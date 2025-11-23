‘‘Funambules’’ : LBB, Gourgues et Depoortère affolent la Presse nationale et étrangère avec le XV de France

Le public du Stade de France a sûrement souffert du froid, mais il a eu l’occasion de se réchauffer avec quelques actions de classe internationale. Sur le pré de Saint-Denis, ce samedi 22 novembre, le XV de France a renversé l’Australie (48-33), après un match disputé. Les Bleus ont notamment pu compter sur certains de leurs trois-quarts, particulièrement en forme.
Pour le dernier match de la saison internationale du XV de France, les Girondins Louis Bielle-Biarrey et Nicolas Depoortère ont été les deux titulaires les plus en vue. L’ailier et le centre se sont offerts un doublé. En fin de match, l’entrée en jeu du Toulousain Kalvin Gourgues a épaté certains observateurs. L’Équipe explique même que la sélection tricolore a dû “s'en remettre aux fulgurances de ses funambules”.
En bref, la presse française et internationale a fait l’éloge de ces joueurs, tout en soulignant certaines zones de fébrilité des Bleus et des Wallabies. Voici les retours observés au lendemain du match !
Bielle-Biarrey, la star du XV de France
Parmi les trois joueurs cités, c’est bien Louis Bielle-Biarrey qui a retenu une grande partie de l’attention. En France tout d’abord, L’Équipe lui dédie un papier et le Bordelo-Béglais récupère la meilleure note de la soirée (8/10). Le quotidien sportif affirme qu’il “a retrouvé ses cannes face à l'Australie” et “a réchauffé un Stade de France congelé par la vague de froid”.
Pour le Midi Olympique, LBB est aussi “le meilleur joueur français” (7/10), pour une notation à égalité avec celles de Nicolas Depoortère et d’Emmanuel Meafou. Le journal spécialisé confie que “c’est sur une de ses accélérations que l’équipe de France s’est remise dans le sens de la marche”, lorsqu’il délivre le premier essai à son colocataire girondin. Il salue aussi son impressionnant premier essai, pour un exploit personnel inattendu.
À l’étranger, Rugbypass tombe sous le charme de Louis Bielle-Biarrey avec, là-aussi, la meilleure note de la rencontre (9/10). Le média international félicite une “performance tout simplement époustouflante de la part de l'infatigable des Bleus”. Il salue son “un essai spectaculaire” avant la mi-temps et note que la défense australienne “n'a jamais trouvé de moyen conventionnel pour l'arrêter.”
En Australie, le joueur de l’UBB a impressionné les médias. Face à la performance de l’ailier, le Sydney Morning Herald s’incline et parle de “l'un des meilleurs joueurs de rugby au monde”. Le quotidien océanien évoque son premier essai comme “une superbe démonstration de talent individuel”. Le site Rugby.com.au parle de l’un des “essais de l’année” pour le bijou du Girondin, qui a réalisé une “action de classe mondiale” pour un “exploit sensationnel en solitaire”.
Depoortère, le crack confirme en Bleu
En ce qui concerne Nicolas Depoortère, le second centre de l’UBB exporte son génie observé en club du côté du XV de France. Pour L’Équipe, il mérite un 7/10 et le Girondin a signé “une prestation prometteuse qui en appelle d’autres” en Bleu. Après son doublé contre les Fidji, il a récidivé au Stade de France, comme si cette sortie en Gironde l’avait débridé.
Le Midi Olympique fait également l’éloge du trois-quart bordelo-béglais et argue “un apport offensif substantiel.” Le bihebdomadaire parle d’un “match sérieux et appliqué, sans fioritures,” et espère revoir ce dernier “très vite” avec la tunique frappée du coq.
Pour Rugbypass, la performance de Nicolas Depoortère méritait les honneurs et un très solide 8/10. Toutefois, le média anglo-saxon se focalise plutôt sur l’apport défensif du joueur, auteur de trois plaquages offensifs sur la rencontre et d’une étreinte déterminante sur Harry Potter pour “une nouvelle performance exceptionnelle en tant que titulaire.”
Si on s’attarde sur les commentaires laissés par les adversaires du week-end, le Sydney Morning Herald parle de la complémentarité entre les deux joueurs girondins. “Les Wallabies ont été contrés par les impressionnantes capacités de course des Français Louis Bielle-Biarrey et Nicolas Depoortere, qui ont chacun marqué deux essais”, confie-t-il.
