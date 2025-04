🏆 Il a fait lever les foules, il repart avec le trophée : Un Tournoi historique pour Bielle-Biarrey, couronné à 21 ans

AprĂšs Dupont, et si Louis Bielle-Biarrey devenait l'arme secrĂšte de France 7 Ă Los Angeles 2028 ?À 21 ans, Louis Bielle-Biarrey a inscrit son nom aux cĂŽtĂ©s des plus grands. L’ailier de l’UBB et du XV de France a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations 2025, succĂ©dant Ă l’Italien Tommaso Menoncello. Une rĂ©compense mĂ©ritĂ©e au vu de son festival offensif.

LBB n’a pas juste brillĂ©. Il a survolĂ© la compĂ©tition. Huit essais en cinq matchs, un record Ă©galĂ©, et des perfs majuscules face Ă l’Irlande, l’Angleterre ou encore l’Écosse.

Toujours placĂ©, toujours propre, toujours tranchant. Et son deuxiĂšme essai face au XV du TrĂšfle, Ă©lu plus bel essai du tournoi, rĂ©sume Ă lui seul son incroyable instinct de finisseur. XV de France. Bielle-Biarrey : l’explosion d’un talent, la sagesse d’un vĂ©tĂ©ran : ''ça va redescendre aussi rapidement''

Depuis Antoine Dupont, aucun Français n’avait autant marquĂ© les esprits dans ce Tournoi. LaurĂ©at en 2020, 2022 et 2023, le capitaine du Stade Toulousain voit donc un autre Tricolore lui succĂ©der.

đ™‡đ™€đ™Ș𝙞𝙹 đ˜œđ™žđ™šđ™Ąđ™Ąđ™š-đ˜œđ™žđ™–đ™§đ™§đ™šđ™ź! His try against Ireland in Dublin has won the Try of the Championship for 2025! đŸ”„

The fans have voted! Louis is your winner! #GuinnessM6N pic.twitter.com/jLi3a8KPtS