TOP 14. Toulouse – Perpignan : les supporters ont vécu un véritable ascenseur émotionnel
Des fautes, de la frustration, puis des essais et du soulagement : Toulouse – Perpignan a fait passer les supporters par toutes les émotions. Crédit image : Screenshot CANAL+ Sport
Le Stade Toulousain s'est imposé ce samedi face à Perpignan dans le cadre de la 2e journée de TOP 14. Une rencontre qui a passionné les supporters.

Vainqueur de Clermont lors de la première journée, le Stade Toulousain recevait Perpignan ce samedi dans le cadre de la 2e journée de TOP 14. Une rencontre qui a démarré sur un gros rythme. Ce sont les Catalans qui ont marqué les premiers points au pied.

Beaucoup de fautes de main dans les deux camps mais surtout chez les Toulousains.

Premier essai du match pour Toulouse grâce à Barassi qui déchire la défense sur une passe de Ntamack.

L'USAP est toujours dans la partie (7-6) mais les champions de France accélèrent pour un deuxième essai.

La réponse de l'USAP est immédiate.

A la pause, Toulouse est devant, 17 à 13 après une pénalité de Ramos.

Le Stade Toulousain marque dès la reprise après un beau mouvement.

Les efforts de Toulouse paient. Vergé marque un 4e essai, synonyme de bonus offensif.

Toulouse veut sécuriser son bonus offensif.

Toulouse s'impose 31 à 13 avec le bonus.