Gourgues, nouvelle 'French' pépite
En France, l’entrée de Kalvin Gourgues était attendue, à la vue de ce que le Toulousain a montré en club, depuis le début de saison. Ainsi, L’Équipe n’est pas déçue de la performance du joueur qui s’est illustré avec une "percée en or" suivie d'une "passe du même métal en pleine course à Louis Bielle-Biarrey". De son côté, le Midi Olympique le compare à Gaël Fickou, qu’il a remplacé à la 64ᵉ minute de jeu, et note que le Haut-Garonnais “s’est montré bien plus dangereux que le Racingman en seulement quinze minutes.”
À l’étranger, certains observateurs ont découvert la pépite venue du Stade Toulousain. Rugbypass a notamment été bluffé par la première sélection d’un joueur qui “a tous les atouts pour devenir titulaire avec le XV de France dans un avenir proche”. Pour The Guardian, “la France a renforcé son emprise lorsque le remplaçant Kalvin Gourgues a transpercé la défense” pour le second essai de LBB. Pour The Telegraph, cette percée a “scellé la victoire des Bleus” et laissé sur place “la défense australienne grâce à une course fulgurante.”
Kalvin Gourgues et Louis Bielle Biarrey... magnifient le rugby. Je suis d'accord avec la comparaison Fofana pour Kelvin, il me fait penser aussi a Jauzion.
Pour une fois, j'ai écouté Galthié après le match et son analyse était juste.
- on fait trop de fautes en défense (zone de plaquage et ligne de hors jeu)
- on encaisse trop d'essai
- les joueurs sont talentueux, ils parviennent à marquer beaucoup quand même
- on est collectivement moins bien en place qu'à l'époque où on avait gagné 23 matchs sur 24
- le groupe n'est pas fermé on voit des joueurs entrer, il y a toujours la possibilité d'y entrer
J'ajoute la réaction de Grill quand on lui en parle "je préfère qu'on soit prêt dans deux ans plutôt que trop tôt."
Tout ça est exact.
C'est déjà ça.
Il m'avait habitué à dire "on a tout bien fait, c'est pas notre faute". Ce n'est pas ce que j'ai entendu cette fois-ci.
J'attends donc une remise en question et une évolution de ce que produit l'équipe. A suivre au tournoi.
Ca ne sert à rien de compter sur une éviction, elle n'arrivera pas.
Mes attentes sont sur une évolution de la façon de jouer vers davantage de possession et de multiplication des temps de jeu, davantage de vitesse d'enchainement (donc de replacement).
J'ai confiance dans le groupe de joueurs au sens large. Même s'il y a des manques en 3, en 5 (moindre), il faut qu'on adapte notre jeu à nos qualités et pas notre sélection à l'idée qu'on se fait du meilleur jeu pour gagner.
tu remarqueras qu'il semble beaucoup moins délirant quand il gagne...
c'est juste...
Mais comment cela se fait-il ?
Que tes voeux soient exaucés!
Je ne comprends pas tous ces journalistes qui parlent toujours de laisser le bordel aux Béglais ! C'est injuste !
Tu sembles au bord de l'eau, vers Dose...
Et Gourgues!!! Ce jeune mec est incroyable! Hier soir, en 15 petites mn, il a plus porté le ballon que Kickou dans toute la tournée... Le toulousain est pétri de talent, il est audacieux, techniquement irréprochable. C'est bien simple, le dernier centre qui m'a fait kiffer comme ça, c'est un grand, un très grand: Wesley Fofana, mon idole! Je leur trouve beaucoup de points communs, surtout la lecture offensive, le sens de la "valise" si vous préférez... Lui donner que 15 mn sur cette tournée, c'est vraiment dommage... un os à ronger...
Oui, c'est aussi Fofana qui me vient spontanément à l'esprit. Un grand centre qui aurait pu être mieux reconnu à l'international s'il avait joué dans une équipe plus performante à à l'époque.
Et s'il faut continuer les comparaisons, Depoortère me rappelle Jauzion...
Oui à mon avis c’est lui la future star du XV de France. espérons qu’il entraînera les autres dans son sillage.🤞
C'est surtout que je ne pensais pas revoir ce genre de profil en 12, un mec plus porté sur l'évitement, la prise d'intervalles, la vitesse et les appuis (c'est pour ça qu'il me rappelle Fofana). La grande majorité au poste de premier centre (Moefana compris) étant surtout des joueurs d'affrontement. C'est ça qui me fait tripper! Et comme il a un autre profil que Moefana, justement, ça étoffe grandement le livre de recettes de Galthié. Encore faudrait-il qu'il le lise...
