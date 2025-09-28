TOP 14. Avec le duo magique Gourgues-Costes, le Stade Toulousain cherche à verrouiller son avenir

Même sans recrutement, le Stade Toulousain profite de nouveaux éléments. Sur ce début de saison, le jeune Kalvin Gourgues est venu s’inscrire dans la rotation des Rouge et Noir, au cœur de la ligne de trois-quart. Ce samedi 27 septembre, le minot de 20 ans a été associé à l'intenable Paul Costes (22 ans). Cette paire de centres aussi jeune qu’explosive a participé activement à dynamiter le jeu Haut-Garonnais à Ernest-Wallon, lors de la victoire (59-12) sur le Castres Olympique.
Top 14. Un cadre de retour au Stade Toulousain pour redresser la barre
Gourgues, le (nouveau) phénomène
Sur le banc lors du premier match de la saison, à Clermont (24-34), puis titulaire au centre contre l’USAP (31-13), Kalvin Gourgues connaît un début de saison XXL. Virevoltant, il n’hésite pas à se jouer des défenses adverses. Pour l’instant, il n’a connu aucune défaite sous les ordres d’Ugo Mola, cette saison, puisqu’il était absent lors du déplacement à Montpellier (44-14). Par le passé, le jeune trois quarts polyvalent avait déjà été aperçu sous le maillot rouge et noir.
Sur l’exercice 2023/2024, il avait participé à quatre rencontres, entre novembre et mai. À l’époque, il avait surtout été aligné à l’arrière ou sur le banc, à seulement 18 ans. Cependant, le jeune homme ne s'était pas immédiatement démarqué. En manque d’expérience et à un poste qui le mettait peut-être moins en valeur à cette époque, il a intégré le groupe professionnel pour s’entraîner et apprendre avec les internationaux & co.
Par le passé, le jeune Kalvin Gourgues a régulièrement changé de poste. Chez les jeunes, il serait passé par tous les numéros, du 10 au 15, à l’occasion de sa formation à l’académie du Stade Toulousain, qu’il a rejoint à l’âge de 12 ans. La saison dernière, le joueur a eu un problème de santé récurrent, lié à un caillot de sang tenace dans sa jambe gauche. Si sa confirmation en Top 14 a dû attendre, elle se fait aujourd’hui d’une bien belle manière et son contrat a été prolongé jusqu’en 2028.
TOP 14. 11 défenseurs battus, 102 mètres, Kalvin Gourgues, le minot qui a du gaz séduit les supporters
Costes, retour en forme
Dès ses premières apparitions en Rouge et Noir, à l’automne 2022, Paul Costes a montré qu’il avait du caractère. Ensuite, la confirmation est venue sur l’exercice 2023/2024. Alors que le numéro 13 était à conquérir, Pierre-Louis Barassi étant constamment coupé dans son élan par des pépins physiques, l’ancien du TUC a tenté sa chance. Résultat des courses, il s’est rapidement imposé comme une évidence et a activement participé aux sacres en Champions Cup et en Top 14.
La saison passée, l’addition a été un peu plus corsée pour le joueur. En 2024/2025, c’est lui qui a été touché par des problèmes physiques. De plus, la surprise autour de la tête blonde des Sept-Deniers était passée. Les défenses adverses étaient bien au courant des qualités du joueur. Explosif et habile, Paul Costes s’est surtout illustré grâce à d’impressionnantes passes après-contacts, qui s’intègrent parfaitement à l’ADN de jeu toulousain.
Pour cette édition 2025/2026 du Top 14, le second centre semble prêt à revenir jouer les trouble-fêtes. Contre Castres, on l’a vu essayer de passer les bras presque à chaque fois qu’il se faisait plaquer. Désormais averti, il a tenté de jouer les offloads avec justesse, sans risquer des pertes de balles dommageables. Pleinement intégré à la rotation toulousaine, Paul Costes est sous contrat jusqu’en juin 2028.
TOP 14. Paul Costes (Toulouse) face à l’épreuve de la saison 2 : pourquoi tout devient plus compliqué ?
resp
Une 3ème ligne est en train d'éclore aussi. Ntamack, Banos et Castro Ferreira !
JFMA
Ce "petit" Gourgues est une pépite en puissance, j'adore. Sa belle prestation d'hier (évidemment à faire fructifier) m'a rappelé la récente époque où l'enthousiasme exsudait des travées de Chaban lors des premiers faits d'armes de LBB puis Depoortère avec les pros. On sentait qu'il se passait quelque chose (notre effectif n'était pas celui du Stade, il faut dire). Voir ces gamins s'éclater les pieds posés à peine deux ou trois fois sur les pelouses du Top 14 sont des vrais beaux moments dont les supporteurs se souviennent, je crois.
