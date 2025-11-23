‘‘Juste du bonheur’’, retour sur le rêve éveillé de Kalvin Gourgues, du Stade Toulousain au XV de France

En l’espace de trois mois, tout s’est accéléré pour Kalvin Gourgues. De sa prise de pouvoir au centre, avec le Stade Toulousain, à sa première apparition avec le XV de France, contre l’Australie, il n’y a que quelques semaines d’écart. Cependant, à la vue de son début de saison en Top 14, cette sélection lors de la victoire contre les Wallabies (48-33), ce samedi 22 novembre, tient plus de la belle histoire que de la surprise totale.
Éclosion au Stade Toulousain
Après des débuts sur la saison 2023/2024, le jeune centre a dû rester éloigné des terrains. Pour cause, un caillot de sang dans une artère poplitée. Ce souci de santé aurait pu lui coûter une jambe, mais le Toulousain a surmonté cette épreuve. Après une saison 2024/2025 vierge de tout match en professionnel, il reprend là où il s’était arrêté, à la dernière intersaison en date.
Cette fois, le joueur se démarque. Dès ses premières minutes de la saison en cours, soit 2025/2026, Kalvin Gourgues transperce les écrans et titille l'œil des amateurs de rugby. Le gamin est doué, très doué. Efficace en défense, le Haut-Garonnais utilise intelligemment son gabarit, plus modeste que d’autres à son poste (93 kg pour 1,84 m), mais loin d’être en dessous des standards. Surtout, il brille grâce à son explosivité et ses appuis. Capable d’actions de grande classe, le premier centre a aussi le mérite de garder la tête levée
Rapidement, il se fait une place au Stade Toulousain. Avec le départ acté de Pita Ahki vers la Nouvelle-Zélande et l’absence de Santiago Chocobares, le numéro 12 accumule les minutes de jeu. Sur les 9 premières journées de Top 14, il inscrit deux essais et apparaît sur 7 feuilles de match différentes, dont 5 comme titulaire. En un peu moins de trois mois, il a été vu avec le maillot rouge et noir durant un peu moins de 480 minutes. Il s’impose désormais comme le titulaire annoncé à son poste et Fabien Galthié le remarque.
Kalvin Gourgues, le néo-Bleu
Excellent chez le club champion de France, le minot de 20 ans est récompensé et arrive à Marcoussis. Son parcours prend alors une tournure folle. Il l’a dit lui-même, après sa première sélection, en zone mixte : “Il y a six mois, je me disais que j’aimerais au moins gratter une feuille en Top 14. Après avoir passé huit mois à galérer… Je n’ai pas eu cette chance. Ensuite, tout s’est enchaîné vite…”
Pas aligné avec le XV de France contre l’Afrique du Sud et les Fidji, Fabien Galthié le conserve tout de même avec les Bleus, pour les entraînements. Visiblement, le Toulousain s’en sort bien et tire son épingle du jeu. Il profite alors du forfait de Pierre-Louis Barassi et de la libération d’Émilien Gailleton pour arriver sur le banc. Contre les Gold & Green, il va devenir le 1 227ᵉ Bleu de l’histoire. Un honneur qui était inespéré au début de l’été.
🇫🇷✨ Kalvin GOURGUES intègre ce soir la grande famille des Bleus et devient le #1227 international du #XVdeFrance !— France Rugby (@FranceRugby) November 22, 2025
Félicitations à lui pour cette première cape ! pic.twitter.com/QqOv7f7zhh
Au moment de la Marseillaise, son rêve était en train de prendre forme. “C’était un moment fort en émotions. J’ai essayé de les contrôler. Les larmes commençaient à monter, mais, le plus important, c’est quand même le match qu’il y a après. Quand on la voit à la télé, c’est déjà impressionnant. En vrai, c’est 100 fois plus fort… Après, je me suis concentré. J’ai soufflé, puis j’ai chanté”, confiait-il en zone mixte après la rencontre.
Après l’hymne, il ne lui restait plus qu’à attendre son moment. Il est venu à la 66ᵉ minute de jeu, alors que les Bleus venaient de prendre un net avantage grâce à l’essai de Julien Marchand. Désormais, il fallait confirmer les chances de victoire. Défendre au mieux et ajouter des points, si possible. Ces deux dynamiques, Kalvin Gourgues l’a bien compris.
Une course et des promesses
En moins de quinze minutes, il assure ses trois plaquages, dont deux offensifs. Dans le jeu avec ballon, il est présent sur deux relances du XV de France, depuis les 22 mètres. Sur la première, il est lancé par Romain Ntamack. Mais l’action se conclut par un en-avant de passe de Louis Bielle-Biarrey pour Penaud (69ᵉ).
