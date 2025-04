VIDÉO. Pourquoi Louis Bielle-Biarrey court si vite ? À grands coups de chiffres, Canal Plus mène l’enquête

Puisque le Bordelais et sa vitesse de jambes (37,8km/h) fascinent, Canal Plus a mené l’enquête.

C’est le tube du moment. Auteur de 26 essais en 21 matchs depuis le début de la saison, Louis Bielle-Biarrey affole les compteurs et les spectateurs.

Au-delà de son intelligence situationnelle, de ses appuis et de sa qualité technique spécifique, ce qui frappe surtout chez LBB, c’est évidemment sa vitesse. C’est d’ailleurs le premier mot qui vient à la bouche de tous ceux qui évoquent le casque rouge le plus rapide d’Europe.

Vous badez LBB, mais est-ce que vous avez vu les stats délirantes de Damian Penaud en Champions Cup ?

Et puisque le Bordelais et sa vitesse de jambes (37,8km/h) fascinent, Canal Plus a mené l’enquête. Attention, flash !

La puissance d’un scooter électrique

De cette très intéressante vidéo de 6 minutes sortie par la chaîne cryptée, en ressort donc plusieurs points. D’abord, l’inee. Point sur lequel appuie beaucoup le préparateur physique de l’UBB, Thibault Giroud.

Selon lui, son poulain est "doté de qualités physiques assez incroyables" naturellement, grâce notamment à ses longs compas et sa ceinture pelvienne en béton.

🏆 Il a fait lever les foules, il repart avec le trophée : Un Tournoi historique pour Bielle-Biarrey, couronné à 21 ans

Mais sa technique de course naturelle est également très bonne. Il cumule les 3 facteurs clés de la vitesse, à savoir mobilité, puissance et force, ce qui lui confère une capacité d’accélération énorme et lui permet d’atteindre sa vitesse maximale très rapidement.

C’est d’ailleurs probablement ce qui le différencie des autres sprinteurs du Top 14, d’autant que le petit Louis impressionne aussi sur la répétition d’efforts à haute intensité. Lui qui dégage la puissance d’un scooter électrique sur son accélération (2000 W), détaille Canal Plus. Sans que sa vitesse ne soit non plus une obsession pour lui…

Évidemment que si j’arrivais à 38 km/h, je serais le plus heureux. D’un autre côté, je ne me challenge pas forcément là-dessus. Le rugby, ce n’est pas que de la vitesse pure. C’est aussi une intelligence de jeu, de la technique individuelle, de la stratégie. J’ai beaucoup à apprendre sur ces secteurs et je ne fais pas forcément une fixette sur ma vitesse, même si l’idée de franchir un jour la barre des 38 km/h me rendrait heureux. - Midi Olympique

Si bien que toutes les qualités du meilleur joueur du Tournoi 2025 ont même donné des idées à l’ancien entraîneur des plus grands sprinteurs français, Guy Ontanon. "J'adorerais vraiment bosser aussi avec lui, a affirmé à L'Équipe celui qui a travaillé avec les équipes de France de rugby à 7 avant les JO de Paris 2024. Il a des attitudes. Je suis convaincu qu'il a encore une marge de progression. Il peut aller encore plus vite avec un travail de courses." Si le petit Louis vous entend…