Ca signifie peut-être aussi que céder aux sirènes du " densifier pour densifier" perce que c'est "comme ça" que font les autres, c'est dénaturer ce qui devrait faire la spécificité du Rugby Français.
Les Anglos-Saxons (dans leurs diversités) savent faire du Irlande 100% maîtrise des gammes , du Af-du-Sud 100% force, du AB 100% technique etc...Nous autres, notre force devrait être dans la faculté à booster le principe d'impro, de savoir sortir du cadre, d'inviter le joueur à se rendre créatif, innovant parfois mm fantasque etc...Eux ne savent pas faire du Stade Toulousain ou UBB nous si.
Je pense que notre rugby paye encore un peu l'addition du passage de BL es qualité de sélectionneur. Le "pas d'faute" à eu pour conséquence de figer le joueur dans une fonction un peu robotique où, "bien faire" c'est surtout faire ce que le chef a demandé de faire et surtout ne jamais tenter ce qu'il a dit de ne à pas faire...
Bref, "déviandons" un peu l'affaire pour y préférer energie, pep's,
Tu parles du centre de terrain on pourrait dire pareille en seconde latte...
Complètement d'accord, mais FG sait-il faire su ST ou de l'UBB ? Ou accepte-t-il que les joueurs sortent de son cadre ? Là sur une fin de match il ne peut rien dire, surtout avec le talent montré. On verra pour le tournoi.
Pour moi aussi, c'est évident que Galthié perpétue l'héritage de Bernie: une grosse défense (aux fraises sur cette tournée avec pas moins de 12 essais encaissés, ça fait désordre...), une prise de l'axe du terrain, un jeu offensif minimaliste et restreint, pas de prise de risque, ni d'initiative... C'est du copié/collé un peu modernisé, enrobé d'un discours "dataesque". Pourtant, hier soir, sur le dernier essai de LBB notamment, certains joueurs ont désobéi, et j'espère que c'est l'augure d'une certaine révolte des joueurs. Sortir du cadre, désobéir aux consignes, c'est ce que j'attends d'eux désormais... et plus rien de Galthié...
Apres le match Galtoche a déclaré que l'EDF était moins forte qu'il y a 4 ans
Il parlait surement des cycles de 4 ans qui mènent à la CDM
Alors oui le constat est que cette équipe a de moins résultats dans ce cycle
Que la mécanique est moins implacable ,y compris défensivement, et surement bien plus lisible par nos adversaires
Mais je maintiens que nos joueurs ont du talent et hier on a eu des preuves éclatantes
Mais une équipe ce n'est pas que soli de haut niveau et ca se construit aussi sur dynamique qui est de la responsabilité des encadrants : et dans leur choix de joueurs et dans leur stratégie et l'envie qu'ils impulsent
Alors si elle est semble vraiment forte pour ma part c'est du à notre staff de et son immobilisme à tout les niveaux
A lui de se remettre en question et d'ouvrir ses chakras et de nous montrer que lui aussi a du talent et que sa chère flèche du temps ne s'est pas brisé un jour de quart de finale à St Denis
En accord total sur quasiment tout.
Par contre, le vœu pieux du dernier paragraphe, c'est pas gagné 😅
Quant a la fleche du temps qui...,
quand il a un doute, notre coach que le monde entier nous enviait,
se réfugie dans ses arguties technico-tactico-strategiqies avec un discours rapidement lunaire, option Hors sol, comme on dit aujourd'hui.
C'est ballot : malgré ses grosses lunettes dûes à une vue défaillante, il ne voit pas ce qu'il a sous les yeux.
C'est dingue d'être, soit aveugle à ce point, soit de ne pouvoir lâcher ses convictions erronées malgré un résultat négatif et foireux indiscutable.
