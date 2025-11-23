‘‘Juste du bonheur’’, retour sur le rêve éveillé de Kalvin Gourgues, du Stade Toulousain au XV de France

Pour sa première sélection avec le XV de France, le jeune centre toulousain Kalvin Gourgues a vécu un moment d’extase et envoyé Louis Bielle-Biarrey sur orbite.

En l’espace de trois mois, tout s’est accéléré pour Kalvin Gourgues. De sa prise de pouvoir au centre, avec le Stade Toulousain, à sa première apparition avec le XV de France, contre l’Australie, il n’y a que quelques semaines d’écart. Cependant, à la vue de son début de saison en Top 14, cette sélection lors de la victoire contre les Wallabies (48-33), ce samedi 22 novembre, tient plus de la belle histoire que de la surprise totale.

‘‘Funambules’’ : LBB, Gourgues et Depoortère affolent la Presse nationale et étrangère avec le XV de France

Éclosion au Stade Toulousain

Après des débuts sur la saison 2023/2024, le jeune centre a dû rester éloigné des terrains. Pour cause, un caillot de sang dans une artère poplitée. Ce souci de santé aurait pu lui coûter une jambe, mais le Toulousain a surmonté cette épreuve. Après une saison 2024/2025 vierge de tout match en professionnel, il reprend là où il s’était arrêté, à la dernière intersaison en date.

Cette fois, le joueur se démarque. Dès ses premières minutes de la saison en cours, soit 2025/2026, Kalvin Gourgues transperce les écrans et titille l'œil des amateurs de rugby. Le gamin est doué, très doué. Efficace en défense, le Haut-Garonnais utilise intelligemment son gabarit, plus modeste que d’autres à son poste (93 kg pour 1,84 m), mais loin d’être en dessous des standards. Surtout, il brille grâce à son explosivité et ses appuis. Capable d’actions de grande classe, le premier centre a aussi le mérite de garder la tête levée

Rapidement, il se fait une place au Stade Toulousain. Avec le départ acté de Pita Ahki vers la Nouvelle-Zélande et l’absence de Santiago Chocobares, le numéro 12 accumule les minutes de jeu. Sur les 9 premières journées de Top 14, il inscrit deux essais et apparaît sur 7 feuilles de match différentes, dont 5 comme titulaire. En un peu moins de trois mois, il a été vu avec le maillot rouge et noir durant un peu moins de 480 minutes. Il s’impose désormais comme le titulaire annoncé à son poste et Fabien Galthié le remarque.

TOP 14. Avec le duo magique Gourgues-Costes, le Stade Toulousain cherche à verrouiller son avenir

Kalvin Gourgues, le néo-Bleu

Excellent chez le club champion de France, le minot de 20 ans est récompensé et arrive à Marcoussis. Son parcours prend alors une tournure folle. Il l’a dit lui-même, après sa première sélection, en zone mixte : “Il y a six mois, je me disais que j’aimerais au moins gratter une feuille en Top 14. Après avoir passé huit mois à galérer… Je n’ai pas eu cette chance. Ensuite, tout s’est enchaîné vite…”

Pas aligné avec le XV de France contre l’Afrique du Sud et les Fidji, Fabien Galthié le conserve tout de même avec les Bleus, pour les entraînements. Visiblement, le Toulousain s’en sort bien et tire son épingle du jeu. Il profite alors du forfait de Pierre-Louis Barassi et de la libération d’Émilien Gailleton pour arriver sur le banc. Contre les Gold & Green, il va devenir le 1 227ᵉ Bleu de l’histoire. Un honneur qui était inespéré au début de l’été.

🇫🇷✨ Kalvin GOURGUES intègre ce soir la grande famille des Bleus et devient le #1227 international du #XVdeFrance !



Félicitations à lui pour cette première cape ! pic.twitter.com/QqOv7f7zhh — France Rugby (@FranceRugby) November 22, 2025

Au moment de la Marseillaise, son rêve était en train de prendre forme. “C’était un moment fort en émotions. J’ai essayé de les contrôler. Les larmes commençaient à monter, mais, le plus important, c’est quand même le match qu’il y a après. Quand on la voit à la télé, c’est déjà impressionnant. En vrai, c’est 100 fois plus fort… Après, je me suis concentré. J’ai soufflé, puis j’ai chanté”, confiait-il en zone mixte après la rencontre.

Après l’hymne, il ne lui restait plus qu’à attendre son moment. Il est venu à la 66ᵉ minute de jeu, alors que les Bleus venaient de prendre un net avantage grâce à l’essai de Julien Marchand. Désormais, il fallait confirmer les chances de victoire. Défendre au mieux et ajouter des points, si possible. Ces deux dynamiques, Kalvin Gourgues l’a bien compris.

“Affligeant'', ''Phénoménal'', ''Incompréhensible'' : les émotions contradictoires des fans pendant France–Australie

Une course et des promesses

En moins de quinze minutes, il assure ses trois plaquages, dont deux offensifs. Dans le jeu avec ballon, il est présent sur deux relances du XV de France, depuis les 22 mètres. Sur la première, il est lancé par Romain Ntamack. Mais l’action se conclut par un en-avant de passe de Louis Bielle-Biarrey pour Penaud (69ᵉ).

Puis, à la 72ᵉ minute de jeu, l’éclair jaillit. Les Bleus cafouillent un ballon après une touche et Oscar Jégou lance le ballon en catastrophe. Après trois rebonds hasardeux, Anthony Jelonch transmet le cuir à Kalvin Gourgues, situé à vingt mètres de son en-but. Le minot démarre, surprend deux défenseurs australiens et sert un caviar à LBB, 40 mètres plus loin. “À ce moment-là, je n’arrive pas à y croire. Je me dis ‘Putain, il ne m’a pas chopé. Bon, tant mieux’. Après, une fois qu’on franchit, le but, c'est de finir le coup. Je cherche du soutien et je vois le casque rouge de Louis, sur ma gauche”, indique-t-il aux journalistes, après la rencontre.

⌚️Kalvin Gourgues’ made a gorgeous break with the speed to set up Louis Bielle-Biarrey for his second try of the match to seal the victory for France 💪#Breitling #DefiningMoment @Breitling pic.twitter.com/qa1xA1mDoG — Quilter Nations Series (@QuilterNations) November 22, 2025

Les Bleus assurent la victoire et le jeune Toulousain n’y est pas pour rien. Avec sa cape sur la tête, Kalvin Gourgues vit un moment hors du temps, entre le bus et le vestiaire. Devant les micros et les caméras, il témoigne d’un moment unique : “Pour l’instant, je ne saurais trop vous expliquer tout ce que je ressens. C’est juste du bonheur. J’espère que ça continuera longtemps, encore. Ce premier maillot, je vais l'encadrer.” En espérant que cette tunique bleue soit rejoint par d’autres, à l’avenir.

TOP 14. 11 défenseurs battus, 102 mètres, Kalvin Gourgues, le minot qui a du gaz séduit les supporters