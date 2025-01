TOP 14. Paul Costes (Toulouse) face à l’épreuve de la saison 2 : pourquoi tout devient plus compliqué ?

Paul Costes vit une saison charnière avec le Stade Toulousain. Après une première année prometteuse, le centre doit désormais confirmer son statut face à des attentes grandissantes.

La saison 2, celle de la confirmation, n’est jamais une promenade de santé pour un jeune joueur. Paul Costes, le prometteur centre du Stade Toulousain, en fait l’expérience cette année. Après une première saison réussie où il a su se faire une place dans l’effectif des Rouge et Noir, la marche est plus haute cette fois-ci. Clément Poitrenaud, l'entraîneur des trois-quarts, a d'ailleurs mis en lumière les difficultés inhérentes à cette phase cruciale de progression.

Une réelle remise en question

« L’année 2 est toujours difficile », confie Poitrenaud via La Dépêche. « Forcément, la première année, ce n’est que du bonus. Il avait cette étiquette du petit jeune qui démarre, c'était assez facile à gérer mentalement. Mais son statut a changé, les adversaires ont un regard différent sur lui et nous, on a monté notre niveau d’exigence ». Cette saison, Costes doit faire face à des attentes accrues et à une pression nouvelle, lui qui avait joué un rôle important lors des phases finales de la Champions Cup la saison dernière.

De son côté, le joueur de 21 ans est lucide sur la situation. « J’avais déjà les pieds sur terre à la première saison, mais cette année c’est une grosse remise en question », explique Costes.

Conscient des difficultés propres à cette saison charnière, il tente d'aborder les défis avec sérénité et vigilance : « On m'avait prévenu que cette saison serait la plus dure. J'essaie de me concentrer sur ce que je peux maîtriser ».

Apprendre à gérer la pression

L’enchaînement des matchs, les périodes de doublons, les rotations dans l'effectif… autant de paramètres qui rendent cette saison particulièrement exigeante. « Moins tu réfléchis sur le terrain, plus tu joues avec ton instinct et de manière spontanée, et plus tu as de chances de faire ressortir le vrai toi », ajoute-t-il avec philosophie.

Pour Poitrenaud, l'important est que Costes reste focalisé sur ses objectifs. « Il a laissé beaucoup d'énergie la saison dernière. Cette année, il doit trouver un équilibre pour performer sur la durée ». S'il est moins utilisé sur certaines rencontres, l'encadrement toulousain garde une confiance totale en son jeune centre. « C'est un joueur avec énormément de talent et de tempérament, on compte sur lui », conclut l'entraîneur.

Costes, lui, ne compte pas lâcher prise : « L'objectif que je me fixe à court terme, c'est de faire le meilleur match possible quand je suis aligné ». Une mentalité qui pourrait bien lui permettre de franchir ce cap difficile et de confirmer tout le potentiel entrevu depuis ses débuts avec Toulouse. Première étape ce samedi face à Montpellier contre qui il sera titulaire.