Coste m'a moins impressionné mais bon, il commence gentiment à s'intégrer dans le paysage. Ses performances d'un jour sont davantage solubles dans son historique, aussi frais soit-il.
Si on ajoute un Daroque qui semblait également promettre lors de ses apparitions avec les grands la saison dernière, il est bien possible que vous ayez en effet une relève de qualité qui éclot sur les lignes arrières, c'est chouette (en tous cas pour vous, chers voisins).
Disons que ça compense la pauvreté légendaire de vos ressources au niveau du pack... 😉😝
Malgré tout... ne vous sentez pas contraints de nous en remettre pour dix ans !
Manu
Au centre, Toulouse a souvent un joueur ou deux joueurs indisponibles sur blessure ou sélection. Le seul qui est toujours là notamment dans les phases finales, c'est Ahki. Et il s'en va à la fin de la saison apres avoir joué les finales des 77 derniers titres de Toulouse
Pour le remplacer, à son poste de premier centre il y a Chocobares.
Gourgues se mêle dans la danse.
Il lui faudra, comme pour Costes en 2nd centre, éviter cette tendance a se couper des soutiens. Quand il arrive à passer les bras, le jeu peu continuer par une passe dans le dos ou plus ai large sur les côtés le temps que les soutiens arrivent mais comme Costes une fois au sol il leur arrive trop souvent de se faire prendre la balle par manque de soutien immédiat
Skwal31
Coste, Delibes, gourgue t capozzo attention devant !!!.coste s'enferme un peut trop mais il passe les bras a chaque passe et ça c'est important...
Jak3192
A ce que j'ai compris du match (pas vu et écoute sur France Bleu Occitanie - je recommande 😄),
le CO n'a existé que 30 minutes, sur essentiellement des fautes Stadistes.
C'est ça aussi qui m'interpelle
pascalbulroland
J'ai été très déçu par l'opposition Castraise hier soir...
AKA
Costes ne joue que pour lui en oubliant les bases du collectif et pour s’imposer au Stade ce n’est pas le bon chemin, son jeune compère beaucoup de qualité et d’envie (c’est déjà bien) à suivre.
jujudethil
Quel plaisir de voir éclore ces jeunes talents comme quoi quand on a un bon centre de formation, on a pas besoin d’aller chercher des joueurs supersoniques à l’autre bout de la planète… 🚀
pascalbulroland
Même si j'ai adoré de les voir ensemble, il va falloir qu'ils apprennent à ne pas "coffrer" le ballon...
Faire vivre le ballon après une belle percée c'est le plus important...
Sinon, hier soir, j'ai aimé le match des avants ( dommage pour Brennan ) qui ont pris leur revanche sur samedi dernier...
Par contre, le C.O n'a tenu qu'une mi-temps, s'écroulant totalement en seconde période...décevant.
Ce match demande confirmation à Bayonne dimanche prochain , qui pour moi, peut être un match référant en cas de victoire en terre Basque.
potemkine09
Gourgues fait un superbe début de saison, et on voit que c'est un enfant du Stade, jouer comme ça est tellement naturel pour lui. Il fait très mal aux défenses, et il défend solidement.
Impatient de voir la suite
guedin81
Costes m'a donné l'impression de s'enfermer à chaque fois hier soir. Certes il passe les bras, parfois de manière acrobatique, mais comme il est tout seul, ben il se fait coffrer.
Il y a peut être des détails tactiques qui m'échappent, mais hier soir contre Castres j'aimerais savoir combien de passes il a fait et si c'est effectivement tactique.
pascalbulroland
Il a coffrer plus d'un ballon et son partenaire aussi...peu d'automatisme ensemble peut expliquer ces choix de la part des joueurs...
guedin81
Il en ai pas à son coup d'essai, je l'ai déjà vu faire ça à ses débuts. Après ses coéquipiers ont pu suivre, mais hier il est parti du coté où il n'y avait quasiment pas de soutien.
jujudethil
Je pense que le staff va lui faire remarquer.
guedin81
Ce n'est pas sa première fois, il était comme ça pour ses premiers matchs et je trouve qu'il s'éloigne de ses soutiens pour pouvoir faire sa passe après contact.