Puis, à la 72ᵉ minute de jeu, l’éclair jaillit. Les Bleus cafouillent un ballon après une touche et Oscar Jégou lance le ballon en catastrophe. Après trois rebonds hasardeux, Anthony Jelonch transmet le cuir à Kalvin Gourgues, situé à vingt mètres de son en-but. Le minot démarre, surprend deux défenseurs australiens et sert un caviar à LBB, 40 mètres plus loin. “À ce moment-là, je n’arrive pas à y croire. Je me dis ‘Putain, il ne m’a pas chopé. Bon, tant mieux’. Après, une fois qu’on franchit, le but, c'est de finir le coup. Je cherche du soutien et je vois le casque rouge de Louis, sur ma gauche”, indique-t-il aux journalistes, après la rencontre.
⌚️Kalvin Gourgues’ made a gorgeous break with the speed to set up Louis Bielle-Biarrey for his second try of the match to seal the victory for France 💪#Breitling #DefiningMoment @Breitling pic.twitter.com/qa1xA1mDoG— Quilter Nations Series (@QuilterNations) November 22, 2025
Les Bleus assurent la victoire et le jeune Toulousain n’y est pas pour rien. Avec sa cape sur la tête, Kalvin Gourgues vit un moment hors du temps, entre le bus et le vestiaire. Devant les micros et les caméras, il témoigne d’un moment unique : “Pour l’instant, je ne saurais trop vous expliquer tout ce que je ressens. C’est juste du bonheur. J’espère que ça continuera longtemps, encore. Ce premier maillot, je vais l'encadrer.” En espérant que cette tunique bleue soit rejoint par d’autres, à l’avenir.
potemkine09
THAT IS RUGBY!
potemkine09
La même chose pour le ler essai de LBB et pour celui du 15 australien
Brett Zel
Sur ce match, il a joué 15 minutes où pas mal de joueurs Australiens avaient le capot ouvert.
Il joue juste, c'est vrai.
Après, son gros point fort, c'est la polyvalence.
On le voir souvent au centre cette saison mais en préparation il a joué 15, où il est très bon en relance et pas maladroit sur les ballons hauts, il botte bien, avec de la distance et de la précision (chapeauté par la machine Ramos, il ne pourra que s'améliorer), il peut jouer à l'ouverture également avec sa bonne vision du jeu, et il a des cannes de feu, même à l'aile. Donc oui, à 20 ans, et sans pépins physiques récurrents, il a de grandes chances de porter souvent le maillot bleu. En plus il a l'air d'être sympathique et n'a pas le melon.
Pianto
il peut l'encadrer ce maillot et le filer à ses parents. Je pense qu'il en aura pas mal d'autres. La sensation que j'ai eue sur son premier ballon d'attaque, c'est que ni lui, ni les autres ne porte assez le ballon pour fixer la défense et que le coup ne marche pas parce que la défense peut glisser.
Sur le second du coup, il se dit "allez, je tente" et ça passe. Parce qu'il a du talent mais aussi parce que c'est la 72ème.
Une course comme ça, une passe comme ça, ça donne forcément d'autres sélections. Ne pas oublier qu'il est polyvalent du 10 au 15 (bon, 11 et 14, sûrement moins, je le vois plus avec des gens qui jouent après lui que finisseur de coups) donc il pourrait se retrouver aussi sélectionné en 13. Une paire Gourgues-Depoortère, ça défend fort, ça propose offensivement mais Moefana-Gourgues c'est intéressant aussi, différemment.
Jacques-Tati-en-EDF
C'est vrai que c'est la 72 ème , mais il n'a pas de vrai intervalle et franchit sur le coup de rein. Ce qu'il y a avec ce joueur, c'est qu'il se passe toujours quelque chose lorsqu'il touche le ballon.
Pianto
au final, le perdant de cette tournée à ce poste, c'est Barrassi alors qu'il a été bon.
C'est fou.
