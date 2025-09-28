TOP 14. Avec le duo magique Gourgues-Costes, le Stade Toulousain cherche à verrouiller son avenir

Lors du succès contre le Castres Olympique, le Stade Toulousain s’est découvert une paire de centres électriques, avec Kalvin Gourgues et Paul Costes.

Même sans recrutement, le Stade Toulousain profite de nouveaux éléments. Sur ce début de saison, le jeune Kalvin Gourgues est venu s’inscrire dans la rotation des Rouge et Noir, au cœur de la ligne de trois-quart. Ce samedi 27 septembre, le minot de 20 ans a été associé à l'intenable Paul Costes (22 ans). Cette paire de centres aussi jeune qu’explosive a participé activement à dynamiter le jeu Haut-Garonnais à Ernest-Wallon, lors de la victoire (59-12) sur le Castres Olympique.

Gourgues, le (nouveau) phénomène

Sur le banc lors du premier match de la saison, à Clermont (24-34), puis titulaire au centre contre l’USAP (31-13), Kalvin Gourgues connaît un début de saison XXL. Virevoltant, il n’hésite pas à se jouer des défenses adverses. Pour l’instant, il n’a connu aucune défaite sous les ordres d’Ugo Mola, cette saison, puisqu’il était absent lors du déplacement à Montpellier (44-14). Par le passé, le jeune trois quarts polyvalent avait déjà été aperçu sous le maillot rouge et noir.

Sur l’exercice 2023/2024, il avait participé à quatre rencontres, entre novembre et mai. À l’époque, il avait surtout été aligné à l’arrière ou sur le banc, à seulement 18 ans. Cependant, le jeune homme ne s'était pas immédiatement démarqué. En manque d’expérience et à un poste qui le mettait peut-être moins en valeur à cette époque, il a intégré le groupe professionnel pour s’entraîner et apprendre avec les internationaux & co.

Par le passé, le jeune Kalvin Gourgues a régulièrement changé de poste. Chez les jeunes, il serait passé par tous les numéros, du 10 au 15, à l’occasion de sa formation à l’académie du Stade Toulousain, qu’il a rejoint à l’âge de 12 ans. La saison dernière, le joueur a eu un problème de santé récurrent, lié à un caillot de sang tenace dans sa jambe gauche. Si sa confirmation en Top 14 a dû attendre, elle se fait aujourd’hui d’une bien belle manière et son contrat a été prolongé jusqu’en 2028.

Costes, retour en forme

Dès ses premières apparitions en Rouge et Noir, à l’automne 2022, Paul Costes a montré qu’il avait du caractère. Ensuite, la confirmation est venue sur l’exercice 2023/2024. Alors que le numéro 13 était à conquérir, Pierre-Louis Barassi étant constamment coupé dans son élan par des pépins physiques, l’ancien du TUC a tenté sa chance. Résultat des courses, il s’est rapidement imposé comme une évidence et a activement participé aux sacres en Champions Cup et en Top 14.

La saison passée, l’addition a été un peu plus corsée pour le joueur. En 2024/2025, c’est lui qui a été touché par des problèmes physiques. De plus, la surprise autour de la tête blonde des Sept-Deniers était passée. Les défenses adverses étaient bien au courant des qualités du joueur. Explosif et habile, Paul Costes s’est surtout illustré grâce à d’impressionnantes passes après-contacts, qui s’intègrent parfaitement à l’ADN de jeu toulousain.

Pour cette édition 2025/2026 du Top 14, le second centre semble prêt à revenir jouer les trouble-fêtes. Contre Castres, on l’a vu essayer de passer les bras presque à chaque fois qu’il se faisait plaquer. Désormais averti, il a tenté de jouer les offloads avec justesse, sans risquer des pertes de balles dommageables. Pleinement intégré à la rotation toulousaine, Paul Costes est sous contrat jusqu’en juin 2028.

