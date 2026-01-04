RUGBY. Kalvin Gourgues : une (vraie) solution en 10 au Stade Toulousain ?

Après des prestations réussies au centre, depuis le début de saison en Top 14, Kalvin Gourgues s’est désormais révélé avec le numéro 10, au Stade Toulousain.

Après la défaite du Stade Toulousain à Perpignan (30-27), ce samedi 3 janvier, tout n’est pas à jeter du côté du Stade Toulousain. En plus du retour de Peato Mauvaka, après plus de sept mois d’absence, les Rouge et Noir ont pu observer un beau visage de la part de certains éléments de leur jeune garde. Entre autres, Kalvin Gourgues, Benjamin Bertrand et Thomas Lacombre ont, comme souvent, été au rendez-vous.

Gourgues, nouveau numéro 10 dans la team

Toutefois, la prestation du trois-quarts a impressionné à Aimé Giral. Pour cause, l’habituel premier centre a été aligné à l’ouverture, comme titulaire, pour la première fois de sa carrière. Formé à ce poste, il avait pour l’instant surtout évolué derrière, mais désormais, il semble révéler son plein potentiel. En effet, le jeune joueur de 20 ans dévoile une polyvalence rare et saluée par ses pairs.

Sur le sol catalan, Kalvin Gourgues dévoile des statistiques intéressantes. Au niveau des points, le jeune Toulousain a inscrit près de la moitié des unités de son équipe. Cette réussite est due à un 100 % face aux perches et à un essai planté juste avant la mi-temps. Le demi d’ouverture s’était retrouvé au soutien de son demi de mêlée et avait ensuite plongé entre les perches.

Après la rencontre, Ugo Mola a salué le jeu proposé par son équipe. Le manager a estimé que la défaite s'était surtout décidée sur le jeu au sol, plus que sur les volontés offensives de son contingent. “C’est un match un peu frustrant par rapport au rugby pratiqué”, indiquait-il en conférence de presse. Ensuite, la tête pensante du groupe toulousain n’a pas manqué d’éloges au sujet de son joueur, qu’il juge “un peu différent” des autres phénomènes qu’il a vu grandir jusqu’alors.

Nouvel atout au Stade Toulousain

Au Stade Toulousain, sa bonne prestation à l’ouverture pourrait lui ouvrir des portes. Avec la blessure du couteau suisse Juan Cruz Mallía, les Rouge et Noir étaient en quête de nouvelles solutions avec le numéro 10. Pour cause, Romain Ntamack est le seul joueur de métier à ce poste, dans l’effectif mené par Ugo Mola. Si plusieurs solutions se présentent, ces dernières misent surtout sur la polyvalence des différents éléments haut-garonnais. Formé à l’ouverture, Kalvin Gourgues pourrait s’être trouvé une nouvelle mission chez les champions de France.

Sur les dernières sorties, plusieurs solutions ont été essayées en 10. Récemment, c’est Blair Kinghorn qui a eu l’occasion d’y postuler, avec un certain succès. Devant lui, Romain Ntamack et Thomas Ramos font figure de solutions évidentes, mais les trois joueurs cités auparavant ne seront pas disponibles durant les doublons. Parmi les solutions imaginées, la titularisation de Kalvin Gourgues, s’il n’est pas retenu à Marcoussis, ou le rappel de prêt du jeune Valentin Delpy seront sans doute les solutions privilégiées.

Rassuré par la prestation de son joueur, Ugo Mola lui dédie les mots suivants, selon des propos relayés par le Midi Olympique : “Quand je le vois, malgré les vingt années de différence d’âge, aller défier un joueur expérimenté comme Urdapilleta sur son premier ballon, je trouve que ce n’est pas mal.” Certes, face à lui, la présence de l’ouvreur argentin, sorti de sa retraite pour aider Perpignan et âgé de bientôt 40 ans, dressait un contraste atypique, à Aimé Giral.

Du côté de ses coéquipiers, Paul Graou saluait son coéquipier. “Kalvin est un grand joueur qui n’a pas besoin de beaucoup de temps pour s’adapter”, indiquait le demi de mêlée, passé à l’ouverture en fin de rencontre. Dans le jeu courant, Kalvin Gourgues a réussi à délivrer deux offloads, à gagner 47 mètres avec le ballon et à battre un défenseur. Sur chacune de ces statistiques, il fait mieux que son vis-à-vis, Benjamín Urdapilleta.

Un minot salué et apprécié

Lors du dernier automne, Kalvin Gourgues a été appelé avec le XV de France, pour la première fois. À ce moment-là, il avait reçu le soutien de nombreux coéquipiers du Stade Toulousain. Ces derniers louaient la capacité du jeune joueur à faire briller ses coéquipiers, en plus de s’offrir des exploits personnels. “À chaque prise de balle, il avance, il prend des initiatives, il ose, il casse des plaquages et il amène beaucoup de momentums”, confiait Thibaud Flament à L’Équipe, en novembre dernier.

En parallèle, le quotidien sportif relayait également les paroles de l'entraîneur assistant des arrières du Stade Toulousain, David Mélé, au sujet du prodige : “Il nous permet de mettre de l'avancée, de gagner des duels, d'aller vite sur les extérieurs, car il a une qualité technique qui fait qu'il arrive vite à toucher les couloirs.” Après sa première sélection avec le XV de France, contre l’Australie (48-33), il était aussi encouragé par Thomas Ramos : “À lui de continuer à travailler comme il fait. S'il reste sérieux, il aura un bel avenir.”

