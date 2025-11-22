VIDEO. Sensationnel essai de Louis Bielle-Biarrey contre l'Australie : accélération, par-dessus, cad-deb, il a régalé !
Louis Bielle-Biarrey marque un essai spectaculaire contre l'Australie lors du dernier match de la tournée. Crédit image : TF1
Une série de passes, un coup de pied précis, et l'Australie décontenancée : comment Bielle-Biarrey a sculpté son moment de gloire.

Il a fallu attendre le dernier match de la tournée pour voir Louis Bielle-Biarrey marquer un essai. Mais quel essai ! Le très prolifique ailier de l'UBB a fait parler tout son talent face à l'Australie.

Enfin un essai pour LBB

Auteur de 8 essais dans le Tournoi des 6 Nations, le Bordelais n'avait jusqu'ici pas trouvé la faille malgré une énorme envie d'aller derrière la ligne de craie.

LBB s'était déjà illustré dans cette rencontre avec une prise d'intervalle suivie d'une accélération pour la réalisation de son compère à Bordeaux, Nicolas Depoortère.

Servi en bout de ligne, il a tout simplement régalé le public. Une série de passes tempo avait fait la différence avant que les Bleus ne lancent un système au large. 

Une action de génie

Une première accélération lui a permis de faire la différence face à son vis-à-vis. Puis il a pris la meilleure décision possible en jouant au pied par-dessus. Encore fallait-il que l'exécution suive.

Premier à la réception du ballon, il a ensuite déposé le dernier défenseur sur les appuis avant de filer en Terre promise. Une action de génie de la part de l'ancien joueur de Grenoble.

Des Bleus dans le dur

Malgré tout, les Bleus n'ont pas réussi à faire la différence dans le premier acte de cet ultime match de la tournée. Le score était de 19 partout à la pause après le carton jaune adressé à Maxime Lucu pour une série de fautes.

"Même un talent individuel ne peut compenser les faiblesses collectives"

L'un des gros points noirs de cette tournée d'automne qui sera riche d'enseignements. Qu'importe le résultat du match, il va y avoir du boulot en vue du Tournoi.

