‘‘Funambules’’ : LBB, Gourgues et Depoortère affolent la Presse nationale et étrangère avec le XV de France

Après la victoire contre l’Australie (48-33), le XV de France a vu certains de ses joueurs être plébiscités par la presse, comme Louis Bielle-Biarrey.

Le public du Stade de France a sûrement souffert du froid, mais il a eu l’occasion de se réchauffer avec quelques actions de classe internationale. Sur le pré de Saint-Denis, ce samedi 22 novembre, le XV de France a renversé l’Australie (48-33), après un match disputé. Les Bleus ont notamment pu compter sur certains de leurs trois-quarts, particulièrement en forme.

Pour le dernier match de la saison internationale du XV de France, les Girondins Louis Bielle-Biarrey et Nicolas Depoortère ont été les deux titulaires les plus en vue. L’ailier et le centre se sont offerts un doublé. En fin de match, l’entrée en jeu du Toulousain Kalvin Gourgues a épaté certains observateurs. L’Équipe explique même que la sélection tricolore a dû “s'en remettre aux fulgurances de ses funambules”.

En bref, la presse française et internationale a fait l’éloge de ces joueurs, tout en soulignant certaines zones de fébrilité des Bleus et des Wallabies. Voici les retours observés au lendemain du match !

Bielle-Biarrey, la star du XV de France

Parmi les trois joueurs cités, c’est bien Louis Bielle-Biarrey qui a retenu une grande partie de l’attention. En France tout d’abord, L’Équipe lui dédie un papier et le Bordelo-Béglais récupère la meilleure note de la soirée (8/10). Le quotidien sportif affirme qu’il “a retrouvé ses cannes face à l'Australie” et “a réchauffé un Stade de France congelé par la vague de froid”.

Pour le Midi Olympique, LBB est aussi “le meilleur joueur français” (7/10), pour une notation à égalité avec celles de Nicolas Depoortère et d’Emmanuel Meafou. Le journal spécialisé confie que “c’est sur une de ses accélérations que l’équipe de France s’est remise dans le sens de la marche”, lorsqu’il délivre le premier essai à son colocataire girondin. Il salue aussi son impressionnant premier essai, pour un exploit personnel inattendu.

À l’étranger, Rugbypass tombe sous le charme de Louis Bielle-Biarrey avec, là-aussi, la meilleure note de la rencontre (9/10). Le média international félicite une “performance tout simplement époustouflante de la part de l'infatigable des Bleus”. Il salue son “un essai spectaculaire” avant la mi-temps et note que la défense australienne “n'a jamais trouvé de moyen conventionnel pour l'arrêter.”

En Australie, le joueur de l’UBB a impressionné les médias. Face à la performance de l’ailier, le Sydney Morning Herald s’incline et parle de “l'un des meilleurs joueurs de rugby au monde”. Le quotidien océanien évoque son premier essai comme “une superbe démonstration de talent individuel”. Le site Rugby.com.au parle de l’un des “essais de l’année” pour le bijou du Girondin, qui a réalisé une “action de classe mondiale” pour un “exploit sensationnel en solitaire”.

Depoortère, le crack confirme en Bleu

En ce qui concerne Nicolas Depoortère, le second centre de l’UBB exporte son génie observé en club du côté du XV de France. Pour L’Équipe, il mérite un 7/10 et le Girondin a signé “une prestation prometteuse qui en appelle d’autres” en Bleu. Après son doublé contre les Fidji, il a récidivé au Stade de France, comme si cette sortie en Gironde l’avait débridé.

Le Midi Olympique fait également l’éloge du trois-quart bordelo-béglais et argue “un apport offensif substantiel.” Le bihebdomadaire parle d’un “match sérieux et appliqué, sans fioritures,” et espère revoir ce dernier “très vite” avec la tunique frappée du coq.

Pour Rugbypass, la performance de Nicolas Depoortère méritait les honneurs et un très solide 8/10. Toutefois, le média anglo-saxon se focalise plutôt sur l’apport défensif du joueur, auteur de trois plaquages offensifs sur la rencontre et d’une étreinte déterminante sur Harry Potter pour “une nouvelle performance exceptionnelle en tant que titulaire.”

Si on s’attarde sur les commentaires laissés par les adversaires du week-end, le Sydney Morning Herald parle de la complémentarité entre les deux joueurs girondins. “Les Wallabies ont été contrés par les impressionnantes capacités de course des Français Louis Bielle-Biarrey et Nicolas Depoortere, qui ont chacun marqué deux essais”, confie-t-il.

Gourgues, nouvelle 'French' pépite

En France, l’entrée de Kalvin Gourgues était attendue, à la vue de ce que le Toulousain a montré en club, depuis le début de saison. Ainsi, L’Équipe n’est pas déçue de la performance du joueur qui s’est illustré avec une "percée en or" suivie d'une "passe du même métal en pleine course à Louis Bielle-Biarrey". De son côté, le Midi Olympique le compare à Gaël Fickou, qu’il a remplacé à la 64ᵉ minute de jeu, et note que le Haut-Garonnais “s’est montré bien plus dangereux que le Racingman en seulement quinze minutes.”

À l’étranger, certains observateurs ont découvert la pépite venue du Stade Toulousain. Rugbypass a notamment été bluffé par la première sélection d’un joueur qui “a tous les atouts pour devenir titulaire avec le XV de France dans un avenir proche”. Pour The Guardian, “la France a renforcé son emprise lorsque le remplaçant Kalvin Gourgues a transpercé la défense” pour le second essai de LBB. Pour The Telegraph, cette percée a “scellé la victoire des Bleus” et laissé sur place “la défense australienne grâce à une course fulgurante.”

