TOP 14. TRANSFERTS. Clermont ou Toulon ? Baptiste Jauneau (ASM) a fait son choix

Partagé entre rester à Clermont ou aller chez l'ambitieux Toulon, Baptiste Jauneau aurait choisi l'ASM. Un soulagement pour la suite du projet auvergnat.

C'est l'un des feuilletons du début de l'été sur le marché des transferts, celui de l'avenir de Baptiste Jauneau. Très courtisé et talentueux, le jeune demi de mêlée est en fin de contrat en 2026.

Formé au club, l'ASM souhaite donc le conserver mais fait face à la concurrence de Toulon sur le dossier. Le RCT possède également un demi de mêlée titulaire en fin de contrat à l'issue de la saison prochaine, Baptiste Serin, et dont l'avenir est incertain.

Jauneau aurait choisi Clermont

Récemment, Midi Olympique annonçait que le RCT avait fait une offre de contrat XXL à Jauneau. Et malgré cela, d'après le Midol, Baptiste Jauneau aurait décidé de rester dans l'Auvergne.

Le demi de mêlée aurait accepté le contrat de l'ASM avec une revalorisation salariale à la clé. Il signerait pour deux saisons supplémentaires et serait, désormais, lié à Clermont jusqu'en juin 2028.

Un dossier symbolique pour l'ASM, quid de Serin au RCT

C'est donc une nouvelle qui va ravir les supporters des Jaunards. Le jeune formé au club, néo-international (2 sélections), devrait poursuivre son aventure à Clermont.

Un dossier symbolique pour Clermont, notamment car il incarnait l'avenir du club avec Christophe Urios à ses rênes. Ce dernier n'a d'ailleurs pas hésité à le promouvoir capitaine la saison dernière, à 21 ans. Et sans Jauneau, le projet de l'ASM en prenait un coup et perdait, de suite, en crédibilité.

Du côté du RCT, c'est une petite douche froide, après l'échec de la signature du troisième ligne de Montpellier Lenni Nouchi tout récemment. Baptiste Serin est en fin de contrat à l'été prochain, même s'il possède une année supplémentaire en option. Tandis que Mathis Ferté vient de poser ses valises dans le Var, lui qui a terminé la saison en tant que demi de mêlée titulaire à Brive, devant Léo Carbonneau.

