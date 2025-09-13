TOP 14. Toulouse – Perpignan : les supporters ont vécu un véritable ascenseur émotionnel

Vainqueur de Clermont lors de la première journée, le Stade Toulousain recevait Perpignan ce samedi dans le cadre de la 2e journée de TOP 14. Une rencontre qui a démarré sur un gros rythme. Ce sont les Catalans qui ont marqué les premiers points au pied.
Mdr comment il veut qu'il se retire plus vite
Aller hop un gars qui envahit le terrain avec un maillot de Toulouse et forfait victoire 3-0 sur tapis vert 🥳
Encore pas mal d'imprécisions.

Touche perdue à 5 m

Mauvaise entente entre les 2 centres
Mdr la purge qu'on va pondre je le sent
10 minutes de merde...
Beaucoup de fautes de main dans les deux camps mais surtout chez les Toulousains.
Pas un seul de rentrer dans son match
AH NON PAS RAMOS ÇA SUFFIT LES BLESSÉS LA
On en est déjà à 5 pertes de balles en 12 minutes
C'est une dinguerie d'être aussi mauvais bordel APPLIQUEZ-VOUS
Lucas Dubois est un mauvais défenseur et un mauvais soutien. Vite Jordan petaia!
Premier essai du match pour Toulouse grâce à Barassi qui déchire la défense sur une passe de Ntamack.
Gourgues est super tranchant !!!
Allez maintenant on déroule
Magnifique romain pour la bonne course de Barassi, enfin un peu de vitesse et de justesse
(Gourgues le tractopelle)
La sono le retour…
L'USAP est toujours dans la partie (7-6) mais les champions de France accélèrent pour un deuxième essai.
YYYESSS,ALLEZ,CA_DEROULE_POUR_NOTRE@StadeToulousain ADORE!!!
La flamme 🔥
La réponse de l'USAP est immédiate.
Hicks c'est titu indiscutable j'veux rien savoir
Bel en avant
Belle attitude de l'USAP !! Ça fait plaisir à voir !
On domine dans tous les compartiments du jeu comme contre l'ASM mais ça ne se voit pas au score
Je devrais m'emballer mais, par expérience, il faut attendre la 2ᵉ mi-temps
L'usap joue sa vie ok mais ça justifie pas la bouillie de rugby qu'on est en train de pondre la
A quel moment l'arbitre va mettre un jaune pour fautes répétées a l'USAP.
Affligeant de nullité
Très belle purge sans envie ni humilité. L'Usap mériterait largement de mener!!
Ramos il est partout aujourd'hui
A la pause, Toulouse est devant, 17 à 13 après une pénalité de Ramos.
Un petit jaune? Ça fait 9 pénalités déjà
Le Stade Toulousain marque dès la reprise après un beau mouvement.
Romain fait vraiment un bon match
Ca c'est un bel essai bien construit et Delibes qui conclu en coin.
Là, le @StadeToulousain dit clairement qui est le patron avec un coaching pareil
À peine rentré qu'il gratte déjà un ballon, pas de doute, Juju Marchand est bien de retour ❤️
Bon un moment il va falloir leur mettre un jaune, on en est à 15 fautes pratiquement
Les efforts de Toulouse paient. Vergé marque un 4e essai, synonyme de bonus offensif.
Action bien construite et l'essai de Vergé qui permet de prendre le bonus provisoire.
On se détache enfin et logiquement
C'est moi ou Toulouse ils sont un peux affaibli depuis l'année dernière? 🏉
Kalvin mais quel poulet
Toulouse veut sécuriser son bonus offensif.
Ce HJ mérite un jaune. C'est la Xeme faute
Y a clairement essai mais comme sa décision terrain n'est pas bonne…
Clairement essai mais bon
Romain qui est vraiment en train de retrouver son niveau, bordel, qu'est-ce que ça fait plaisir 🥹🥹
Qu'est que c'est brouillon
Toulouse s'impose 31 à 13 avec le bonus.