TRANSFERT. TOP 14. Convoité, Lenni Nouchi (MHR) fait un choix très fort pour la suite de sa carrière

Lenni Nouchi a prolongé jusqu’en 2028 au MHR malgré les appels de Toulon. À seulement 21 ans, l’international tricolore devient le symbole d’un projet sportif relancé dans l’Hérault.

Il y avait de quoi trembler du côté de l’Hérault ces dernières semaines. Courtisé par plusieurs cadors du Top 14, à commencer par Toulon, Lenni Nouchi a finalement décidé de prolonger son aventure avec le MHR jusqu’en 2028. Un signal fort envoyé par le jeune troisième ligne, et une excellente nouvelle pour Montpellier.

Un jeune déjà indispensable

À pas encore 21 ans, Nouchi est déjà international avec le XV de France et considéré comme l'un des grands espoirs du rugby tricolore. Sa puissance, sa mobilité et son abattage défensif en font un joueur moderne, taillé pour le très haut niveau.

S’il avait choisi de rejoindre un club déjà compétitif en Top 14, personne n’aurait été surpris. Mais celui a débuté le rugby à l’âge de 6 ans à l’AS Béziers Hérault a préféré miser sur la stabilité et sur le projet héraultais.

Fidélité et ambition

« Je veux remettre Montpellier parmi les clubs qui comptent en phases finales », déclarait Nouchi via Actu.fr. Le message est clair : il ne s’agit pas seulement d’un choix de cœur, mais aussi d’un pari sur l’avenir. Le MHR, en quête de constance depuis son sacre en 2022, pourra s’appuyer sur sa pépite pour bâtir un projet sportif solide.

Un tel engagement jusqu’en 2028 démontre la confiance réciproque entre le joueur et son club formateur. Dans un marché des transferts souvent dominé par l’attraction des gros budgets, cette décision sonne presque comme un acte de résistance. Par le passé, il avait déjà été dans le viseur de Bordeaux.

Un symbole pour le MHR

Pour les supporters montpelliérains, la prolongation de Nouchi est bien plus qu’une simple signature : c’est le symbole d’un retour aux fondamentaux. Miser sur les jeunes formés au club, garder les talents maison, et reconstruire autour de leaders identifiés.

Et ce, alors que le demi de mêlée Léo Coly partira de son côté à Bayonne à l'issue de la saison 2025/2026. Lenni Nouchi aurait pu céder aux sirènes des clubs rouges et noirs. Il a choisi de rester en bleu et blanc. Et c’est tout Montpellier qui peut pousser un énorme « ouf » de soulagement.