Mais pour la question des convictions, la question de l'ego se pose 😄
Ils sont nombreux ces "leaders" qui gèrent en fonction de convictions affabulatrices ces dernières années, alors que ça ne fonctionne pas 😅
LBB maintenant: on a beau le connaître, sa vitesse fulgurante, sa efficacité au plaquage très bas, et sa maîtrise technique étonnent encore à chaque sortie! Mais ce que je relève aussi, c'est son altruisme permanent. Sur cette tournée, on l'a vu plusieurs fois en position de finir les coups tout seul, mais il a préféré servir les copains (Ollivon face aux fidjiens, et Depoortère hier soir). Et quand il n'offre pas un caviar, il est impliqué dans tous les beaux mouvements dignes de ce nom. Sa mise au service du groupe est vraiment exemplaire! A son poste, je ne vois qu'un seul joueur du même niveau, c'est Will Jordan, rien que ça...
va-t-il détrôner ton idole alors ?
Mon idole, c'est Fofana.
Je trouve qu'Attisogbé a les même qualités d'altruisme, il est certes moins rapide mais meilleur sur les ballons hauts tout en étant un très bon défenseur, il se propose aussi beaucoup dans le jeu...
Attissogbé, je le préfère à Penaud, en tout cas, le Penaud du moment... Il ne sort qu'un bon match sur 3, c'est faible pour son potentiel.
je le préfère aussi, mais je dirais pas que penaud sort qu'un bon match sur 3 pour autant.
pour moi, il reste un joueur d'instinct, cet électron libre imprévisible.
néanmoins, dans le rugby qui se profile, celui des sauteurs sans escorte, attissogbe et même les deux autres palois sont très intéressants, adaptés qu'ils sont à ce jeu très aérien.
En parlant d'altruisme, N'Tamack qui fait la passe sautée à Ramos alors que LBB était juste à côté de lui, j'ai trouvé ça limite... (sur l'essai de Ramos)
c'est un 4 contre 1, tu choisis qui tu fais marquer mais le plus simple c'était effectivement de la donner à côté.
Oui, j'ai remarqué aussi...
Savez-vous combien de mètre a parcouru Fickou ballon en main hier soir? Un seul petit mètre! Stat famélique a rapprocher de son tout aussi minimaliste nombre de plaquage face à l'Afrique du Sud: zéro pointé! Alors merci Gaêl pour ta longue et brillante carrière, mais au bout d'un moment, faut savoir raccrocher. Là, il n'en est plus au match de trop mais aux saisons de trop, car depuis 2023, CDM comprise, il est à côté de la plaque. Vite la place à Gourgues et Moefana en 12, à Depoortère et Gailleton en 13, ça urge!
Super LBB qui sauve la patrie.
Gourgues, , c'est quoi ce bordel? Tu transperces, tu fais des passes juste... Faut suivre le plan de jeu: un premier centre, ca pète tout droit et ça garde la balle, regarde Fickou!
Marchand a encore fait un bon match. Qu'il n'y en ait pas que pour les 3/4
J'ai aussi trouvé Meafou plutôt en forme hier soir aussi. C'est bien qu'il récupère progressivement son niveau. La comparaison avec Tao laisse quand même pensif.
il est bien meilleur que tao qui lui est complètement dépassé, à l'image de fickou.
mais je relativiserais quand même un peu sa prestation à mannie parce qu'il a eu droit à l'indulgence de pearce.
je l'ai vu plus d'une fois au delà de la limite en défense. avec un autre arbitre, il aurait concédé au moins trois pénalités je pense.
Il se fait sanctionner pour au moins 2 placages sans ballon, si ce n'est pas 3.
Ça première mi-temps a été compliqué.
Je pense qu'il était trop préoccupé par le fait de jouer l'Australie et l'envie de se montrer.
oui, c'est possible.
pour l'instant il est encore très perfectible et plutôt inconstant. néanmoins ça reste un sacré joueur en devenir. entre sa puissance et ses mains, le jour où il sera un peu plus optimal dans leur utilisation
Méafou a tout de même été beaucoup sanctionné hier soir (4 pénalités je crois) et l'arbitre a hésité à mettre la main à la poche et l'a recadré plusieurs fois. D'ailleurs, je crois que Lucu prend surtout son jaune pour l'accumulation de fautes de toute l'équipe (Méafou en tête, donc) plus que pour son seul geste, fautif, il est vrai. Je suis par conséquent plutôt réservé à l'égard de notre n°5
Il a rectifié le tir en seconde période...
D'ailleurs, comment as tu trouvé le coaching sur ce match ? Y a du mieux non ?
Y'a du mieux, mais j'aurais fait rentrer Gourgues plus tôt, beaucoup lus tôt! Vers la 15ème mn, par exemple... 😉