O'Livey
Le gros perdant de cette tournée, c'est Fickou. Il avait redressé un peu la pente en 2024, où il a pu montrer qu'il avait encore des choses à donner, mais sur cette tournée, il a montré qu'il avait l'air d'être au bout du rouleau. Je dirais que Tao est exactement dans le même cas, à conserver son poste même s'il enchaine les contre performance et que y'a plus jeune et plus talentueux qui commence à sérieusement taper à la porte (quel dommage de pas plus avoir vu Maximin). Penaud, dans une bien moindre mesure, commence à m'inquiéter un peu aussi. A l'inverse, Depoortere est le gros gagnant de cette tournée. Le poste de 13 était toujours en balance entre lui, Gailleton et Barassi, mais au vu de ses deux dernières performances, je pense qu'il tient la corde et vient de se mettre en pole position pour le reste du cycle de CDM. Difficile de juger Barassi (qui commence quand même super bien le match en 12 contre les Fidji avant de se faire arracher la tête) ou Gailleton au vu du peu qu'ils ont eu pour se montrer. Je pense que maintenant, notre paire de centre à long terme, c'est Moefana/Depoortere. En supposant que Moefana revienne à son niveau du dernier 6N bien sûr. Et on a quand même du monde derrière en cas de pépin. On a maintenant Gourgues bien reconnu en 12, et qui devrait être sur le banc pour l'équipe une dès le tournoi au vu de sa polyvalence sur tous les postes des lignes arrières. Ne pas faire une croix sur Brau Boirie qui pour moi va être LE gros concurrent à Gourgues dans le futur, en tout cas pour le poste de 12, surtout si Moefana peine à revenir. Et en 13, il reste Gailleton et Barassi, qui restent de très belles options à avoir, avec un peu d'expérience, et qui en prime sont partenaires des gars mentionnés comme des options en 12.
dusqual
oui, je suis assez d'accord, le grand perdant c'est plutôt fickou qui accuse grave le coup face à cette jeunesse insouciante et tellement talentueuse.
à mon avis, gailleton a aussi perdu des points. déjà parce qu'il a pas été pris avec les bleus alors qu'il était apte, cédant sa place à gourgues, mais aussi parce que galthié aime les 12 physiques et moefana a passé un cap depuis que danty ne squatte plus la place.
on peut donc partir du principe que les deux paires toulousaine et bordelaise ont les clefs de la fin de mandat de galthié et que seules les blessures pourront ouvrir des portes mais certainement temporaires.
pour moi, la question se pose plus sur le 13 où on peut se demander si galthié va rester sur les perfs très solides de depoortère cet automne ou s'il va revenir à sa paire moefana barrassi. vu qu'elle grinçait un peu parfois, je pencherais plutôt pour la 1e option, mais avec galthié c'est toujours dur de savoir.
Patrice Lagiclée
Il y aurait aussi Costes, du même âge que Gailleton ou Depoortère. Il n'a pas eu de chance avec les blessures cette année mais il ne faut pas l'oublier...
Brett Zel
Costes a du tempérament mais il manque de précision et a tendance à être un coffre à ballons.
Il cherche le défi et l'exploit individuel souvent.
Il manque, à mon humble avis, de vision de jeu.
Mais s'il arrive à se canaliser (et un peu à dégonfler les chevilles aussi, faut bien le dire), il pourrait rentrer dans la rotation.
Pianto
pour moi, Barrassi et Gailleton sont des très bons joueurs sur lesquels on peut compter, quand on les fera jouer, ils seront présents et solides, des gars sûrs.
Mais... si on doit comparer avec Gourgues, Depoortère, Brau-Boirie, ils sont une classe en-dessous.
Barrassi a été très bon au dernier tournoi en 13, une satisfaction contre l'Afsud (et il n'y avait pas grand monde dans cette catégorie), il démarre très bien contre les fidjis et pourtant, il reste une option 2 derrière Moefana voire même Fickou en 12, je pense que Depoortère a gagné sa place en 13 et Gourgues arrive avec des qualités qu'il n'a pas.
C'est fou. Le mec est une satisfaction du dernier tournoi et perd sa place sur cette tournée en étant bon.
Fickou et Tao, je ne les comptais même pas. Ils sont là parce qu'il y avait pénurie.
Mais si Moefana, Guillard sont aptes, on peut largement s'en passer.
O'Livey
Dans ce sens là oui, Barassi et Gailleton ont perdu la bataille qu'ils se livraient avec Depoortere pour le poste de n°13. Gailleton a, je pense, encore une carte à jouer, parce qu'il a un style un peu différent de Barassi/Depoortere (qui pour moi sont des copies conformes), il me semble plus léger et moins physique, mais aussi plus rapide, et avec un réel flair pour la ligne d'en but. Des fois j'en viens à me demander si la transition vers l'aile n'est pas jouable pour lui, un peu comme Penaud (même s'il n'en a pas les qualités athlétiques, je pense qu'il donnerait plus un ailier à la Attissogbe, techniquement excellent et très intelligent, mais sans qualité athlétique hors norme), mais manque de bol pour lui, on commence à avoir pas mal d'options vraiment intéressantes à ce poste. On a maintenant un trio clairement indentifié et interchangeable avec LBB, Penaud et Attissogbe, Villière qui reste une option intéressante, plus Dréan et Grandidier qui poussent très fort derrière. Bien loin de la CDM 2023 quand on a du appeler un LBB de 19 ans avec quasi aucune expérience pro pour remplacer Villières tellement ce dernier était à côté de ses pompes, on avait vraiment personne à l'aile.
