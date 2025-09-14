''Ça pue la merde'', Ugo Mola a foudroyé ses joueurs après la victoire : ''C’est catastrophique les mecs''

Le Stade Toulousain a dominé l’USAP, mais l’après-match a pris une autre tournure. Ugo Mola a foudroyé ses joueurs : ''On n’a pas respecté ni l’adversaire, ni nous…''

Le Stade Toulousain s’est imposé ce samedi à la maison face à Perpignan lors de la 2e journée de Top 14. Score large (31-13), bonus offensif en poche… mais après la partie, le ton est monté. Car pour Ugo Mola, ce succès n’avait rien d'abouti. TOP 14. Toulouse – Perpignan : les supporters ont vécu un véritable ascenseur émotionnel

"C’est catastrophique les mecs"

Après le coup de sifflet final, le manager toulousain n’a pas mâché ses mots devant ses joueurs. « C’est certainement le plus mauvais (match) depuis bien longtemps. On peut se faire plaisir, faire plaisir aux gens… C’est catastrophique les mecs. On n’a pas respecté ni l’adversaire, ni nous, ni le boulot qu’on fait dans la semaine », a-t-il lâché via Canal +, visiblement remonté. Son visage, tendu, pendant la rencontre en disait déjà long sur ses pensées.

Pourtant, certains éléments comme le jeune Kalvin Gourgues ou encore Romain Ntamack ont réalisé un bon match. De plus, le Stade a pris cinq points. Mais il a aussi laissé filer énormément d’occasions, commis des fautes inhabituelles et affiché une suffisance qui n’a pas échappé au staff. « On n’a pas besoin de faire de grandes phrases. On bascule sur autre chose. Rendez-vous lundi », a poursuivi Mola, comme le rapporte La Dépêche.

"Ça pue la merde !"

Le coach rouge et noir n’a pas hésité à mettre en garde ses joueurs sur leurs attitudes : « Je vous le dis : chaque fois que vous prévoyez des trucs après, ça pue la merde ! D’abord le pendant, d’abord le présent et on s’organise pour faire des choses après. » Une phrase choc qui en dit long sur son agacement. Ce n'est déjà pas la première fois que le technicien prend ses joueurs à partie sur le pré pour les recadrer. On se souvient notamment de sa sortie après la demi-finale de Champions Cup perdue face à l'UBB.

En filigrane, c’est bien l’état d’esprit qui interroge. Car si le Stade Toulousain a déjà connu des matchs moyens par le passé, la colère de Mola rappelle que l’exigence toulousaine ne se mesure pas qu’au tableau d’affichage. « Il va falloir vite revenir ici, vite revenir sur Terre. Vous allez faire un tour parce que vous leur avez manqué à tous de respect », a-t-il insisté.

L'exigence du champion

Ce recadrage intervient à l’orée d’une semaine capitale. « On se prépare pour la semaine prochaine parce que ça va cogner », a conclu Mola. Une manière de rappeler à ses joueurs que le plus dur reste à venir, et qu’en Top 14, le relâchement se paie cash. Surtout face à des concurrents toujours plus armés et motivés pour faire tomber le Stade.

À Toulouse, on sait que les coups de gueule de Mola ne sont jamais gratuits. Ils visent à piquer l’orgueil d’un vestiaire habitué aux sommets. Reste à voir comment Ramos et ses partenaires répondront sur le terrain. Ils seront attendus de pied ferme la semaine prochaine par Montpellier... et le staff.