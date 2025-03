6 Nations. Bielle-Biarrey, star malgré lui ? ''Je ne suis pas non plus Kylian Mbappé''

Avec 8 essais en 5 matchs, Bielle-Biarrey affole les compteurs et devient une star. À un niveau encore bien loin des footballers, selon le principal intéressé.

Huit essais en cinq matchs, un record égalé vieux de cent ans et un premier titre international : Louis Bielle-Biarrey a tout simplement éclaboussé le Tournoi des Six Nations de son talent. À seulement 21 ans, l’ailier de l’UBB est devenu l’un des visages incontournables du XV de France. Pourtant, malgré son ascension, le gamin de Grenoble garde la tête froide et son sens de l’humour intact.

Un phénomène, mais avant tout un compétiteur

Sur le terrain, LBB a empilé les essais comme d’autres enfilent les perles. Chacune de ses accélérations a été un danger pour les défenses adverses, faisant de lui le facteur X des Bleus. Mais pour l’intéressé, le plus important reste avant tout les titres.

« C’est mon premier trophée, et ça restera gravé à vie », confie-t-il à L’Equipe avec fierté. « Ce n’est pas quelque chose qui arrive à tout le monde, encore moins en équipe de France. »

Son incroyable régularité face à l’en-but a forcément réveillé les comparaisons avec les grands finisseurs du rugby français. Avec 18 essais en 19 sélections, il a déjà Damian Penaud et Serge Blanco dans le viseur. Mais Bielle-Biarrey refuse de se focaliser sur des records personnels :

« Si j’en ai l’opportunité, ce sera avec plaisir. Mais ce qui compte avant tout, c’est de gagner des titres. »

"Je ne suis pas Kylian Mbappé"

Sur le terrain, Bielle-Biarrey joue sans complexe, quitte à prendre des risques, comme cette passe au pied dans ses 22 mètres contre l’Irlande. « Ce n’était pas une bonne idée… Je ne pense pas que je vais la retenter », reconnaît-il en rigolant.

Pourtant, malgré son explosion médiatique, il se refuse à toute comparaison avec les stars du ballon rond :

« On n’est quand même pas au foot… Je peux sortir tranquillement dans la rue sans être dérangé. Toutes proportions gardées, j’ai fait un bon Tournoi, mais je ne suis pas non plus Kylian Mbappé. »

Une notoriété grandissante qui pourrait bien changer dans les mois à venir, tant son profil électrise le rugby français. Avec sa vitesse supersonique, Bielle-Biarrey incarne la nouvelle vague tricolore, insouciante et redoutable.

D'ailleurs, "LBB" a déjà signé un contrat de sponsoring avec la marque Optimum Nutrition. Une pratique courante dans le footbal, un peu moins dans le monde du rugby.

Et maintenant ?

Nommé pour le titre de meilleur joueur du Tournoi, l’ailier tricolore est bien parti pour marquer son époque. Mais il le sait : le plus dur commence maintenant.

« Je suis content que mes performances plaisent aux gens, à l’équipe, au sélectionneur. C’est juste cool », glisse-t-il avec sa modestie habituelle.

Après avoir conquis le Tournoi, Bielle-Biarrey veut continuer sur sa lancée, avec un objectif en tête : aller chercher encore plus de titres avec les Bleus. Parce qu’un ailier, aussi fort soit-il, ne brille vraiment que si son équipe gagne.