Barassi en revanche oui, j'ai peur qu'il ai loupé le train. Entre 2020 et 2023, pour moi c'est le meilleur centre français du TOP14 sur la phase régulière, il aurait du être intégré dans la rotation du XV de France durant cette période et aurait du pointer à une grosse vingtaine de capes dès 2023, une quarantaine maintenant. Mais comme il a été très malchanceux avec les blessures, il pointe à peine à 10. Et il se retrouve maintenant empêtré avec une concurrence tout aussi talentueuse que lui, mais avec 5 ans de moins et à peine moins d'expérience internationale. Et là où cette concurrence devrait continuer à progresser, pour Barassi, je pense qu'il est actuellement pas très loin de son apogée, il ne devrait pas progresser beaucoup plus que ça, et au contraire aborder la phase de déclin de sa carrière d'ici les 3 prochaines années. C'est vraiment dommage pour lui, je pense qu'il a un réel talent, rien à envier à Depoortère, mais il a juste pas eu de bol avec les blessures et surtout leur timing.
Theobit
J’attendais la fin de la tournée pour pouvoir me faire mon opinion sur notre XV. J’ai été pour le moins particulièrement déçu de nos prestations.
Pour une fois je vais commencer par les excuses. Oui nous avons de nombreux blessés. Nous l’avons vu par le manque d’expérience de certains joueurs et par le manque d’automatisme de l’équipe. Mais FG construit pour la coupe du monde. Et pour cette compétition il faut avoir un effectif qui évolue sans changer la performance de l’équipe (les fameux 3 à chaque poste mais ça fait déjà 2 ans que FG aurait du le prévoir). On le voit avec l’AFS qui fait tourner ses joueurs sans perdre ni son ADN ni son jeu.
Deuxième excuse, nous avons combattu contre une équipe AFS impressionnante. Sur le toit du monde. Et qui semble n’avoir personne à son niveau aujourd’hui. Malheureusement nous aurions dû gagner ce match ou au minimum le perdre de quelques points quand on sait qu’ils ont évolué à 14 toute la 2nde mi-temps et que le score était serré à la pause. Mentalement et techniquement nous avons échoué.
Enfin il ne faut pas non plus galvauder les victoires face aux Fidji et Aussies. J’ai trouvé leurs équipes très compétitives et avec beaucoup de qualités. Nous aurions plus avancé plus sereinement néanmoins si nous n’avions pas autant subit (vitesse, impact, défense aux fraises).
Le constat global est le suivant : un manque total d’organisation défensive et offensive. Nous ne devons nos essais qu’à des exploits individuels. D’ailleurs nous avons marqué sur maul face aux Aussies mais personnellement je les trouve plutôt désordonnés. Et je me suis à chaque fois demandé si l’essai n’allait pas être refusé. La seule satisfaction ? La touche. Propre, peu de déchets. Mais on a quand même perdu des mêlées face aux Fidji ! Le staff est entièrement responsable de l’état actuel de notre jeu.
Pour finir, les joueurs. Je les ai trouves vraiment en dedans. Peu énergiques peu impliqués. Seuls Ollivon et Jelonch (prononcé jeulonche par TF1) ont fait le taf sur les 3 matchs.
Devant, mauvaka manque pour faire la doublette avec Marchant. Cramon a du potentiel mais c’était pas un cadeau de le mettre face à l’AFS et à son énorme pack.
Les pilars sont notre point noir. S’ils tiennent plus ou moins en mêlée dans le reste je préfère des joueurs beaucoup plus dynamiques.
En 2nde faut réaménager le poste. Tao est trop vieux et nous coute souvent en discipline. Auradou reste un mystère à mes yeux
Pour la 3e pas grand chose à dire. Alldrit a manqué contre l’AFS et a montré a FG qu’il était toujours là même si je le trouve pas encore au top.
Lucu NTK : propre mais un peu pauvre en terme d’animation. Dupont nous manque pour ses prises d’initiatives et je pense que NTK a besoin d’un 9 joueur qui resserre la ligne auprès des rucks pour créer le décalage. Malgré tout je le trouve un peu terne en ce moment même avec Toulouse.
Centre : je valide les jeunes et mets Fickou sur le côté.
Arrière ailiers : pareil. Méforme avec un mieux sur le dernier match.
Le 6N va être compliqué si on remet pas tout à l’endroit