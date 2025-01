TOP 14. 5e défaite du Stade Toulousain, La Rochelle sort du top 6, les pronos de la 15e journée

Après les joutes européennes, le Top 14 reprend ses droits ce week-end. Avec des chocs sur tous les terrains, cette 15ᵉ journée est primordiale, surtout en période de doublons. Décryptage.

Stade Toulousain – Montpellier

Comme chaque année, Toulouse paie un lourd tribut à l’équipe de France, c’est la rançon de la gloire. Pas moins de dix joueurs sont retenus à Marcoussis pour préparer le Tournoi. Ugo Mola devra s’adapter et jouer sans son ossature 2-9-10-15, si importante habituellement. Malgré tout, les Rouge et Noir seront compétitifs, avec par exemple une charnière Graou-Mallia. Mais attention au MHR qui arrive en pleine bourre. Les Cistes sont sur une série de sept victoires consécutives toutes compétitions confondues et n’auront pas de problème d’internationaux. Le match s’annonce accroché entre deux équipes en forme, victoire surprise des visiteurs.

SIX NATIONS. Comment le Stade Toulousain met (subtilement) la pression à Fabien Galthié ?

C’est le match de la dernière chance pour les Bretons. Derniers du classement avec sept points de retards sur leurs adversaires du jour, la victoire est obligatoire pour rêver du maintien. La Rabine poussera fort derrière ses protégés. En face, le Stade Français a préféré balancer son déplacement en Afrique du Sud pour préparer au mieux cette rencontre face au RCV. Les soldats roses, 13ᵉ ont vraiment besoin de points. Match très difficile à pronostiquer, victoire des locaux dans la douleur.

Une équipe malade reçoit une formation en confiance, voilà comment on pourrait résumer ce match au Hameau. Les Béarnais sont en difficulté à cause d’une infirmerie qui ne désemplit pas. Treize joueurs sont encore sur le carreau. Parmi eux, Rey, Laporte, Manu, Kpoku… Seule bonne nouvelle : Sacha Zegueur est de retour à la compétition. À l’ASM, une équipe est née face à Bristol. Capable d’arracher la victoire après la sirène pour se qualifier en phase finale de Champions Cup, les Jaunards se sont prouvé des choses. Ils voudront enchainer au Hameau. Victoire étriquée des hommes de Christophe Urios.

Avec 96 points marqués en deux rencontres de Challenge Cup, les Bayonnais ont fait le plein de confiance. En championnat, les Basques sont 4e ex aequo avec l’ASM, deux points devants La Rochelle. Les Perpignanais sont dans une situation diamétralement opposée. 12ᵉ au classement avec un maigre point d’avance sur la zone rouge, l’USAP est cruellement en manque de point. Cette réception à Aimé Giral doit être l’occasion de se donner un peu d’air. Victoire des locaux, point de bonus défensif pour l’Aviron.

Match décisif de milieu de classement entre le 8ᵉ et le 9ᵉ. Deux équipes habituées au top 6 qui n’ont pas eu le rendement attendu depuis le début de saison. Les Franciliens sont les plus loin avec dix points de retard sur La Rochelle (6ᵉ). Une situation anormale pour cette formation. Éliminés de la Champions Cup, ils peuvent désormais se concentrer pleinement sur le championnat. Malgré tout, les absences de Le Garrec et Fickou risquent de leur compliquer la tâche. Victoire des locaux, attention tout de même au CO qui a renversé les Saracens à l’extérieur.

23 essais en 36 matchs : Après les Fidjiens, le Racing 92 en chasse d’un talent de ProD2 sur les ailes

Bordeaux-Bègles – LOU

Le leader du Top 14 reçoit le 10ᵉ à Chaban Delmas, mais l’absence des internationaux devrait rééquilibrer les débats. Cependant, l’UBB pourra compter sur les retours de Jalibert, Lucu, Depoortère, Gazzotti et Lamothe. Les deux derniers cités sont incertains et se testeront avant le match. Avec une défaite dans les derniers instants à Gerland au match aller, les Girondins doivent réagir et marquer leur territoire. Victoire de l’UBB sans bonus.

C’est LE choc du week-end, ça va taper fort au Stade Mayol ce dimanche ! Les Varois ont affiché leurs ambitions en envoyant une « équipe bis » sur la pelouse de Sale dimanche dernier pour préparer au mieux cette rencontre. Troisièmes au classement derrière les deux ogres, le RCT a l’occasion de prendre 11 points d’avance sur les Maritimes ! De quoi s’assurer un petit matelas pendant les doublons. D’autant que les hommes de Ronan O’Gara ont montré de sérieuses limites ces dernières semaines. Incapables de développer du jeu avec des trois-quarts inoffensifs, on ne voit pas comment ils pourraient inquiéter les partenaires de Baptiste Serin.