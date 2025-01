Top 14. Toulouse privé de ses stars, mais cette composition a de quoi surprendre Montpellier

Toulouse attaque la 15ᵉ journée de Top 14 face à Montpellier avec un XV remanié mais ambitieux. Entre jeunes talents et cadres d'expérience, le Stade ne compte pas ralentir la cadence.

SIX NATIONS. Comment le Stade Toulousain met (subtilement) la pression à Fabien Galthié ?Le Stade Toulousain ouvrira le bal de la 15ᵉ journée de Top 14 avec la réception du MHR ce samedi, et comme prévu, le staff a dû jongler avec les absences dues au Tournoi des 6 Nations. Mais pas de panique, le XV de départ concocté par Ugo Mola a fière allure, avec un savant mélange de jeunesse et d'expérience.

Un XV de départ solide malgré les doublons

Même privé de nombreux cadres, Toulouse aligne une équipe compétitive. Ange Capuozzo sera à l’arrière, tandis que la paire de centres Ahki-Costes apportera puissance et dynamisme.

Sur les ailes, Matthis Lebel et Delibes auront du feu dans les jambes pour dynamiter la défense montpelliéraine. À l’ouverture, Juan Cruz Mallia sera aux commandes aux côtés de Paul Graou, en pleine progression cette saison.

Devant, la troisième ligne emmenée par Jack Willis (capitaine pour l’occasion) s’annonce particulièrement dense, avec Alexandre Roumat en 8 et Mathis Banos en 7.

TOP 14. 5e défaite du Stade Toulousain, La Rochelle sort du top 6, les pronos de la 15e journéeEn deuxième ligne, Richie Arnold fera son retour pour encadrer le jeune Vergé, tandis que la première ligne Neti-Lacombre-Ainu’u aura du boulot en mêlée face aux solides Héraultais.

Des remplaçants prêts à faire la différence

Sur le banc, Toulouse pourra compter sur du sang frais de qualité. Le retour de Placines apportera de la densité en troisième ligne, tandis que Ntamack, Saito, Kinghorn et Epée pourront dynamiser l'attaque en fin de match. L’expérimenté Aldegheri, relâché par Galthié mercredi, n'est pas sur la feuille de match.

Stade Toulousain 1 Neti 2 Lacombre 3 Ainu’u 4 Arnold 5 Vergé 6 Willis 8 Roumat 7 Banos 9 Graou 10 Mallia 11 Lebel 12 Ahki 13 Costes 14 Delibes 15 Capuozzo 16 Hawkes 17 Bertrand 18 Placines 19 Ntamack



20 Saito 21 Kinghorn 22 Epée 23 Merkler

Le MHR sait qu'il va affronter une montagne, même si ce Stade Toulousain est privé de ses internationaux. Les Cistres devront serrer les rangs, notamment en défense, sous peine de vivre une soirée compliquée.