TOP 14. 11 défenseurs battus, 102 mètres, Kalvin Gourgues, le minot qui a du gaz séduit les supporters

Kalvin Gourgues a le profil et les cannes pour s’imposer. Contre Perpignan, il a avancé sur 102 mètres et battu 11 défenseurs. Les réseaux s’enflamment déjà pour le minot toulousain.

l a 20 ans, un sourire de minot et déjà l’assurance d’un cadre. Kalvin Gourgues, 93kg pour 184cm, formé à Toulouse, a livré une prestation majuscule samedi face à Perpignan. Avec 10 courses, 11 défenseurs battus, 102 mètres parcourus et 12 passes, le jeune centre a fait lever Ernest-Wallon. Un match plein qui confirme ses promesses déjà entrevues lors du déplacement à Clermont.

Pour information, face à Perpignan, Kalvin Gourgues (20 ans) termine la rencontre avec 10 courses, 11 défenseurs battus, 102 mètres parcourus et 12 passes. Statistiques honorables. pic.twitter.com/yaGbZUG2h4 — Pablo Guillen (@pablo_guillen_) September 13, 2025

Une trajectoire cabossée, mais une renaissance éclatante

La trajectoire de Gourgues n’a pourtant rien d’un long fleuve tranquille. Handicapé toute la saison passée par une blessure rare – "on m’a créé une nouvelle artère", confiait-il récemment à La Dépêche –, le trois-quarts polyvalent a dû patienter. Aujourd’hui, le champion de France Crabos/Espoirs renaît, comme en témoigne sa Coupe du monde U20 remarquée cet été sous le maillot des Bleuets.

La communauté toulousaine déjà conquise

Une performance qui a enflammé les réseaux pendant et après la rencontre. « Gourgues s'est démené tout le match. Ça promet de bons petits matchs ça… », souligne mafone. Oliv prévient : « S’il ne se blesse pas ça va être LE joueur qui va exploser à Toulouse cette saison. » Pour Raboboy, pas de doute : « Kalvin Gourgues, the next @StadeToulousain big thing. » Même son de cloche pour estela : « Gourgues quel monstre en devenir », ou encore Lord Byron : « Kalvin Gourgues est trop fort. » ''Ça pue la merde'', Ugo Mola a foudroyé ses joueurs après la victoire : ''C’est catastrophique les mecs''Le constat est unanime : le Stade a sorti une nouvelle pépite de son usine à talents. Jake Bagheera s’interroge d’ailleurs : « Gros match de Gourgues, où est l’usine de talents toulousains svp ? »

Des cannes de feu et un sens du jeu rare

Au-delà des statistiques, Gourgues impressionne par sa faculté à casser les lignes et créer des décalages. « Le gaz que possède Kalvin Gourgues. Offensivement c’est un plaisir de le voir jouer », s’enthousiasme Pablo Guillen. « Des courses dans le bon tempo, des cannes de feu, beaucoup de justesse. » Et déjà certains voient plus loin : « D'ici à la fin de l'actuelle saison, Kalvin Gourgues sera international français. Vous pouvez FAV », lance Nizzague.

Le Midi Olympique parle déjà d’un joueur qui a « tout d’un très grand » tandis que d'autres évoque un talent « éclatant ». Avec Barassi à ses côtés, la paire a régalé contre l’USAP. Mais c'est surtout Gourgues qu'on a vu porter le cuir avec envie et défier la défense catalane comme s'il avait 10 ans de rugby pro derrière lui. La fougue de la jeunesse diront certains.

Le Stade, encore et toujours

Formé dans la tradition toulousaine, passé par le double parcours études/rugby (Stade Toulousain), Gourgues incarne parfaitement l’ADN du club : du talent, de la vitesse, et une envie de tout dévorer. À 20 ans, il s’offre déjà une belle exposition dans l’effectif rouge et noir. Et son temps de jeu pourrait bien augmenter dans les mois à venir avec les échéances internationales et le turnover au sein du groupe.

Le chemin est encore long, mais une certitude se dégage : le Stade a encore frappé fort avec un centre à surveiller de très, très près.