@RMCsport) April 20, 2025

Les éloges de Bryan Habana

En anglais, l’ancien joueur du RCT n'a pas manqué de compliment pour évoquer le talent de l’ailier du XV de France et de l’Union Bordeaux-Bègles. “C’est définitivement un phénomène. On a pu voir à quel point c’était un marqueur d’essai incroyable lors du Tournoi des VI Nations, avec une équipe de France incroyable”, affirme Bryan Habana.

En dehors des réussites collectives, le Sud-Africain réagit également à la qualité technique et athlétique de Louis Bielle-Biarrey : “Individuellement, ce qu’il fait est impressionnant. C’est un joueur brillant. Dans les grandes équipes, il y a ce genre de joueur qui est capable de marquer et d’être constamment dans l’avancée.”

Champion du monde 2007 avec l’Afrique du Sud, Bryan Habana est une légende du rugby international. En 124 sélections avec les Springboks, il est le joueur d’une équipe de Tiers 1 à avoir marqué le plus grand nombre d’essais dans sa carrière avec 67 arrivées en Terre promise. Au niveau mondial, seul l’ancien ailier du Japon Daisuke Ohata le surpasse avec 69 réalisations.

Louis Bielle-Biarrey on fire !

Bielle-Biarrey est l’homme en feu de l’UBB et du rugby français. L’ailier bordelo-béglais enchaîne les performances de haut niveau depuis le début de saison. Auteur de 10 essais en Top 14, il figure parmi les meilleurs finisseurs du championnat, juste derrière Gaël Dréan (Toulon), qui en compte deux de plus. Et avec le XV de France, le jeune ailier est sur 12 essais en huit rencontres, une cadence exceptionnelle qui reflète sa régularité.

Sur la scène européenne, sa forme ne faiblit pas. En Champions Cup, il a franchi la ligne à six reprises en seulement quatre matchs. Une efficacité remarquable, dans une compétition où l’Union Bordeaux-Bègles montre des actions éblouissantes auxquelles l’Isérois n’est pas étranger. Que ce soit à la conclusion, dans le jeu ou à la relance.

Ce qui frappe chez l’ancien joueur du FC Grenoble, c’est sa constance. Louis Bielle-Biarrey a inscrit au moins un essai lors de ses onze dernières apparitions, que ce soit en club ou en sélection. À seulement 21 ans, il s’impose comme un atout incontournable du rugby français, capable de faire la différence dans n’importe quelle configuration. Un phénomène qui ne semble pas près de ralentir.

