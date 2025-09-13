TOP 14. Toulouse – Perpignan : les supporters ont vécu un véritable ascenseur émotionnel

Le Stade Toulousain s'est imposé ce samedi face à Perpignan dans le cadre de la 2e journée de TOP 14. Une rencontre qui a passionné les supporters.

Vainqueur de Clermont lors de la première journée, le Stade Toulousain recevait Perpignan ce samedi dans le cadre de la 2e journée de TOP 14. Une rencontre qui a démarré sur un gros rythme. Ce sont les Catalans qui ont marqué les premiers points au pied.

Mdr comment il veut qu’il se retire plus vite #STUSAP — XV de f🔴⚫ (@stadidista) September 13, 2025

Aller hop un gars qui envahit le terrain avec un maillot de Toulouse et forfait victoire 3-0 sur tapis vert 🥳 #STUSAP — 𝐿𝑒 𝐵𝑎𝑛𝑛𝑖 🦅 ( Franck Azema Hate account ) (@LeBanniOff) September 13, 2025

Encore pas mal d’imprécisions.

Faute sur les 40 de Joël,

Touche perdue à 5 m

Mauvaise entente entre les 2 centres #STUSAP September 13, 2025

Mdr la purge qu’on va pondre je le sent #STUSAP — XV de f🔴⚫ (@stadidista) September 13, 2025

Beaucoup de fautes de main dans les deux camps mais surtout chez les Toulousains.

Pas un seul de rentrer dans son match #STUSAP — XV de f🔴⚫ (@stadidista) September 13, 2025

AH NON PAS RAMOS ÇA SUFFIT LES BLESSÉS LA #STUSAP — Alex 🦋 (@alexgth1997) September 13, 2025

On en est déjà à 5 pertes de balles en 12 minutes #STUSAP — El Toulousain 🔴⚫️ (@El_geniuss) September 13, 2025

C'est une dinguerie d'être aussi mauvais bordel APPLIQUEZ-VOUS #STUSAP — DrogonKhal 🔴⚫🟣 (@Dr0g0nKh4l) September 13, 2025

Lucas Dubois est un mauvais défenseur et un mauvais soutien. Vite Jordan petaia! #stusap — Shinwa (@Capone31Al) September 13, 2025

Premier essai du match pour Toulouse grâce à Barassi qui déchire la défense sur une passe de Ntamack.

Gourgues est super tranchant !!!

Et l’essai de Barassi !!! Superbe action #STUSAP pic.twitter.com/ahfGrBL4Mi — El Toulousain 🔴⚫️ (@El_geniuss) September 13, 2025

Allez maintenant on déroule #STUSAP — DrogonKhal 🔴⚫🟣 (@Dr0g0nKh4l) September 13, 2025

Magnifique romain pour la bonne course de Barassi, enfin un peu de vitesse et de justesse #STUSAP — XV de f🔴⚫ (@stadidista) September 13, 2025

La sono le retour…

Éteignez la putain !!!

#STUSAP pic.twitter.com/1pHR91h4eY — El Toulousain 🔴⚫️ (@El_geniuss) September 13, 2025

L'USAP est toujours dans la partie (7-6) mais les champions de France accélèrent pour un deuxième essai.

La réponse de l'USAP est immédiate.

Hicks c’est titu indiscutable j’veux rien savoir #STUSAP — 𝐿𝑒 𝐵𝑎𝑛𝑛𝑖 🦅 ( Franck Azema Hate account ) (@LeBanniOff) September 13, 2025

Belle attitude de l’USAP !! Ça fait plaisir à voir ! #STUSAP — Tomtom (@bronquistador) September 13, 2025

On domine dans tous les compartiments du jeu comme contre l’ASM mais ça ne se voit pas au score #STUSAP — El Toulousain 🔴⚫️ (@El_geniuss) September 13, 2025

Je devrais m’emballer mais, par expérience, il faut attendre la 2ᵉ mi-temps #STUSAP



USAP 😍 — UsapSansMasque (@USAPSansMasque) September 13, 2025

L’usap joue sa vie ok mais ça justifie pas la bouillie de rugby qu’on est en train de pondre la #STUSAP — ParlonsOvalie (@ParlonsOvalie) September 13, 2025

A quel moment l'arbitre va mettre un jaune pour fautes répétées a l'USAP. #STUSAP — Calèche 31.🇫🇷🇪🇸🐌🐦 (@galodolo) September 13, 2025

Affligeant de nullité #STUSAP — XV de f🔴⚫ (@stadidista) September 13, 2025

Très belle purge sans envie ni humilité. L’Usap mériterait largement de mener!! #STUSAP — petitjean (@BonnotBertrand) September 13, 2025

Ramos il est partout aujourd’hui #STUSAP — Alex 🦋 (@alexgth1997) September 13, 2025

A la pause, Toulouse est devant, 17 à 13 après une pénalité de Ramos.

Un petit jaune? Ça fait 9 pénalités déjà #STUSAP — El Toulousain 🔴⚫️ (@El_geniuss) September 13, 2025

Le Stade Toulousain marque dès la reprise après un beau mouvement.

Romain fait vraiment un bon match #STUSAP — XV de f🔴⚫ (@stadidista) September 13, 2025

Ca c’est un bel essai bien construit et Delibes qui conclu en coin.

#STUSAP pic.twitter.com/2ojMYJgxMF — El Toulousain 🔴⚫️ (@El_geniuss) September 13, 2025

Là, le @StadeToulousain dit clairement qui est le patron avec un coaching pareil #STUSAP — Ced 💜❤️🖤 24 🛡 6 ⭐️ (@cedric_du_33) September 13, 2025

À peine rentré qu’il gratte déjà un ballon, pas de doute, Juju Marchand est bien de retour ❤️ #STUSAP — Ana 🔴⚫️ (@knownfireorigin) September 13, 2025

Bon un moment il va falloir leur mettre un jaune, on en est à 15 fautes pratiquement #STUSAP — El Toulousain 🔴⚫️ (@El_geniuss) September 13, 2025

Les efforts de Toulouse paient. Vergé marque un 4e essai, synonyme de bonus offensif.

Action bien construite et l’essai de Vergé qui permet de prendre le bonus provisoire.

On se détache enfin et logiquement #STUSAP pic.twitter.com/cazD62L1LG — El Toulousain 🔴⚫️ (@El_geniuss) September 13, 2025

C’est moi ou Toulouse ils sont un peux affaibli depuis l’année dernière? 🏉#STUSAP — FIFTYCARS83 (@fiftycars83) September 13, 2025

Toulouse veut sécuriser son bonus offensif.

Ce HJ mérite un jaune. C’est la Xeme faute #STUSAP — El Toulousain 🔴⚫️ (@El_geniuss) September 13, 2025

Y a clairement essai mais comme sa décision terrain n’est pas bonne… #STUSAP — Aurenges (@Aurenges) September 13, 2025

Clairement essai mais bon #STUSAP — Thib Darc (@DarcThib) September 13, 2025

Romain qui est vraiment en train de retrouver son niveau, bordel, qu’est-ce que ça fait plaisir 🥹🥹 #STUSAP — Ana 🔴⚫️ (@knownfireorigin) September 13, 2025

Toulouse s'impose 31 à 13 avec le bonus.