Après Dupont, et si Louis Bielle-Biarrey devenait l'arme secrète de France 7 à Los Angeles 2028 ?

Sa vitesse, son sens du jeu, sa jeunesse : l'ailier de l'UBB Bielle-Biarrey a le profil parfait pour s’illustrer à 7. Encore faut-il que le projet prenne forme.

Le rugby à 7 français garde un œil avisé sur les talents du XV. Après l’aventure olympique d’Antoine Dupont à Paris 2024 marquée un premier titre historique, c’est au tour du phénomène bordelais Louis Bielle-Biarrey d’être cité comme potentiel atout pour les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028.

XV de France. Bielle-Biarrey : l’explosion d’un talent, la sagesse d’un vétéran : ''ça va redescendre aussi rapidement''Un joueur qui impressionne à chacune de ses sorties avec le XV de France. Et qui pourrait bien faire exploser les compteurs d'essais. Sa vitesse, ses appuis et son sens du jeu feraient des ravages à 7. Mais encore faut-il que les astres soient alignés comme ce fut le cas avec le demi de mêlée du Stade Toulousain.

« Une belle option pour 2028 »

Interrogé récemment, Jérôme Daret, ancien sélectionneur de l'équipe de France à 7 et désormais manager général du rugby à 7 masculin, ne cache pas son intérêt pour l'ailier girondin via Le Parisien : « C’est un joueur qu’on regardait beaucoup, qu’on avait envie de faire venir à l’époque. Les contraintes de notre championnat ont fait qu’il n’a pas pu s’y essayer plus jeune. Mais s’il s’y intéresse, vu les qualités qu’il a, ça peut être une belle option pour la France en 2028 si le sélectionneur du moment le souhaite. » Une idée séduisante, quand on connaît la vitesse et la capacité d’évitement du jeune international, véritable pépite du rugby français.

Bielle-Biarrey prudent mais séduit par l’idée olympique

De son côté, Louis Bielle-Biarrey ne ferme pas la porte, bien au contraire, même s’il reste lucide sur les exigences spécifiques du 7 comme le confiait en janvier dernier au Midi Olympique : « Ce qu’a fait Antoine, c’est inspirant. Après, Antoine a pu le faire déjà parce qu’il en a les qualités, bien sûr, mais aussi parce qu’il avait déjà un statut. Évidemment que, si demain, on me propose de faire les Jeux Olympiques, je les ferai ! Mais ça ne dépend pas que de moi, ça dépend de plein de choses. »

XV de France. Louis Bielle-Biarrey, une fusée… en rodage : et s'il n'avait pas encore maximisé son plein potentiel ?Conscient des spécificités techniques et physiques nécessaires, il poursuit : « Il y a des joueurs qui vont en faire pendant les quatre prochaines années et qui seront prêts à être le plus performants possible. Même Antoine avait fait beaucoup de préparation spécifique, notamment sur la vitesse. Ça montre que ce n’est pas le même sport, avec des exigences particulières. »

Penaud aussi sur les tablettes des Bleus à 7 ?

Jérôme Daret révèle d’ailleurs que Louis Bielle-Biarrey n’est pas le seul Bordelais à avoir été envisagé pour intégrer l’équipe de France à 7 : « Il n’y avait pas qu’Antoine sur la table. Damian Penaud intéressait aussi fortement le 7 de France, on avait discuté avec lui. C’était le joueur qui avait les meilleures stats de franchissement avec le XV, très bon en l’air, capable de marquer de partout. Notre stratégie à l’époque, c’était d’avoir douze joueurs solides et deux extraterrestres pour les JO. Tout n’a pas pu se faire, mais on a misé sur Antoine. »

6 Nations. Bielle-Biarrey, star malgré lui ? ''Je ne suis pas non plus Kylian Mbappé''Si le passage éclair de Dupont au rugby a été couronné de succès, Bielle-Biarrey pourrait donc bien être le prochain quinziste à franchir le pas olympique. On rappellera que ce n'est pas la première fois que France 7 fait appel à des joueurs du Top 14. Il y a dix ans, et en vue de la qualification pour les JO de Rio 2016, Rémy Grosso, Fulgence Ouedraogo, Romain Martial et Marvin O'Connor avaient déjà intégré les rangs de l'équipe de France à 7 sous les ordres de Frédéric Pomarel. Mais aucun n'avait participé aux Jeux au Brésil. Le Toulousain Sofiane Guitoune avait aussi postulé et était pour sa part réserviste.